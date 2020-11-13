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13.11.2020 - 02:48 |

Keçi Boynuzu Faydaları Nelerdir? Keçi Boynuzu Pekmezi Neye İyi Gelir?

Keçi boynuzu eski dönemlerden beri soğuk algınlığı vb. rahatsızlıkları iyileştirmek amacıyla kullanılmıştır. Keçiboynuzu ülkemizde de tüketilen bir üründür. Keçi boynuzu ve ondan yapılan pekmezin faydalı olduğu ise pek çok kişi tarafından biliniyor. Keçi boynuzu pekmezinin enerji vermekten sağlığa faydalarına kadar birçok özelliğe sahiptir. Peki keçi boynuzu ne işe yarar? Keçi boynuzunun faydaları nelerdir? Sizler için keçi boynuzu faydalarını derledik.

Keçi Boynuzu Faydaları Nelerdir? Keçi Boynuzu Pekmezi Neye İyi Gelir?
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Keçi Boynuzu içeriğinde yer alan faydalı mineral ve vitaminler sayesinde pek çok rahatsızlığın vücuda girişini önler. Hatta bazı rahatsızlıkların tedavisinde keçiboynuzu pekmezi kullanılmaktadır. Bilhassa bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için tüketilmektedir. Keçi boynuzunun daha pek çok yararı sayılabilir.

Keçi Boynuzu Pekmezi Neye İyi Gelir?

Keçi boynuzu ve pekmezinin yararları çok geniş bir yelpaze içerisindedir. Birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Ayrıca keçi boynuzu pekmezi, halk ağzında harnup pekmezi olarak da bilinmektedir.

Keçi Boynuzunun Faydaları Nelerdir?

Antioksidan Özelliği Vardır; Keçi boynuzu antioksidan özelliğinden dolayı natürel bir antibiyotiktir. Keçi boynuzu kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca kanı temizleyerek damar tıkanıklıklarını yok eder. Bu sebepten dolayı tüketilmesi sağlıklıdır.

Sindirim Sistemini Düzenler; Keçi Boynuzunun bağırsak ve sindirim sistemine olumlu etkileri vardır. Bağırsak paraziti, bağırsak kurdu vb. problemlerin tedavisinde iyileşmeye yardımcı olur.

Balgam Sökücüdür; Bronşit rahatsızlıklarına be astım ataklarına iyi gelmektedir. Keçi boynuzu kuru öksürükte balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Şiddetli olan öksürüklerin bastırılmasında etkilidir.

Kilo Almaya Yardım Eder; Keçi Boynuzu içerisinde bulundurduğu lifler sayesinde sindirim sistemini düzenlerken ayrıca tüketen kişinin zayıflamasına da destek olur.

Enerji Verir; Tüm pekmezler gibi bu pekmezde enerji deposudur. Erkeklerde sperm sayısını artırır. Sperm azlığı sebebiyle çocuğu olamayan bireyleri bu sorundan kurtarır.

Kemik Gelişimine Katkı Sağlar; Kemiklerin kuvvetlenmesinde, gelişiminde ez fazla role sahip olan kalsiyum, bahsi geçen pekmezin içerisinde epeyce bulunmaktadır. Büyüme çağında olan çocukların gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda yaşlı bireylerin ise kemik erimesi problemlerine karşı fayda sağlamaktadır. Keçi boynuzu kemikler için tam bir şifa kaynağıdır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir; Keçi Boynuzu eski dönemlerden beri bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla tüketilmiştir. Keçi Boynuzu çoğunlukla soğuk algınlığı, grip vb. hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ve olumlu neticeler vermektedir.

Kansızlığa İyi Gelir; Keçi Boynuzu pekmezi de diğer pekmezler gibi anemiye iyi gelmektedir. Bilhassa da kansızlık sorunları yaşayan bebeklere iyi gelmektedir.

Serbest Radikalleri Atar; Kişilerin rahatsızlanmasına neden olan serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca bağırsakları, akciğeri ve karaciğeri temizler.

Kan Şekerini Düzenler; Keçi boynuzu kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır. Bu niteliği sayesine şeker hastası bireylerde antioksidan vazifesi görür.

Kolesterol Düzeyini Dengeler; Kolesterol düzeyini düzenlemekte kullanılabilir. Keçi boynuzu kan bulunan kolesterol oranını azaltmakta etkilidir.

Kanserle Savaşır; Keçi boynuzu kansere karşı vücudu korumakta etkilidir. Bilhassa akciğer kanseri riski bulunan bireyler tüketebilir.

Toksinleri Arındırır; Kuvvetli bir antioksidandır. Keçi boynuzu, vücudun toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Uykuyu Düzenler; Uyku problemleri yaşayanların uykusunu eskisine oranla düzene girmesine destek olur.

Hazmı Kolaylaştırır; Sindirimi hızlandırarak kişileri rahatlatır. Mide ve bağırsakta oluşan rahatsızlıklara iyi gelir.

Keçi Boynuzu Pekmezi Nasıl Tüketilir?

Keçi boynuzu pekmezini her sabah kahvaltıda 1 veya 2 tatlı kaşığı yiyerek, günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum ve fosfor gereksinimini karşılayabilirsiniz. Pekmezi tek başına tüketemiyorsanız yoğurtla veya sütle karıştırarak tüketebilirsiniz. Bilhassa solunum yolu problemleri olan kişilerin uyumadan önce bu pekmezi tüketmesi nefes darlığına ve öksürüğüne iyi gelmektedir. Keçiboynuzu devamlı tüketildiği zaman kişilerin daha zinde ve enerjik olmalarına destek olur.

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