Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Abdulkadir Küçükbayrak, kontrolleri yapılmayan hayvanlardan hastalıkların çok rahat bir şekilde insana bulaşabileceğini ve ciddi anlamda enfeksiyona neden olabileceğini bildirdi.

Küçükbayrak, düzenli olarak kontrolü yapılmayan kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarda çok sayıda hastalık tehlikesinin oluştuğuna dikkati çekerek, evcil hayvanlardan insanlara çeşitli hastalıkların bulaşabildiğini ifade etti.

Evcil kedi ve köpek aşılarının, ilaçlamalarının ve veteriner kontrollerinin düzenli olarak yapılması halinde bulaşıcı hastalık riski taşımayacaklarına vurgu yapan Küçükbayrak, "Evlerde en çok beslenen evcil hayvanlar kedi, köpek ve kuşlardır. Halk arasında ciddi anlamda korkulan, ’acaba tüylerini solursam, yutarsam, bana bir hastalık bulaşır mı, bulaşmaz mı, bulaşırsa ne yapmam gerekir?’ türündeki sorulardır" diye konuştu.

Hayvanların tüylerinin solunum yoluyla vücuda alınması halinde akciğerlerde ’kist hidatik’ adı verilen hastalığın oluşabileceğine işaret eden Küçükbayrak, söz konusu hastalığın özellikle çiğ et yiyen, düzenli bakımları ve aşıları yapılmayan kedi ve köpeklerle bulaştığını söyledi.

Hayvanların bakımlarının düzenli olarak yapılması halinde bulaşıcı hastalıklardan korunulabileceğini ifade eden Küçükbayrak, "Hastalığın bulaşma sebebi tüylerin kendisi değil, hayvanların bağırsaklarına yerleşen ve dışkıyla atılan mikrobun tüylere bulaşmasıdır. Dışkının bulaştığı tüylerin dökülmesiyle hastalık bulaşır. Hayvanlarımızı düzenli olarak kontrol ettirirsek, hayvanın tüylerini düzenli olarak tararsak, bu hastalığın bulaşması gibi bir risk oluşmaz ya da minimuma iner" şeklinde konuştu.

Gebe kadınlarda düşük riski

Küçükbayrak, "kedi besliyorum, hamileyim, düşük yaptırır mı?" şeklindeki sorularla sıkça karşılaştıklarını belirterek, "toksoplazmozis" adı verilen hastalığa kedi ve diğer memelilerde bulunan "toksoplazma gondii" adlı parazitin neden olduğunu söyledi.

Gebe kadınların hastalık konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çeken Küçükbayrak, "Gebelik döneminde bu parazitin bulaşmadığı kadınlar, paraziti taşıyan kediyle temas ederse, o zaman bunu vücutlarına alırlar ve sonucunda da toksoplazma gebeye bulaşarak düşüğe sebep olabilir. Kedilerde toksoplazma adı verilen bir parazit hamile kadınlarda düşük yaptırabilir. Daha kötü bir şey söylemek gerekirse, bazen düşük yapmaz ama çocukta olumsuz etki yapabilir. Bu durum anne ve babaların istemeyeceği bir durumdur" dedi.

Gebelik öncesinde yapılan toksoplazma antikor testleriyle, kişilerin hastalığı daha önce geçirip geçirmediklerinin belirlenebildiğini de sözlerine ekleyen Küçükbayrak, hastalığı daha önce geçiren kişilerde sorun oluşmayacağını bildirdi.

Kedi ve köpeklerin düzgün ilaçlanmalarının ve veteriner kontrolünden geçirilmelerinin olası problemlerin önüne geçeceğini ifade eden Küçükbayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Kedi ve köpeklerden insana pire ve kene bulaşır mı şeklindeki sorular da sık sorulmaktadır. Bu hayvanların bakımları yapılıyor, tüyleri düzenli olarak taranıyor, dökülen tüyler bir kapta toplanıp atılıyor ve düzenli ilaçlamaları yapılıyorsa pire ve kene barınmaz. Zaten kedi ve köpek piresi insanda çok fazla canlı kalmaz. Kedi ve köpek pireleri için insan vücudu düzgün konaklama alanları değildir. ’Sokaktan bir köpek ya da kedi buldum ve eve aldım’ şeklindeki mantık yanlıştır. Evcil kedi ve köpekten anladığımız şey, bize alışmasının yanında veteriner tarafından düzenli kontrolü, düzenli aşı ve ilaçlamaları yapılan, dışkıları kontrol edilen kedi ve köpeklerdir. Kontrolleri yapılmayan hayvanlardan hastalıklar çok rahat bir şekilde insana bulaşır ve ciddi anlamda enfeksiyona neden olabilir."