Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri 'Kedi besliyorum, hamileyim, düşük yaptırır mı?'
09.12.2011 - 09:53 |

'Kedi besliyorum, hamileyim, düşük yaptırır mı?'

Kedi ve köpeklerin düzgün ilaçlanmaları ve veteriner kontrolünden geçirilmeleri olası problemlerin önüne geçer.

'Kedi besliyorum, hamileyim, düşük yaptırır mı?'
ABONE OL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd Doç. Dr. Abdulkadir Küçükbayrak, kontrolleri yapılmayan hayvanlardan hastalıkların çok rahat bir şekilde insana bulaşabileceğini ve ciddi anlamda enfeksiyona neden olabileceğini bildirdi.

Küçükbayrak, düzenli olarak kontrolü yapılmayan kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlarda çok sayıda hastalık tehlikesinin oluştuğuna dikkati çekerek, evcil hayvanlardan insanlara çeşitli hastalıkların bulaşabildiğini ifade etti.

Evcil kedi ve köpek aşılarının, ilaçlamalarının ve veteriner kontrollerinin düzenli olarak yapılması halinde bulaşıcı hastalık riski taşımayacaklarına vurgu yapan Küçükbayrak, "Evlerde en çok beslenen evcil hayvanlar kedi, köpek ve kuşlardır. Halk arasında ciddi anlamda korkulan, ’acaba tüylerini solursam, yutarsam, bana bir hastalık bulaşır mı, bulaşmaz mı, bulaşırsa ne yapmam gerekir?’ türündeki sorulardır" diye konuştu.

Hayvanların tüylerinin solunum yoluyla vücuda alınması halinde akciğerlerde ’kist hidatik’ adı verilen hastalığın oluşabileceğine işaret eden Küçükbayrak, söz konusu hastalığın özellikle çiğ et yiyen, düzenli bakımları ve aşıları yapılmayan kedi ve köpeklerle bulaştığını söyledi.

Hayvanların bakımlarının düzenli olarak yapılması halinde bulaşıcı hastalıklardan korunulabileceğini ifade eden Küçükbayrak, "Hastalığın bulaşma sebebi tüylerin kendisi değil, hayvanların bağırsaklarına yerleşen ve dışkıyla atılan mikrobun tüylere bulaşmasıdır. Dışkının bulaştığı tüylerin dökülmesiyle hastalık bulaşır. Hayvanlarımızı düzenli olarak kontrol ettirirsek, hayvanın tüylerini düzenli olarak tararsak, bu hastalığın bulaşması gibi bir risk oluşmaz ya da minimuma iner" şeklinde konuştu.

Gebe kadınlarda düşük riski
Küçükbayrak, "kedi besliyorum, hamileyim, düşük yaptırır mı?" şeklindeki sorularla sıkça karşılaştıklarını belirterek, "toksoplazmozis" adı verilen hastalığa kedi ve diğer memelilerde bulunan "toksoplazma gondii" adlı parazitin neden olduğunu söyledi.

Gebe kadınların hastalık konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dikkati çeken Küçükbayrak, "Gebelik döneminde bu parazitin bulaşmadığı kadınlar, paraziti taşıyan kediyle temas ederse, o zaman bunu vücutlarına alırlar ve sonucunda da toksoplazma gebeye bulaşarak düşüğe sebep olabilir. Kedilerde toksoplazma adı verilen bir parazit hamile kadınlarda düşük yaptırabilir. Daha kötü bir şey söylemek gerekirse, bazen düşük yapmaz ama çocukta olumsuz etki yapabilir. Bu durum anne ve babaların istemeyeceği bir durumdur" dedi.

Gebelik öncesinde yapılan toksoplazma antikor testleriyle, kişilerin hastalığı daha önce geçirip geçirmediklerinin belirlenebildiğini de sözlerine ekleyen Küçükbayrak, hastalığı daha önce geçiren kişilerde sorun oluşmayacağını bildirdi.

Kedi ve köpeklerin düzgün ilaçlanmalarının ve veteriner kontrolünden geçirilmelerinin olası problemlerin önüne geçeceğini ifade eden Küçükbayrak, sözlerini şöyle tamamladı:"Kedi ve köpeklerden insana pire ve kene bulaşır mı şeklindeki sorular da sık sorulmaktadır. Bu hayvanların bakımları yapılıyor, tüyleri düzenli olarak taranıyor, dökülen tüyler bir kapta toplanıp atılıyor ve düzenli ilaçlamaları yapılıyorsa pire ve kene barınmaz. Zaten kedi ve köpek piresi insanda çok fazla canlı kalmaz. Kedi ve köpek pireleri için insan vücudu düzgün konaklama alanları değildir. ’Sokaktan bir köpek ya da kedi buldum ve eve aldım’ şeklindeki mantık yanlıştır. Evcil kedi ve köpekten anladığımız şey, bize alışmasının yanında veteriner tarafından düzenli kontrolü, düzenli aşı ve ilaçlamaları yapılan, dışkıları kontrol edilen kedi ve köpeklerdir. Kontrolleri yapılmayan hayvanlardan hastalıklar çok rahat bir şekilde insana bulaşır ve ciddi anlamda enfeksiyona neden olabilir."

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Fit Gusto
    Fit GustoLeblebi kurabiye tarifi ve çapraz bulaşma
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğa5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve sadık olmayanlar
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
    Merve Girgin
    Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
    Nur Demir
    Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
    Betül Yergök
    Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
    Veteriner Hande Mutlu
    Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs gıdadan bulaşıyor mu?

    Corona virüs gıdadan bulaşıyor mu?

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Sıradaki Haber