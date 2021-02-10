Kedi Merdiveni Yapımı: Kedi İçin Kağıttan Tırmanma Merdiveni Nasıl Yapılır?



Kedi merdiveni yapmak isteyen kişiler oldukça kolay bir şekilde evde bir kedi merdiveni yapabilir. Üstelik güzel bir şekilde vakit geçirirken kediniz için de güzel bir merdiven yapabilirsiniz. Sevimli dostlarımızın evde güzel bir şekilde vakit geçirmesi için güzel bir tasarım yapabilirsiniz.



Kedi Merdiveni Yapma

● Kedi merdiveni yapmak evinize hem güzel bir dekoratif eşya olarak görünürken hem de kedinizin eğlenmesi için güzel bir tercih olacaktır.

● Kedilerle birlikte yaşayan herkesin bildiği gibi kediler tırmanmaya bayılır. Siz de kedilerinizin tırmanabileceği harika merdivenler oluşturabilirsiniz.

● Duvara sabitleyebileceğiniz tahtalardan veya demir parçalardan yapacağınız kedi merdiveni yapımı ile hem kedilerin tırmanması için güzel bir alan oluşturabilirsiniz hem de evinize güzel bir dekor katabilirsiniz.

● Duvara kademeli olarak sabitleyeceğiniz raflar da kedilerin tırmanması için oldukça eğlenceli bir merdiven tercihi olacaktır.

● Eviniz de bulunan kullanılmayan mobilyalardan tasarımlar yapabileceğiniz gibi aynı zamanda pet shoplarda satılan ürünleri kullanarak da yaratıcı merdivenler oluşturabilirsiniz.

● Evinizde bulunan alanları kullanarak oldukça orijinal bir şekilde kedi merdivenleri yapabilirsiniz.

Kedi İçin Kağıttan Tırmanma Merdiveni Nasıl Yapılır?

● Sadece kağıtları ve kartonları kullanarak da kediniz için kağıttan tırmanma merdiveni yapmak mümkündür.

● İhtiyacınız olan malzemeler ise; kağıt, karton, kalem, makas ve yapıştırıcı olarak ifade edilebilir.

● İlk olarak bir zemin oluşturmanız gerekecektir. Zemini oluşturduktan sonra ise kartondan yaptığınız rulolar le tüm köşelere birer tane eklemeniz gerekecektir.

● Sonrasında ise üstüne bir kat daha ekleyebilirsiniz.

● Üst üste yapabildiğiniz kadar kat ekleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda ortada bulunan kat içinde kedinizin içerisine girebileceği kadar büyüklükte bir kutu da koymayı tercih edebilirsiniz.

● Böylece kediniz için hem eğlenceli bir şekilde vakit geçirebileceği hem de kendisine ait bir alan olarak değerlendirebileceği bir tırmanma merdiveni oluşturmuş olursunuz.

● Siz de evde bulunan malzemeler ile kolaylıkla bir tırmanma merdiveni oluşturabilirsiniz.