Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Kedi Otunun Faydaları Nelerdir? Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?
05.09.2020 - 16:58 |

Kedi Otunun Faydaları Nelerdir? Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde kedi otu kullanan kişilere çok büyük faydalar sağlamakta olan o bitkiler arasında yer almaktadır. Kedi otu nedir? Kedi otunun yararları nelerdir? Kedi otu çayı nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Kedi Otunun Faydaları Nelerdir? Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Genel olarak kedi otu bitkisinden çay elde edilmektedir ve kedi otu çayı en çok tüketilen bitki şekli olmaktadır.

Kedi Otu Nedir?

Kedi otu bitkisi ülkemizde pek çok sayıda aktarlarda kurutulmuş ya da toz halinde bulunmaktadır. Genel olarak uykum sorunları için sık sık ve etkin bir şekilde kullanmaktadır. Kedi otunun kökünde yer alan hesperidin ve de linarin adlı antioksidanların oldukça yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

Kedi Otunun Faydaları Nelerdir?

Kedi otu uyku kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca yapılan bir başka araştırmaya göre kedi otu kökü fiziksel ve de psikolojik açıdan strese iyi gelen serotonin seviyelerinde oldukça büyük bir artışı ortaya çıkarmıştır. Kedi otu kökünü ayrıca düzenli olarak kullanıldığı durumlarda çok yaygın bir anksiyete bozukluğu gösterir ayrıca buna ek olarak obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlık belirtilerini de azaltılabileceğini göstermektedir.

Kedi otu kökü oldukça etkili ve faydalı bir şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Kedi otu bitkisi uyku ile ilgili yaşanmakta olan bir takım problemler için de en ideal destekleyicidir. Yapılan çalışmalara göre düzenli bir şekilde kedi otu kökü tüketilmesi sayesinde kişilerde uyku kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada yine düzenli bir şekilde kullanan kişiler derin uykuya geçişte daha kolaylık ve hızlılık yaşamaktadır.

Bu nedenle uyku ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişilere sık olarak önerilmektedir. Kedi otu kökü, diğer bir fayda bakımından menopoza bağlı olarak yaşanmakta olan sıcak basmalarını engellemekte de çok etkili olmaktadır.

Kedi Otu Nerelerde Kullanılır?

Kedi otu genelde menopoza girecek olan ya da girmiş olan kadınlar için bir rahatlama meydana gelmektedir. Adet öncesi sendromu ve ağrılı geçmekte olan adet dönemleri içerisinde de kedi otu kökü tüketimi oldukça etkilidir. Düzenli bir şekilde kedi otu kullanmak Kadınlarda adet döneminde yaşadıkları bazı fiziksel ya da duygusal bazı rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak bazı kişilerin yaşadığı huzursuz bacak sendromuna dair de bazı semptomları azaltmaktadır.

Sonuç olarak bakıldığında kedi otu kökünden elde edilen bu çay uykusuzluğa iyi gelmekte, endişeyi azalttığı, kişilerde oluşan baş ağrılarına iyi geldiği, ayrıca kalp çarpıntısını sakinleştirdiği, sindirimi sistemini düzenleyip kolaylaştırdığı, zihni canlandırdığı ve de adet ağrılarını ve kramplarını yatıştırdığı yapılan araştırmalar sonucunda düşünülmektedir. Bu nedenle güven ile tüketilmelidir.

Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde oldukça sık kullanılan Kedi otu çayı yapımı aşağıdaki gibidir.

Öncelikle yaklaşık olarak iki çay kaşığı kedi otu kökü, tercihe göre 1 tatlı kaşığı bal, 2 bardak su, tercihe göre 1 tatlı kaşığı şeker kullanılmaktadır.

Yapılışına gelince kaynama noktasına yakın olan suya iki çay kaşığı kedi otu kökü eklenir, besin içerisinde yer alan maddelerinin suya karışmasını sağlamak amacı ile yaklaşık 30 dk. demlemeye bırakılır. Sonrasında bu kedi otu çayı çok acı olabileceğinden balla tatlandırın. Günümüzde sık sık tüketilmekte olan Kedi otu çayı uykusuzluk problemlerine de çok iyi gelmektedir.

Uykusuzluk için ise 2 hafta ile 6 hafta süresince yatmadan 30 dakika önce yaklaşık bir bardak içilmelidir. Ayrıca günde 2 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir. Bunlara ilave olarak düzenli bir şekilde kullanan bazı kişiler üzerinde uyku problemlerinin düzeldiği en az 2 hafta kullanım ile mümkündür.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üzerlik Otunun Faydaları Nelerdir? Üzerlik Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Üzerlik Otunun Faydaları Nelerdir? Üzerlik Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Sıradaki Haber