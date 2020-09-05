Kedi Otunun Faydaları Nelerdir? Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Genel olarak kedi otu bitkisinden çay elde edilmektedir ve kedi otu çayı en çok tüketilen bitki şekli olmaktadır.



Kedi Otu Nedir?



Kedi otu bitkisi ülkemizde pek çok sayıda aktarlarda kurutulmuş ya da toz halinde bulunmaktadır. Genel olarak uykum sorunları için sık sık ve etkin bir şekilde kullanmaktadır. Kedi otunun kökünde yer alan hesperidin ve de linarin adlı antioksidanların oldukça yatıştırıcı bir etki göstermektedir.



Kedi Otunun Faydaları Nelerdir?



Kedi otu uyku kalitesini arttırmaktadır. Ayrıca yapılan bir başka araştırmaya göre kedi otu kökü fiziksel ve de psikolojik açıdan strese iyi gelen serotonin seviyelerinde oldukça büyük bir artışı ortaya çıkarmıştır. Kedi otu kökünü ayrıca düzenli olarak kullanıldığı durumlarda çok yaygın bir anksiyete bozukluğu gösterir ayrıca buna ek olarak obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlık belirtilerini de azaltılabileceğini göstermektedir.



Kedi otu kökü oldukça etkili ve faydalı bir şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Kedi otu bitkisi uyku ile ilgili yaşanmakta olan bir takım problemler için de en ideal destekleyicidir. Yapılan çalışmalara göre düzenli bir şekilde kedi otu kökü tüketilmesi sayesinde kişilerde uyku kalitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada yine düzenli bir şekilde kullanan kişiler derin uykuya geçişte daha kolaylık ve hızlılık yaşamaktadır.



Bu nedenle uyku ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişilere sık olarak önerilmektedir. Kedi otu kökü, diğer bir fayda bakımından menopoza bağlı olarak yaşanmakta olan sıcak basmalarını engellemekte de çok etkili olmaktadır.



Kedi Otu Nerelerde Kullanılır?



Kedi otu genelde menopoza girecek olan ya da girmiş olan kadınlar için bir rahatlama meydana gelmektedir. Adet öncesi sendromu ve ağrılı geçmekte olan adet dönemleri içerisinde de kedi otu kökü tüketimi oldukça etkilidir. Düzenli bir şekilde kedi otu kullanmak Kadınlarda adet döneminde yaşadıkları bazı fiziksel ya da duygusal bazı rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak bazı kişilerin yaşadığı huzursuz bacak sendromuna dair de bazı semptomları azaltmaktadır.



Sonuç olarak bakıldığında kedi otu kökünden elde edilen bu çay uykusuzluğa iyi gelmekte, endişeyi azalttığı, kişilerde oluşan baş ağrılarına iyi geldiği, ayrıca kalp çarpıntısını sakinleştirdiği, sindirimi sistemini düzenleyip kolaylaştırdığı, zihni canlandırdığı ve de adet ağrılarını ve kramplarını yatıştırdığı yapılan araştırmalar sonucunda düşünülmektedir. Bu nedenle güven ile tüketilmelidir.



Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?



Günümüzde oldukça sık kullanılan Kedi otu çayı yapımı aşağıdaki gibidir.



Öncelikle yaklaşık olarak iki çay kaşığı kedi otu kökü, tercihe göre 1 tatlı kaşığı bal, 2 bardak su, tercihe göre 1 tatlı kaşığı şeker kullanılmaktadır.



Yapılışına gelince kaynama noktasına yakın olan suya iki çay kaşığı kedi otu kökü eklenir, besin içerisinde yer alan maddelerinin suya karışmasını sağlamak amacı ile yaklaşık 30 dk. demlemeye bırakılır. Sonrasında bu kedi otu çayı çok acı olabileceğinden balla tatlandırın. Günümüzde sık sık tüketilmekte olan Kedi otu çayı uykusuzluk problemlerine de çok iyi gelmektedir.



Uykusuzluk için ise 2 hafta ile 6 hafta süresince yatmadan 30 dakika önce yaklaşık bir bardak içilmelidir. Ayrıca günde 2 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir. Bunlara ilave olarak düzenli bir şekilde kullanan bazı kişiler üzerinde uyku problemlerinin düzeldiği en az 2 hafta kullanım ile mümkündür.