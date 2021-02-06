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06.02.2021 - 02:30 |

Kedi Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Kedilerin insan yaşındaki karşılığını öğrenmek gibi bir merak yıllardır devam etmektedir. Bu nedenle sizler için detaylı bir şekilde kedi yaş hesaplama nasıl yapılır? En kolay kedi yaşı nasıl hesaplanır? İşte, merak edilen tüm detaylar

Kedi Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır?
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Kedilerin yaşı ile insanların yaşını karşılaştırmak aslında pek de doğru değildir. Fakat son zamanlarda uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda kedi yaş hesaplama yöntemi ortaya çıkmıştır.

Kedi Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Günümüzde kedilerde yaş hesaplama işlemi köpeklerde olduğu gibi yaşını 7 ile çarparak bir insan yaşının hesaplandığı sanılmaktadır. Ancak bu kedi yaş hesaplama işlemi çok sağlıklı bir hesaplama işlemi değildir. Çünkü kediler yaşamlarının ilk olarak iki yılında çok hızlı bir büyüme gösterirler. Kedilerin insan yaşındaki karşılığını öğrenmenin aslında olumlu yanı da vardır.

Kedinizin insan yaşını öğrendiğiniz zaman onunla empati kurma durumunuzda daha kolay olur. Kediler için ilk 1 yıl çok önemlidir. Her yıl kedilerin vücutlarında gelişmeler olur. Buna ek olarak kedinizin insan yaşını hesapladığınız zaman veteriner hekim ziyaretlerinin genel olarak hangi dönemde daha çok önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

En Kolay Kedi Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Genel anlamda en kolay kedi yaşı hesaplama kaba bir hesap ile bir kedinin ilk olarak on iki ayı toplamda on ile on dört insan yaşına eşit olarak kabul edilmektedir. Kedilerin iki yaşına geldiklerinde ise insan yaşına göre kıyaslandığı zaman ortalama olarak yirmi beş yaşında olurlar. Ayrıca iki yaşından sonrasında kedilerin büyümesi oldukça yavaşlar ve de bu yaştan sonra da her bir yıl ortalama olarak 4 ya da 5 insan yaşına eşit olarak hesaplanır. Böylece kedi yaşı hesaplanmış olur ve ona göre kediler veterinere götürüldüğünde daha sağlıklı bir şekilde bakımı ve empati yapma durumu gelişir.

 

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