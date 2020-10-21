Kediler Kaç Ayda (Kaç Günde) Doğurur? Kedilerde Hamilelik Belirtileri

Dünyanın en çok beslenen ve en çok sevilen hayvanları içerisinde kediler geliyor. Özellikle doğallıkları ve şirinlikleri ile beraber, pek çok insanın bir anda gönlünü çalabilmektedir. Bu yüzdendir ki sosyal medya üzerinden de her gün milyonlarca kedi fotoğrafı ve videosu paylaşılıyor. Tabii kedi sahipleri aynı zamanda bu hayvanların kaç günde veya ayda doğurduklarını ve belirtilerini merak ediyor.

Kediler Kaç Ayda (Kaç Günde) Doğurur?

Kediler yaklaşık olarak 6 ila 9 ay arasında cinsel olgunluğa ulaşmaktadır. Tabii bu durum bazı zamanlar daha erken ya da daha geç yaşanabilmektedir. Dillerde hamilelik süresi ise 58 ile 65 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Yani genel olarak 2 ay içerisinde kediler doğum gerçekleştirir. Özellikle eğer doğum 65 günden sonra başlamadı ise, mutlaka bir veterinere gitmek gerekir.

Fakat bu süre zarfında yani 58 ile 65 gün içerisinde hamilelik gerçekleşirse bunun sağlıklı bir süreç olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden belirli aralıklarla veterinere kediyi götürmek suretiyle, bu sürece beklemek önemlidir. Erken dönem ya da geç dönem hamilelik esnasında ise veteriner sürece dahil olur.

Kediler aynı zamanda hamilelik belirtileri gösterir.

- İştahta artış

- Kilo alımı

- Uyku sürelerinde artış

- Bazı dönemler sabahları kusma

- 3. hafta ile memelerinin büyümesi

- Meme uçlarının kızarmaya başlaması

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğu zaman kedinin hamile kaldığı anlaşılabilir. Ayrıca bu belirtilerde uzman bir veteriner tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda hamile kediye bakım göstermek büyük bir öneme sahiptir.