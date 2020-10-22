Kediler Kaç Yıl Yaşar? Kedilerin Ortalama Ömrü Ve Kendine Has Özellikleri

Kedilerin ömürleri beslenme kalitesine, ırkına ve yaşadıkları ortama bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı kedilerin ömürleri hakkında tam net bir süre vermek doğru olmaz. Ancak belli bir yaş aralığında ömürlerini geçirdiğini söylemek mümkün. Özellikle sağlıklı bakıldığı zaman pek çok kedi oldukça uzun bir ömre sahip olabilmektedir.



Kediler Kaç Yıl Yaşar?



Kediler ortalama olarak 12 ila 18 yıl arasında yaşamaktadır. Fakat burada sokak kedileri ile ev kedilerine ayırmak gerekir. Çünkü doğru beslenme ve sağlıklı bir yaşam ile beraber kediler ev ortamında çok daha uzun ömürlüdür.



Sokak kedileri ise ev kedilerine göre 1/3 ömürleri içerisinde yaşar. Bu da çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tabii salgın hastalık, açlık ve susuzluk ile araba çarpması ya da diğer kedilerle kavga gibi sebeplerden dolayı da sokak kediler hayatını erken zamanda kaydedebilir.



Kedilerin Ortalama Ömrü ve Kendine Has Özellikleri



Özel bakım ile beraber kediler 18 yıl kadar ömürlerini sürdürebilmektedir. En az 12 yıl yaşayan kedilerin bazıları ise bu konuda rekor kırabiliyor. Günümüzde kayıt altına alınmış ve en uzun yaşayan kedi ömrü 38 yıl olarak belirlenmiş durumda. Tabii doğru ve sağlıklı bakım ile beraber doğru beslenme bu açıdan büyük öneme sahiptir.



Kediler harika bir sezgiye sahip, dünyanın en esnek ve akılcı bir duyarlılığı olan hayvanlardan biridir. Ayrıca hayata pozitif bakış açısıyla yaklaşmaları ve meraklı tavırları kedileri çok daha özel hale getiriyor. Çok güzel bir dengeye sahip oldukları için en zorlu yerlerde bile yürüme yeteneklere sahiptirler.