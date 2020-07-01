Kediler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Kedilerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Kediler, hem Türkiye'de hem de dünya çapında en çok beslenen evcil hayvanların başında gelmektedir. Onların ne yediği, hangi besinlerden hoşlandığı ise sıklıkla merak ediliyor. Doğru besin tercihi ise kedileri hem sağlıklı hem de hızlı gelişmeleri için de kritik bir öneme sahiptir.



Kediler Ne Yer, Nasıl Beslenir?



1- Kuru Mama Çeşitleri: Ucuz olması sebebiyle en çok tercih edilen kedi mamalarının başında kuru mamalar geliyor. Yavru mamaların dişleri tam gelişmedi için bu mamalar süt ile karıştırılarak hazırlanabilir. Tavuklu kuru mamaların birçoğu gluten ve tahıl içermediği için kedilerin sağlıklı beslenmesi adına da tercih ediliyor. Sindirimi son derece kolaydır ve yetişkin kediler için de idealdir.



2- Yaş Mama Çeşitleri: Konserve olarak satılan yaş mamalar kedilerin en çok sevdiği mama çeşitleri arasındadır. Tavuk etli olan türleri dışında sığır ve kuzu etli olan çeşitleri de mevcuttur. Bu ürünlerde de tahıl kullanılmamış olanları tercih edilmeli. Özellikle hazım ve sindirim problemi yaşayan kediler için en ideal yaş mama çeşitleri arasında gösterilmektedir. Diğer çeşitleri arasında ciğerli, ton balıklı ve somon balıklı yaş mamalar yer alıyor.



Yavru ve yetişkin kediler dışında kısırlaştırılmış kedilere özel olarak üretilen yaş mamalar da hayvan sahipleri tarafından temin edilebilir.



Kedilerin Sevdiği Besinler Nelerdir?



1- Ton Balığı: İnsanların da çok sevdiği ton balığı çeşitleri kedilerin de en sevdiği besinler arasında yer alıyor. İkili ve üçlü paketler halinde satılan ton balıklarından biri açılarak kedilere ödül maması olarak sunulabilir.



2- Yoğurt: Birçok kedi süt dışında yoğurt yemeği de çok seviyor. Özellikle boğazlarında biriken tüylerin giderilmesi için yoğurt son derece faydalı bir besin olarak tercih edilebilir. Aynı zamanda kedilerin diş sağlığı için de haftada en az bir kere yoğurt verilmesi öneriliyor.



3- Yumurta: Cins kedilerden bazıları yumurtayı da çok sevmektedir. Yumurtanın çiğ değil pişmiş olarak sunulması şartıyla haftada 2 -3 öğün verilebilir.



4- Çeşitli sebzeler: Kedileri sadece et ağırlıklı beslemek tek tip beslenme olacağı için çeşitli zararlar içerebilir. Kedilerin severek tükettiği sebzeler arasında havuç, kabak ve ıspanak yer alıyor.