Kedilerin Kaç Parmağı Ve Kaç Dişleri Vardır? Kediler Hakkında Merak Edilenler

Asil, mantıklı bir kişiliği olan kedilerin mükemmel sezgileri bulunur. Akılcı bir duyarlılığa sahiplerdir. Kişiliği kadar vücut yapıları da merak edilmektedir.



Kedilerin Kaç Parmağı ve Kaç Dişleri Vardır?



Kediler tüm memeli hayvanlar arasında en uykucu olan hayvanlardır. Her gün ortalama 16 saat uyuyan kedilerin doğdukları zaman toplamda 26 dişleri bulunmaktadır. Erişkin oldukları zaman ise diş sayısı 30'a tamamlanmaktadır.



Kedilerin doğumdan sonra 6 ay içerisinde dişleri yenilenir. Ağız yapısına bakıldığında damakta 2 kedi dişi, 6 ön dişi, 6 ön azı dişi ve 2 azı dişleri bulunduğu görülmektedir. Çene bölümünde ise 2 küçük kedi dişi, 6 küçük ön diş, 4 küçük ön azı diş ve 2 küçük azı dişi bulunmaktadır. Böylece 16 diş damakta, 14 diş çenede bulunmaktadır. Ön dişleri yiyeceği kavranmasında yardımcı olmaktadır. Köpek dişleri ise yiyeceği kavranması dışında savunma amaçlı da kullanılmaktadır. Kedilerin patilerine bakıldığında ise sağlıklı bir kedinin toplamda 18 parmağı olduğu görünmektedir. Kedilerin ön ayaklarında 5, arka ayaklarında ise 4 parmak bulunur. Toplamda 4 ayağının olması nedeniyle parmakları ise toplamda 18 tanedir. Fakat dünyada çok parmaklık adı verilen mutasyona sahip kediler de bulunmaktadır. Bu kedilerde parmak sayısı daha fazla olabilir. Kediler polidaktili mutasyonuna fazlasıyla açık hayvanlardır. Bu nedenle farklı türleri bulunması nedeniyle parmak sayısı çeşitlilik gösterebilir. Kedi patilerinin oldukça fazla işlevi bulunmaktadır. Temizlemek ve tırmanmak gibi işlevlerini kediler patileriyle yapmaktadır. Patilerinin rengi ise genellikle tüylerin rengine uyacak renk skalasındadır.