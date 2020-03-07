Kegel egzersizi nasıl yapılır?

Doğum sonrasında vajinada meydana gelen değişimler ve genişlemeler ilerleyen zamanlarda bayanlar için ciddi problemlere neden olabilmektedir. Özellikle idrar kaçırma mesane sarkması gibi ciddi problemlere neden olabilir. O nedenle bu gibi sorunları en aza indirebilmek hatta oluşmasını tamamen engellemek için kegel egzersizi yapmak önemlidir.

Kegel egzersizinin saydığımız bu faydaların dışında birçok faydası bulunmaktadır. İşte kegel egzersizinin sağladığı diğer faydalar…

Kegel egzersizleri faydaları

Kegel egzersizi fiziksel faydalarının yanı sıra cinsel ilişkiden de keyif almanızı sağlıyor. Pelvik kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizlere kegel egzersizleri adı verilmektedir. Kegel egzersiziyle tıpkı diğer vücudunuzdaki kasları geliştirdiğiniz gibi pelvik kaslarını da geliştirebilirsiniz. Pelvik kaslarınızı geliştirmenin asıl amacı mesaneyi korumakken, kegel egzersizi mesaneyi güçlendirmenin yanı sıra cinsel ilişkiden de keyif almanızı sağlar.



Kegel egzersizinden bu denli faydalar sağlamak istiyorsanız tekniklerini bilerek düzenli olarak kegel egzersizi yapmanız gerekir.

Kegel egzersizi nasıl yapılmalıdır?

Kegel egzersizi ilk olarak mesaneyi boşaltma işlemiyle başlamanız gerekir. İdrarınızı boşaltırken 10 a kadar sayın ve pelvik kaslarınızı kasın. Daha sonra pelvik kaslarını tamamen genişleterek 10 a kadar sayın. Bu kegel egzersizini idrarınızın geldiğinde günde 3 veya 4 defa tekrarlayabilirsiniz.

Pelvik kaslarını bulmakta çoğu kadın zorlanır. Bu nedenle yapılan egzersizler çoğu zaman bir işe yaramaz. Kadınlar kegel egzersizi sırasında pelvik kaslarını çalıştırmak yerine karın ve uyluk kaslarını çalıştırırlar. Bu yapıların ise pelvik kaslarını güçlendirecek hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla pelvik bilinmezse kegel egzersizininde hiçbir anlamı kalmaz.

Artık size vereceğimiz püf noktaları ile pelvik kaslarınızın yerini bulabilecek, yaptığınız kegel egzersizlerden maksimum fayda görebileceksiniz.

Pelvik kaslarını nasıl buluruz?

İdrarınızın geldiği zaman tuvalete oturun. Hızlı bir şekilde idrarınızı bırakın ve geri çekin. İdrarınızı durduğunuz ve geri çektiğiniz sırada bir kasılma hissedeceksiniz. Kasılmanın meydana geldiği yer pelvik kasıdır. Bu hareketi pelvik kasınızı bulduğunuzu anladığınız ana kadar tekrarlayın. Kegel egzersizi için çalıştırdığınız bu kasa ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Pelvik kasları tanımanın bir diğer yolu ise vajinaya parmak yerleştirmektir. Vajinaya yerleştirdiğiniz parmak ile kas dokularını sayarak pelvik kasının yerini anlayabilirsiniz. Parmağı vajinaya yerleştirdiğinizde idrarınızı tutar gibi yapmak bu yöntemde de işe yarayacaktır.

Kegel egzersiz yaparken işe yarayıp yaramadığını veya doğru kası çalıştırıp çalıştırmadığınızı anlamak için bir takım noktalara dikkat etmek gerekir.

Kegel egzersizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kegel egzersizi yaparken karın bölgesnde ağrı olmamasına dikkat edin. Egzersiz sonrası karnınız ağrımaya başladıysa egzersizi tekrar yapın. Çünkü kegel egzersizi yerine karın egzersizi yapmış olabilirsiniz.

Kegel egzersizi esnasında kişiler nefeslerini tutarak göğüslerini kasarlar. Ancak bu durum yanlıştır. Kegel egzersizlerin etkili olabilmesi için vücutta sadece pelvik kaslarının çalışması gerekir.

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