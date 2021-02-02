Kekemelik Nedir? Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır, İyileşmesi Ne Kadar Sürer?

Kekemelik, kronik bir konuşma bozukluğu olduğu durumlarda konuşma terapisti tarafından ve elektronik cihazlar yardımı ile tedavi edilmektedir.



Kekemelik Nedir?



Kekemelik, iki farklı durum olarak değerlendirilmelidir. Çocukluk dönemi içinde konuşmayı öğrenirken kelimeleri tam olarak telaffuz edememe durumu ve yetişkinliğe uzanan olarak düşünülür. Çocukluk dönemi içinde harflerin am telaffuz edilmemesi, harflerin yutulma durumları geçici olmaktadır.



Yetişkinlik dönemlerinde görülen kekemelik durumları kronik bir konuşma bozukluğudur ve tedavi gerektirmektedir. Bu tedaviler konuşma terapistleri tarafından belli metotlar uygulanarak yapılmaktadır. Tedaviler uzun süreler almaktadır.



Konuşma sırasında olumsuz etkilere neden olan ve sosyal çevrede problemler oluşturmakta olan bir rahatsızlıktır. Konuşma sırasında kişi, kelimeleri doğru bir şekilde bilmesine rağmen telaffuzlarını sağlayamamaktadır. Bu durumların tedavisinde anatomik bilgiler ışığında uygulamalar yapılmaktadır.

● Kekemelik oluşumları, genetik olabilmektedir. Aile içinde kekemelik görülmesi ya da beyinde oluşmuş olan kalıtsal durumlar neden olmaktadır.

● Çocukluk dönemleri içinde gelişim sırasında görülebilecek durumlardan oluşabilmektedir.

● Beyinde oluşan travma, inme gibi durumlar sonucunda kekemelik oluşumları gözlemlenmektedir.

● Duygusal olarak şiddetli travmalar, psikolojik olarak kekemelik travmaları oluşturabilmektedir.

Kekemelik Tedavisi Nasıl Yapılır?



Kekemeliğin teşhis edilmesinde alanında uzman bir kimse olmalıdır. Bu teşhis sırasında ilk oluştuğu zaman ile hangi koşullar sonucunda oluştuğu incelenmektedir. Ardından kekemelik tedavisi için analiz yapılması ile devam etmektedir.



Kekeleme bulunan çocukların hepsi için tedavi gereksinimi duyulmamaktadır. Çünkü bu durumlar zamanla ortadan kalkmaktadır. Psikiyatri uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında en iyi tedavi yöntemi planı oluşturulur. Tedaviler sonucunda kekemelik tamamen gitmeyebilir ancak bu durumlarda neler yapılması gerektiği bilgisi yardımcı olmaktadır.



Elektronik aletler ile birlikte akıcılığı arttırmak için daha yavaş konuşmayı desteklemektedir. Ardından kekemelik oluşumlarının altında yatan psikolojik etmenler incelenmektedir. Aile ile birlikte kalıtsal olan kekemelik durumlarında destek verilmesi, bu durum karşısında yardımcı olacak etkilerdendir.



Kekemelik İyileşmesi Ne Kadar Sürer?



Kekemelik tedavileri uzun süreler devam etmektedir. Tedavi sonrasında kekemelik durumları, vakaya göre etki göstermektedir. Ancak tedavide öncelik, kişinin sosyal ve iş hayatında karşılaşacağı sorunları azaltmaktan oluşmaktadır.



3 ile 6 ay arası ya da hayatında belli dönemler içinde kekemelik yaşayanlar için bu durum nerdeyse tamamen ortadan kaldırılabilir. Ancak kronik olarak kekemelik rahatsızlığına sahip olanlar için bu durum azaltılabilmektedir.