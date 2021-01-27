Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kemik Erimesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Erimeyi Önleyen Şeyler Nelerdir?
27.01.2021 - 14:55 |

Kemik Erimesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Erimeyi Önleyen Şeyler Nelerdir?

Osteoporoz yani kemik erimesi, kemik kütlesinde azalma ile karakterize genel bir iskelet hastalığıdır. Bizler de sizin için kemik erimesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Erimeyi önleyen şeyler nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir tüm detayları derledik.

Kemik Erimesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Erimeyi Önleyen Şeyler Nelerdir?
ABONE OL

 Kemik kütlesindeki azalma, kemik mikro yapısındaki bir değişiklik ile ilişkilidir, bu da kemik kırılganlığında bir artışa ve artan bir kırılma riskine yol açar.

 Kemik Erimesi Nedir?

 Yaşla birlikte protein yapısındaki azalma normal bir fenomendir, iskeletin yaşlanmasına bağlı fizyolojik osteopenidir. Osteoporoz bu fenomenin bir kaçağıdır. Kemik, sürekli yenilenen dinamik bir organdır. Eski kemik periyodik olarak yok edilir ve aynı bölgede yeni kemik materyali yapılırken elimine edilir.

 Kemik yeniden şekillenmesi normal bir şekilde gerçekleşmezse (yetersiz kemik oluşumu), kendini kortikal kemikten daha hızlı yenilemesi gereken süngerimsi kemik, en hızlı şekilde osteoporoz riski altında olacaktır.

 Kemik yıkımı ve oluşum aktiviteleri, kemik matriksinde veya hormonlarda bulunan birçok yerel faktör tarafından hassas düzenleme sayesinde normal olarak dengelenir. Dengeleme olmazsa kemik erimesi oluşur.

 Kemik Erimesine Ne İyi Gelir?

 Osteoporoz, yavaş yavaş kemik kütlesi kaybına yol açan doğal bir süreçtir. Kemikler daha kırılgan hale gelir ve kırılma riski artar. Bu süreci yavaşlatmak ve kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlamak için sağlıklı bir diyet benimsemek esastır. Özel osteoporoz diyeti kalsiyum, D vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olmalıdır. Aksine, osteoporozu ağırlaştırabilecek bazı gıdalardan kaçınmaya özen gösterilmelidir.

 Osteoporoz diyetinin ana noktaları:

Kalsiyum ve D vitamini alımını artırın

Alkali bir diyet tercih edin

Mineral bakımından zengin bir diyet yediğinizden emin olun

Sodyum içeriği yüksek gıdalardan kaçının

Alkol ve kahve tüketimini sınırlayın.

Kemik erimesine karşı yapılan diyet sayesinde şunlar ortaya çıkar:

Osteoporoz sürecini yavaşlatın

Kemikleri koru

Osteoporozla ilişkili ağrıyı azaltın

Sağlıklı bir kiloya ulaşın ve bunu koruyun

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için besinleri doldurun

Osteoporoz durumunda kaçınılması gereken yiyecekleri nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.

Kemik Erimesi Nasıl Geçer?

 Osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmak için, her şeyden önce yeterli miktarda kalsiyum tedariki sağlamak gereklidir. Bu alım kesinlikle kalsiyum emilimini destekleyen D vitamini ile birlikte yapılmalıdır. D vitamininin kırıklara karşı koruyucu etkisi iyi gösterilmiştir. Bu etki, kemik metabolizmasındaki rolüyle ve aynı zamanda nöromüsküler işlevi ve dengeyi iyileştirme yeteneği ile açıklanmaktadır.

 Osteoporoz hastasıysanız, uygun bir diyet benimsemek birçok yönden sizin için çok önemli olacaktır. Vücudun kemik sermayesini korumak için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak, osteoporoz sürecini yavaşlatmak mümkündür. Aynı zamanda, diyetin optimal etkisi için osteoporoz durumunda kaçınılması gereken yiyecekleri bilmek de gerekli olacaktır.

 Kalsiyum vücudumuzda en bol bulunan mineraldir. Kemiklere% 99 yerleşir. Kalsiyum eksikliği kemikleri gözenekli hale getirir.

 Kemik Erimesini Önleyen Şeyler Nelerdir?

 Kalsiyum takviyelerinin kardiyovasküler sağlık üzerindeki potansiyel riski göz önüne alındığında, diyetle kalsiyum alımını teşvik etmek önemlidir. Ancak diyetle alınan kalsiyum yeterli değilse takviye önerilir ancak mutlaka D3 vitamini ile kombine edilmelidir. Süt, peynir, yoğurt diyetlerde mutlaka olmalı.

 Önerilen D vitamini alımına ulaşmak oldukça zordur, ancak takviye almak istemeyen kişiler için gereklidir. Yağlı balık, somon, alabalık, sardalya, ringa balığı ve istiridyeler tüketilebilir.

 Fazla asitli bir diyet kemik kütlesini zayıflatır. Vücut, fazla asitliği nötralize etmek için ihtiyaç duyduğu mineralleri kemiklerden, dişlerden ve kaslardan alır. Tersine, meyveler, sebzeler ve potasyum gibi alkali mineraller açısından zengin bir diyet, osteoporozun önlenmesinde rol oynar. Vücuttaki asitlik seviyesi düşük olduğunda kemikler daha sağlıklıdır.

 İşte osteoporoz özel diyetine dahil edilecek alkali yiyecekler:

Meyve ve sebzeler

Süt ve kefir

Yağlı tohumlar, baklagiller ve tofu

Yulaf, kinoa, darı, pirinç ve karabuğday

Maden suyu, çay

Meyve suyu

Zeytin, Hindistan cevizi ve morina karaciğeri yağı.

Düşük K vitamini alımına sahip kişilerin de düşük kemik yoğunluğuna sahip olduğunu ve bu da daha yüksek bir kırık riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün fedakârlık yapacağınız konular gündeme gelebilir. Bu durum sizin daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. Yabancılarla ilgili konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Hızlı kararlar almak için uygun bir gün değil. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Aile konularına dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Bazı konularda onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir. Gün içinde kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz.   Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMezoterapi nedir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaRutinleri ritüele çevirmek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMeniere hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYeni gençleşme formülü: Argireline
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı burçlara etkisi
Özge Akar
Özge Akarİkili ilişkilere perspektif açıdan bir bakış
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralYıllar geçtikçe değişen moda algısı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluAman zihin uçmasın
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalamudu bir şef gibi sunmayı öğrenin
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Romatizmaya Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Romatizma Ağrısı Nasıl Geçer?

Romatizmaya Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Romatizma Ağrısı Nasıl Geçer?

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet