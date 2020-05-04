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04.05.2020 - 05:29 |

Kendin yap: Donuk saçlarınıza hayat verecek ev yapımı kil maskesi

Saçımızın görünüşümüzün önemli bir parçası olduğu bilidiğimiz için onu mükemmel bir şekilde şekillendirmek istiyoruz. Sağlıklı ve dolgun saçlar hepimizin hayali. Ancak günlük rutinimiz bazen bizi olduğu kadar saçlarımızı da yoruyor. İşte donuklaşmış, cansız saçlara çözüm olacak kil maskesi tarifi...

Kendin yap: Donuk saçlarınıza hayat verecek ev yapımı kil maskesi

Doğal saç bakım ürünleri söz konusu olduğunda, yaygın bir bileşen bentonit kildir. Bu kil, zamanla eskimiş, su varlığında ayrışan volkanik külden oluşur.

Piyasada aldığınız bentonit kili yumuşak beyaz tozlu bir madde olarak gelir. Çok ince, pürüzsüz ve kokusuz toz, çeşitli besinler ve minerallerden oluşur.

Saçta kullanıldığında saçınızı temizlemeye yardımcı olur ve kuru kafa derisi, hasarlı ve donuk görünümlü saçlar gibi sorunları tedavi eder. Ek olarak, bentonit kili negatif yüklüdür, ancak sıvı ile aktive edildiğinde, pozitif yüklü iyonları toksinleri çeker. 

Bentonit kilinin bu özelliği ayrıca kafa derisinden fazla kir ve yağ çekilmesine yardımcı olur, bu da kepek, kafa derisi yaraları ve diğer sorunların riskini azaltır.

Saç bakımı ve diğer dış kullanımlar söz konusu olduğunda, sodyum bentonit kili, sudaki kendi ağırlığının 10 ila 15 katını emdiği için kalsiyum bentonit kilinden daha faydalıdır.

Bentonit kil saç maskesi hazırlamak için sadece 3 içeriğe ihtiyacınız var : Bentonit kil, su ve elma sirkesi.

Elma sirkesi saçlarınızdaki asitliği dengelemeye yardımcı olarak daha iyi bir parlaklık ve genel sağlık sağlar.

Nasıl yapılır?

Malzemeler:

Bentonit kili - 1 su bardağı
Su - 1 bardak
Elma sirkesi - ½ bardak
Metal olmayan kap ve kaşık

Metal olmayan bir kaba 1 bardak bentonit kili koyun. 1 su bardağı su ekleyin. Metal olmayan bir kaşık kullanarak, kili ve suyu pürüzsüz bir kıvamda bir macun haline getirin. Gerekirse biraz daha su ekleyin, ardından ½ bardak çiğ, filtrelenmemiş elma sirkesi ekleyin. Malzemeleri tekrar karıştırın. 

Nasıl kullanılır?

Biriken kir ve yağı temizlemek için saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

Saçlarınız hala nemliyken, hazırlanan bentonit kil saç maskesini uygulayın. Köklerden uçlara kadar yavaşça uygulayın.

20 dakika kadar bekleyin. 20 dakika sonra saçınızı ılık suyla durulayın ve tüm kilin yıkandığından emin olun.

Bu saç maskesini ayda bir veya iki kez kullanın.

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