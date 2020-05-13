Kendin yap: Lavantalı vegan dudak balsamı

Balmumu genellikle doğal güzellik ürünlerinde tercih edilen hayvansal bir üründür ve veganlar için uygun değildir. Bitki bazlı bir balmumunu hindistancevizi yağı gibi katı bir yağla birleştirerek kendi 'lip balm'ınızı yaratabilirsiniz.



Bu vegan dudak balsamı için soya mumu kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak bulamazsanız bunun yerine her zaman karnauba veya kandelilla mumu kullanabilirsiniz.



Ne kadar çok hindistancevizi yağı eklerseniz, o kadar parlak bir balsam elde edeceğinizi unutmayın.



Güzel bir pembe tonu vermek için bir tutam kurutulmuş ahududu veya pancar kökü tozu bile ekleyebilirsiniz.



Vegan dudak balsamımı bir adım daha ileri götürmeyi ve biraz SPF koruması sunan, cildi besleyen ve iltihabı azaltan yağlar eklemeyi deneyebilirsiniz.



Havuç tohumu yağının güneşten korunmanın yanı sıra sayısız vitamin ve mineral sağladığı söylenirken, lavanta yağı tahriş olmuş cildi rahatlatır ve çatlamış dudakları iyileştirir.



Kullanabileceğiniz bazı yağlar:



E Vitamini Yağı - Teknik olarak “esansiyel yağ” olmasa da, E Vitamini yağı cildin genç ve parlak görünmesini sağlar.

Sardunya - Sardunya yağı kuru, çatlamış cildi yatıştırmaya yardımcı olur.

Kamelya - Kamelya yağının yaşlanma belirtilerini azalttığı ve kollajen üretimini artırdığı, böylece dudakların daha dolgun görüneceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Papatya - Papatya yağının çatlamış cildi rahatlattığı ve nemi yenilediği uzun zamandır bilinmektedir.



Hazırlanışı:



Balmumu ve hindistancevizi yağını küçük bir kaba yerleştirin. Eritinceye kadar 15 saniyelik aralıklarla mikrodalgada bekletin ve karıştırın.



Karışıma ağlarınızı ekleyin ve tekrar karıştırın.



Karışımı küçük bir cam kavanoza veya dudak balsamı tüpüne dökün. Kullanmadan önce tamamen soğumaya bırakın.

