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07.09.2020 - 17:33 |

Kenger Otunun Faydaları Nelerdir? Kenger Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kenger otu şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle kenger otunun sakızı ve dikenleri ile birlikte tüketilmesi insan sağlığı açısından oldukça yarar sağlar. Son dönemlerde en çok araştırılan otlardan birisidir. Peki Kenger otunun faydaları nelerdir? Kenger otu bitkisi nerelerde kullanılır? Sizlere kenger otu ile ilgili merak edilenleri detaylıca derledik.

Kenger Otunun Faydaları Nelerdir? Kenger Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Kenger otu özellikle dünyanın pek çok yerinde yetişmesi ile bilinen bir bitkidir. Şifalı bitkilerden biri olan kenger otu sakızı ve dikenleri ile tam bir şifa bitkisidir. Değişik kullanma yöntemleri ile pek çok hastalığa karşı önemli katkı sağlamaktadır.

Kenger Otu Nedir?

Kenger otu papatyagiller familyasında yer alan bitkidir. Yaklaşık olarak 70 veya 80 santimetreye kadar uzamaktadır. Süslü ve otsu bir bitki olan kenger otu çok yıllık bir bitki olup dikenli ve sütlüdür. Mor ve kırmızı renklerde çiçeği bulunmaktadır. Olgunlaşma dönemi geldiğinde ise çiçekleri sarımsı bir yeşil olmaktadır.

Kenger otu ülkemizde pek çok yerde yetişmektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen kenger otu Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yetişmektedir. Kenger otu bu bölgelerde genellikle yüksek yerlerde yetişmektedir. Dağların sarp kayalık kısımlarında kendiliğinden yetişmektedir.

Dikenli ve şifalı bir bitki olan kenger otu kurak iklimi sever. Bu nedenle yaz mevsiminde sıcağın yoğun olduğu yerlerde çok fazla yetişir.

Kenger Otunun Faydaları Nelerdir?

Kenger otunun sağlık açısından çok şifalı bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda oldukça araştırılan kenger otunu pek çok farklı yöntemlerle de kullanmak mümkündür. Kenger otunun faydaları ise şunlardır:

- Diş sağlığı için çok önemli bir bitkidir.
- Dişlerin beyazlaması ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Patlayan kulak zarına karşı tedavi yöntemidir.
- Safra kesesinde bulunan taşların düşmesine yardımcı olur.
- Midede olan şişkinliğe ve rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
- İştahı açar.
- Şeker ve tansiyon hastalarına oldukça yarar sağlar.
- Yüz felcine iyi gelir.
- Halsizliğe ve kansızlığa karşı yarar sağlar.

Kenger otunun birçok yararlı etkisinin yanında ülkemiz dışında Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede de yetişmektedir. Bu bitkinin Orta Doğu ve Avrupa pazarında ihraç edildiği de bilinmektedir. Kenger otunun sakızı oldukça pahalıdır. Bu nedenle oldukça kıymetli bir ottur.

Kenger Otu Ne İşe Yarar?

Kenger otu sağladığı pek çok yararın dışında özellikle tansiyon ve şeker hastalarına karşı büyük katkı sağlaması nedeniyle sıklıkla tüketilir. Bunun dışında en önemli özelliklerinden birisi de diş sağlığına çok iyi gelmesidir. Diş ağrılarında, diş eti rahatsızlıklarında ve diş beyazlatma da oldukça önemli bir rol oynar.

Kenger otunun bilinen en büyük faydalarından birisi de vücutta antikor üretim noktasında hücrelerin yenilenmesine imkan sağlamasıdır. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde zararlı toksinlerin insan vücudundan atılmasına katkı sağlamaktadır.

Kenger Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kenger otu bitkisini tüketmek isteyen kişilerin nasıl kullanacağı merak konusudur. Kenger otu kabukların soyulması ile tüketilir. Gövdesinin kesilmesi ile ortaya süt çıkar ve üzerinden sakız imalatı gerçekleşir. Kenger otu sakızının çiğnenmesi sonrasında uzun bir süre de saklayabilirsiniz.

Ayrıca kenger otu ile haşlanarak salata yapılabilir. Bu şekilde tüketilmesi oldukça lezzetli olmaktadır. Ayrıca sağlık açısından da doğal şekilde tüketilmesi çok faydalıdır.

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