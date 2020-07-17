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17.07.2020 - 19:21 |

Kepek nasıl geçer? Kepekli saça ne iyi gelir? Kepeği geçirmenin doğal yolları nelerdir?

Kepek, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin yaşadığı bir cilt problemidir ve basit bir saç problemi gibi görünse de kişinin öz güvenini etkiler. Saçları kirli ya da bakımsız gösteren bu durum ayrıca kaşıntılı yaratarak rahatsızlık da verir. Peki, kepek nasıl geçer? Kepeği azaltan ve bitiren yöntemler nelerdir? Doğal yollar ile kepek yok edilebilir mi? İşte tüm bunlar için size “Kepek nasıl geçer?” haberi hazırladık. Kepek hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

Kepek nasıl geçer? Kepekli saça ne iyi gelir? Kepeği geçirmenin doğal yolları nelerdir?
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"Kepek nasıl geçer?" diyenler son dönemlerde kayda değer bir biçimde arttı. Hemen herkesin yaşadığı kepek sorunu, günlük hayata oldukça sıkıntı veren bir cilt sorunu. Bu nedenle her türlü çözüm yolunu deneyen kepek mağdurları artık çareyi doğal yollarda aramakta buldu. Biz de bu nedenle sizin için doğal çözümler sunan "Kepek nasıl geçer?" haberi hazırladık.

Kepek! Çevrenizde en az bir kişide var olan bu sorun sürekli hale geldiğinde gerçek bir eziyete dönüşüyor. "Sürekli hale geldiğinde ne demek?" diye soranlarınız olabilir. Bir cilt hastalığı olan kepek bazı kişilerde mevsimsel ya da dönemsel sebeplerden kaynaklanıp kısa bir süre sonra düzelebiliyor. Ancak kepek sorunu hiç geçmeyenler, "Kepek nasıl geçer?" diye çok yol denemişlerdir.

Kepek neden olur?

Daha önce de söylediğimiz gibi kepek bir cilt rahatsızlığıdır. En kısa tabirle başınızdaki ölü derilerin dökülmesinden kaynaklanan kepek saçlarınızın arasından görünmeye başladığı zaman çok hoş olmayan bir görünüme sebep olur.

Saçın kirli ya da temiz olmasıyla ilgisi olmayan kepek, dışarıdan kirli bir görünüme sahiptir. Bunun yanı sıra sağlık açısından da ciddi bir sorundur.

Kepekli saçların yaşadığı sorunlar nelerdir?

Kepek görünüm kadar sağlık açısından da oldukça sıkıntılı bir rahatsızlıktır. Kepekli saçlarda meydana gelen sorunlar:

-Dökülme
-Kaşınma
-Deride kızarıklık
-Saçların incelmesi 

Bu sorunlar karşısında piyasada satılan kepek şampuanları yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda öncelikli tavsiyemiz bir dermatoloğa gitmeniz. Daha sonra kimyasallar yerine evde hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla çözüm aramanız…

Kepek nasıl gider?

Kepek için üretilen şampuanları kullanmak istemeyip doğal yöntemlerle çare arayanlar için birkaç tavsiyemiz var. İşte kepek için doğal yöntemler:

Sirke

Saçlarınızı şampuanlamadan önce 2 kaşık sirkeyi dilerseniz spreyli bir şişe yardımıyla saçlarınıza sürün. Saçlarınıza masaj yaparak beklediğiniz 10 dakikanın sonunda durulayarak daha sonra şampuanlayabilirsiniz.

Sirkenin bir diğer yöntemi de şampuanın ardından 2 bardak soğuk suya 1 fincan elma sirkesi ekleyerek durulama suyu yapmanızdır.

Kepek nasıl geçer Kepekli saça ne iyi gelir Kepeği geçirmenin doğal yolları nelerdir

Aspirin

Saçlarınızın gürlüğüne göre 2-3 aspirini ezip toz haline getirin. Kullandığınız şampuana ekleyin. Şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika bu şekilde bekletin ve durulayın.

Tuz

Tuzun var olan kepeği dökücü bir etkisi vardır. Yıkamadan önce sofra tuzunu saçınıza döküp biraz masaj yaparsanız kafanızdaki kepeklerin dökülmesini sağlayacaktır.

Ağız gargarası

Ağız gargarası birçok şeye olduğu gibi saçtaki kepeğe de iyi gelir. Yıkadığınız saçlarınızı ağız gargarasıyla bir kere durulayıp daha sonra duru su ile tekrar durulayabilirsiniz.

Karbonat ya da kabartma tozu

Karbonat ya da kabartma tozu kepek için en yaygın bilinen çözümlerden biridir. Önce saçlarınızı ıslatın ve bir paket veya bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün ve iyice ovalayın. Daha sonra durulayın. Bunu saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 kez yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu yöntemi yaptığınızda saçlarınızı yıkarken şampuan kullanmamanız gerektiğidir. Önce saçlarınızda kuruluk göreceksiniz. Daha sonra saçlarınız doğal bir yağ üretecektir ve yumuşaklığını geri kazanacaktır.

Yeniden hatırlatmamız gereken nokta ise bu yöntemlere karşı cildinizin alerjik bir tepki verme ihtimaline karşı önce bir uzmanla görüşmenizdir.

Kepek sebebiyle ne zaman doktora başvurulmalı?

-Herhangi bir kepek şampuanını 1 ay denediğiniz halde kepeğinizde bir iyileşme gözlemediyseniz,

-Kepeğiniz çok ciddi seviyedeyse,

-Kafa deriniz kaşınıyorsa,

-Kafa deriniz şişmiş ya da kızarık ise,

-Kepek sorunuyla birlikte zayıflamış bağışık sistemine sahipseniz; örneğin kemoterapi görüyor, HIV pozitifseniz yada bağışıklık sisteminizi baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız doktora başvurmanız gerekir.

Bebeklerde kepek nasıl gider?

Bebeklerde gözlenen bu durumun adı konaktır. Genellikle geçici ve zararsız bir olan bu durum, 2 ay içerisinde kendiliğinden kaybolur. Kimyasal ilaç kullanımı önerilmez. 

 

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