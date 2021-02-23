Keratin Bakımı Nedir, Neden Yapılır? Saçlara Keratin Yaptırmak Zararlı Mıdır?

Keratin bakımı, bir diğer ismiyle keratin yüklemesi, cansız görünen ve yıpranan saçlara yapılan bir uygulamadır. Genellikle kuaförlerde ve güzellik salonlarında uygulansa da evde yapılması mümkündür.

Keratin Bakımı Nedir?

Keratin bakımı, saçların kaybettiği nemi ve proteini geri kazandırmak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Özellikle hava değişikliklerinde doğrudan etkilenen saçlar olduğundan daha yıpranmış ve cansız görünür. Keratin yüklemesi sayesinde saçın kaybettiği nem saça geri kazandırılarak daha sağlıklı saçlara sahip olmayı sağlar.

Keratin bakımı hem kadınlara hem de erkeklere yapılabilen bir uygulamadır. Saçın doğa pH dengesine ulaşması sağlanarak cansız görünümlerin önüne geçer. Düzleştirme seçeneği bulunan keratin bakımlarında saçın uzun süre düz kalması sağlanabilir. Ayrıca saçlarda bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Keratin Bakımı Neden Yapılır?

Saçlar, vücutta en dikkat çeken yerlerden biridir. Bu nedenle saçlara yanlış yapılan işlemler kırılmalara, dökülmelere, pH dengesinin bozulmasına, protein ve nem kaybına neden olabilir. Özellikle saçlarını boyayan kişiler tarafından tercih edilen bu uygulamada saçların daha canlı ve sağlıklı görünmesi hedeflenir.

Saçlara Keratin Yaptırmak Zararlı mıdır?

Keratin bakımı saçların güzel, canlı ve dolgun görünmesini sağlayan bir uygulamadır. Doğru ve dikkatli bir şekilde yapıldığında saça zarar vermek yerine fayda sağlar. Kaybedilen nemin ve proteinin kazanılmasına yardımcı olur. Ayrıca kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayarak öz güven problemlerinin çözülmesinde etkilidir. Saçlara keratin yaptırmak daha hızlı uzamayı sağladığı için cansızlaşan ve dökülen saçların önüne geçilmesini sağlayan bir işlemdir.