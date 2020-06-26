Kestane Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ülkemizin birçok yerinde de yetiştirilen kestane ağacı daha çok Akdeniz ve çevresinde yetiştirilmektedir. Dikenli veya çengelli dikenli küre şeklinde olan, nişasta bakımından da zengin olan meyve ağacıdır.



Kestane Ağacı Özellikleri



Kestane ağaçları dikenli ağaç grubundandır. Yaprakları biraz ser ve kenarları testere dişlidir. Erkek ve dişi çiçekler olarak iki farklı çeşidi vardır. Erkek çiçekler dik ve uzun gruplar halindedir. Dişi çiçekler ise üçlü gruplar halinde bulunmaktadır. Meyvesi yeşil ve dikenlidir. Meyvesinin dış kabuğunun içinde kahverengi kabuklu, aynı zamanda yenebilen birer tohum olan birkaç tane meyve bulunmaktadır. Bunlara kestane adı verilmektedir.



Kestane ağaçları genellikle kayalıklı yamaçlarda veya kumlu topraklarda yetiştirilir. Kestane ağacı kireçli toprakları sevmez. Ülkemizde de Bursa'da yetiştirilen kestaneler oldukça ünlüdür. Yemiş ve yabani olarak yetiştirilen kestaneler bulunmaktadır. Yabani olarak yetiştirilmiş kestanelerin boyları 20 ile 30 metre arasına kadar yükselir. En fazla 700 sene yaşarlar. Yemiş olarak yetiştirilen kestane ağaçları ise yabani kestane ağaçlarına göre daha kısa boyludur. Genellikle 5 veya 6 metre yüksekliğindedir.



Kestane ağaçları 10 veya 10 yaşında meyve verir. Taze kestanelerin tadı ise acıdır. Bu sebeple genellikle taze olarak toplanmaz. Dış kabukları sararmaya başladığı zaman kestaneler toplanır. Dış kabuğundaki dikenler sebebi ile sopalar ile dökülerek temizlenir. Toplanan kestaneler bir süreliğine toprağa gömülür ve öyle bekletilir ise daha tatlı bir kestane halini alır.



Kestane Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Kestaneler kışın dayanıklı kalabilirler. Fakat buna rağmen ilkbaharın geç sonbaharın ilk donlarına karşı hassas ağaçlardır. Yağış ortalamasının 600 ile 1600 mm olan yerlerinde yetiştirilir. Çiçek döneminde fazla yağışı sevmez. Bunun sebebi yağışın döllenmeyi etkilemesidir.



Kestaneler gevşek ve geçirgen yapılı topraklarda yetişir. Ağır ve killi topraklarda hastalanma olasılığı bulunmaktadır. Çukur vadilerde ise kestanelikler kurulmamalıdır. Bunlar dışında kestane ağaçları dikim aralığı 10-12 m'dir. Kestane ağaçları normal bir bakım uygulandığı zaman ve dikim aralığına uyulduğu zaman 15 metreye kadar yükselebilir. Fide dikilecek çukurlar önceden 40*50 cm derinlikte açılarak dikim çukurlarına kompoze gübre verilir. Bu gübre çukura atılarak karıştırılır. Bu işlemlerden sonra karışım üzerine toprak atılır.