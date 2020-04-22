Keten Kumaş Nedir? Keten Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Keten kumaş, oldukça dayanıklı olan bir kumaş türüdür. Parlak olmakla birlikte, esnek bir yapıda olmayan keten kumaş, denemeden alınmaması gereken bir kumaş çeşididir.



Keten Kumaş Nedir?



Her mevsim kullanılmakta olan keten kumaş, keten bitkisinden elde edilmektedir. Yapısı pamuk lifine benzemektedir ve alerjik değildir. İnsanlığın ilk kez imal ettiği kumaş türü olan keten kumaş, kumaş sektörü için vazgeçilmezlerden biridir. Keten kumaş, halı, perde, çarşaf, örtü, halat, dekor ürünleri, kaliteli kağıt gibi giyim harici pek çok eşyada da kullanılmaktadır.



Keten Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Birçok özelliği bulunan keten kumaşın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:



- Keten kumaşın önemli özelliklerinden birisi, doğal bir elyaf olmasıdır.

- Keten kumaş diğer kumaş çeşitlerine nazaran daha dayanıklıdır.

- Yüksek nem çekme özelliğine sahip olan keten kumaş, bu özelliği sebebi ile banyo ürünlerinde de sıkça kullanılmaktadır.

- Tüysüz ve pürüzsüz bir yapıda olan keten kumaş, çabuk kirlenmediği için çokça tercih edilmektedir.

- Pamuktan daha dayanıklı bir kumaş türüdür.

- Parlak bir yapısı olan keten kumaşın, esneklik seviyesi düşüktür.

- Vücudun hava almasına olanak sağladığı için, yaz mevsiminde daha çok tercih edilir.