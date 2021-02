Kil Maskesi Tarifleri: Evde Yeşil Ve Beyaz Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Gün içerisinde yüz bölgesi, pek çok durumla karşı karşıya kalır. Bununla beraber yüz bakımını yapmak, oldukça önemlidir. Yüzde bulunan zararlı bileşenler için maske türleri çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra kil maskesi yapımı, evde de yapılabilir. Bunun hakkında bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır.



Evde Yeşil Kil Maskesi Nasıl Yapılır?



Evde yeşil kil maskesi hazırlanabilir. Bunun yanı sıra yeşil kil; magnezyum ve demir bakımından oldukça zengindir. Ciltte yer alan toksinlerin atılmasına yardımcı olan yeşil kil maskesinin evde yapılabilmesi adına gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibi olacaktır. Bunlar;



- 1 çay kaşığı yeşil kil,

- 1 tatlı kaşığı kadar kaynatılmış ve ılınmış papatya suyu.



Evde yeşil kil maskesinin yapımı;

- Siyah noktalara çok iyi gelen yeşil kil maskesi, bir çay kaşığı kadar yeşil kil ile bir tatlı kaşığı kaynatılan ve ılınan papatya suyuyla karıştırılmalıdır.

- Ardından gözlerin etrafına dikkat ederek, cilde uygulanmalıdır.

- Maskenin kuruyana dek beklenmesi önemlidir.

- Kuruyan maske, ılık su ile durulanarak cilt temizlenmelidir.

- Bu maske her hafta bir gün olacak biçimde denenmelidir.

- Cildin arındığı ve siyah noktaların giderildiğini fark etmek mümkün olacaktır.



Evde Beyaz Kil Maskesi Nasıl Yapılır?



Beyaz kil maskesi; genel olarak ciltte yağlanma olduğu zaman tercih edilen maskelerin içerisinde yer alır. Beyaz kil maskesi ciltte bulunan yağlanmayı azaltmaktadır. Bununla beraber evde beyaz kil maskesi hazırlamak için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibi olacaktır;



- 2 çorba kaşığı beyaz kil,

- 2 çorba kaşığı saf su.



Evde beyaz kil maskesinin hazırlanışı;

- 2 çorba kaşığı saf su ile 2 yemek kaşığı beyaz kil karıştırılarak krem kıvamını alması sağlanmalıdır.

- Bununla beraber ardından yüze bu maske sürülmeli ve kuruyana dek beklenmelidir.

- Kuruyan cildin temizlenmesi adına ılık suyla yüz yıkanmalıdır.

- Bireyin cildi hassas ise maskenin kurumasına gerek yoktur. 5 dakika boyunca beklemek yeterlidir.

- Haftada bir kere uygulayarak olumlu sonuçlar almak mümkündür.

- Sürekli bir şekilde uygulanan beyaz kil maskesi sonrasında, cildin temizlenerek tazelendiğini fark etmek mümkün olacaktır.



Kil Maskesinin Yararları Nelerdir?



Kil maskesinin, cilt için oldukça yararlı olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Kil maskesi; sivilce ve siyah nokta gibi şikayetlerin ortadan kaldırılması adına tercih edilecek en önemli çözümdür. Bunların dışında kil maskesinin yararları;



- İçermiş olduğu minerallerden ötürü yüze renk vererek cildin beslenmesine yardımcı olur. Kil maskesinin sürekli uygulanması ile daha sağlıklı bir cilde sahip olunabilir.

- Kişinin cildi güneş yanıklarına karşı hassas olursa, yanığın etkilerinin hafiflemesine yardımcı olur.

- Gözeneklerin sıkışmasına destek olan kil maskesi, cildin sarkmasını önleyerek cildin her daim canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

- Kozmetik şirketlerinin özel biçimde üretmiş olduğu ozonlu kil maskesinin içerisinde yer alan ozon, cildin pürüzsüz olmasına katkı sağlayarak, cilde nem kazandırır.

- Yüzdeki yağlanmayı azaltır ve cildin nem oranını dengeler.

- Cilde oldukça yoğun bir bakım yapar.

- Hassas bir cilde sahip olunmasıyla beraber, pembe kil cildi tahrişe karşı koruyarak gereken bakımı yapar.

- Kirli havadan ötürü ciltte oluşan zararlı tabakanın derinlemesine temizler.

- Cildin üzerinde leke oluşması durumunda, kil maskesi sürekli şekilde uygulanmalıdır. Bununla beraber lekeli olan kısımdaki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan kil maskesi, lekenin kaybolmasına olanak tanır.

- Kil maskesi, kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Bu sayede cildin daha genç görünmesinde etkilidir.

- Yalnızca cilt adına değil saçlar adına da oldukça etkili olan kil maskesi, saçları besleyip daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

- Kakao yağıyla beraber hazırlanan çikolata içerikli kil maskeleri, özel şekilde kozmetik şirketleri açısından üretilir. Çikolatalı kil maskesi, cildin nem oranını dengeler ve cildi kurutmaz.

- Kalsiyum ve magnezyum içeren kil maskesi ile kol, el, bacak, diz ve ayak sağlığı da korunur. Ölü derinin bulunduğu her yeri canlandırır ve temizler.



Kil Maskesi Ne Kadar Bekletilmelidir?



Kil maskesi uygulandığı zaman, maskenin içeriğine ek malzeme eklenmemişse en fazla 15 dakika bekletilmelidir. Bununla beraber açık havada bekletme süresi daha azdır. Havayla temas etmesi durumunda kil daha kolay kuruyacaktır.



Kil Maskesinin Zararları Var mıdır?



Kil maskesi; doğal mineral olmasından ötürü içeriğinde magnezyum ve kalsiyum barındırmaktadır. Bu yüzden de zararlı bir maske çeşidi değildir. Hassas olan ciltlerin bazılarında cildin tahriş olması mümkündür. Bunun önlenmesi adına pembe kil maskesi tercih edilebilir.



Kil Maskesi Ne Zaman Yapılmalıdır?



Kil maskesi; cildin yağlandığı, hava almadığı, siyah noktaların çoğalmış olduğu dönemlerde uygulanmaktadır. Kalabalık olan ortamların içerisinde uzun bir süre bulunulması durumunda, cilt havayı aldığı için kil maskesine olan gereksinim fazlalaşacaktır. Yoğun ve tozlu hava değişimi bulunan ortamlarda bulunulması durumunda tercih edilebilir. Gün içinde arzu edildiği herhangi bir vakitte uygulanabilir.



Kil Maskesi Sivilceye Neden Olur mu?



Kil maskesi, alerjik anlamda bir cilde sahip olunmamışsa sivilce yapmamaktadır. Aksi halde ciltteki tabakayı ortadan kaldırarak cildi temizler. Bununla beraber sivilce oluşumunu önler.



Kil Maskesi Her Gün Uygulanır mı?



Kil maskesini her gün uygulamak faydalı olmayabilir. Cilt uzmanları; kil maskesinin uygulanma aralığının haftada bir defa uygulanacak bir şekilde olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden sağlıklı sonuçların alınması adına her hafta bir kere uygulamak tavsiye edilmektedir.



Kil Maskesinin Türleri Nelerdir?



- Sarı Kil Maskesi: Aktarlar aracılığıyla alınan sarı kil maskesi, cildin alt yapısına olumlu etkiler bırakır. Ciltteki gözeneklerin tıkanmasına sebep olan bütün mikrop ve kirleri temizler.

- Beyaz Kil Maskesi: Cilt adına doğal bir çözüm olarak bilinen beyaz kil maskesi, sivilcelere çok iyi gelmektedir. Sivilceler için beyaz kil maskesi tercih edilebilir.

- Pembe Kil Maskesi: Ciltte oluşan kızarıklıkları en aza indirger. Cildin genç ve parlak görünmesini isteyenler adına oldukça ideal bir maske türüdür.

- Mavi Kil Maskesi: Mavi kil maskesi, cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

- Yeşil Kil Maskesi: Yalı bir cildi bulunan kişilerin ve siyah noktası olan kişilerin yeşil kil maskesini tercih etmeleri gerekir. Yeşil kil maskesi; cildin üstünde çatlamayarak kuruması mavi kil maskesi oldukça faydalıdır.

- Kırmızı Kil Maskesi: Egzama hastalığına yatkın olan ciltler adına önerilen bir maskedir. Bununla beraber kuru bir cildi olan kişiler kullanmalıdır. Ciltte kaşıntı ve cilt pullanması sorunlarını hızlı bir biçimde yok eder.



Kil Maskesi Neye İyi Gelir?



Kil maskesinin düzenli ve sürekli kullanılmasıyla beraber pek çok şeye iyi geldiğini söylemek mümkündür. Bunlar;



- Kil maskeleri, cildi tazeler.

- Sıkı cilde sahip olmaya yardımcı olur.

- Sivilcelerin oluşumunu önlediği gibi sivilceleri de engeller.

- Ölü hücrelerin yok olmasına yardımcıdır.

- Daha genç görünmeye yardımcı olur.

- Deri ve saçların beslenmesi için olumlu etkileri vardır.