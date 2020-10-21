Eğer kilo almak ya da kilo vermek istemiyor ise, öncelikle günlük ya da haftalık ne kadar kalori alımı gerektiği öğrenilmelidir. Bu durum kadın ya da erkeğe bağlı olarak değişkenlik gösterir. O yüzden önce alınacak kalori miktarı bilinmeli ve daha sonra buna uygun bir diyet uygulanmalıdır.



Kilo Vermek ya da Almak İçin Günlük Kaç Kalori Almalıyım Diyenlere İpuçları



Kalori vermek ya da almak için günlük kaç kalori almalıyım diyenlere en önemli ipucu günlük kalori miktarıdır. Yani mesela bir kadın gün içerisinde 2000 kalori alır. Aynı zamanda bir erkek ise gün içerisinde 2500 kadar kalori alır. Bu standardı bilerek günlük alınacak kalori doğru diyeti ile aşağı çekilebilir ya da yukarı çıkarılabilir. Bu da kilo almak ve vermek konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Tabii bunun yapılabilmesi için öncelikle kişinin vücudunu tanıması gerekir. Metabolizma hızı, vücut kitle indeksi ve günlük yaşam koşulları çok önemlidir. Aynı zamanda günlük ne kadar spor yapabilme durumu da büyük öneme sahiptir. Bu kriterler dikkate alındığı takdirde günlük alınacak kalori miktarına bağlı şekilde, kilo verme imkanı elde edilebilir.



Kalori almak ya da vermek aynı zamanda yaşa bağlı değişkenlik gösterir. Kişi bulunduğu yaş değerleri arasında ne kadar kalori alması ya da vermesi gerektiğini öğrenirse, ona uygun şekilde bir diyet gerçekleştirebilir. Bu diyeti doğru egzersiz ve spor ile birleştirmek, istenilen kilo dengesini yakalama şansı sağlar.