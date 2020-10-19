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19.10.2020 - 13:33 |

Kına Gecesi Nasıl Yapılır? Geleneksel Kına Geceleri Örf Ve Adetleri

Kına gecesi günümüzde her zaman düğünden önce yapılan bir gecedir. Kına gecesi nasıl yapılır? Geleneksel kına geceleri örf ve adetleri nelerdir? Sizler için araştırdık ve bu konuyu derledik.

Kına Gecesi Nasıl Yapılır? Geleneksel Kına Geceleri Örf Ve Adetleri
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Kına gecesi eski dönemlerde sadece kadınlar arasında yapılan ve zaman içerisinde erkeklerinde ilave edildiği bir gecedir. Bu gece evlenecek olan kişi için oldukça önemli ve asla unutulmayacak olan bir gecedir.

Kına Gecesi Nasıl Yapılır?

Yöreden yöreye çok farklılık gösterse bile geleneksel kına gecesi düğünden hemen bir gün öncesi yatsı ezanından sonrasında gelinin baba evinde yapılmaktadır. O gece aslında evde yalnızca kadınlar olmaktadır. Hazırlıklar da bir gün önceden kına ve ikram edilecek olan çerezler göndermesi ile başlar.

 Yatsı ezanı ile birlikte misafirler kızın evine gelir. Sonrasında çerezler, kına helvası ve ya yiyecekler içerisinden ikramlar dağıtılır. Gelin yöresel bir kıyafet ve ya şık elbise giyerek bekar kızlar eşliğinde gelip kenara oturur.

Geleneksel Kına Geceleri Örf Ve Adetleri Nelerdir?

Geleneksel kına geceleri örf ve adetleri yöreden yöreye farklılık gösterse bile en bilinen kına adeti kınadan önce baba ocağından ayrılacak olan gelinin ağlatılmasıdır. Bu durum için kına yakılmadan öncesinde gelinin etrafında dönen bekar kızlar Yüksek Yüksek Tepelere ve ya Kınayı Getir Aney gibi aile anne ile baba temalı içli olan kına türküleri söylenir. Kına yakma esnasında gerçekleşen diğer adet ise gelinin elini açmamasıdır. Kınayı yakan “Gelin elini açmıyor” dediği zaman kayınvalide kına hediyesi şeklinde gelinin avucuna altın koyar. Bu gibi pek çok farklı kına gecesi örf ve adetleri yer almaktadır.

 Geline Kına Nasıl Yakılır?

Geleneksel kına gecesinde gelin, kadife üzerinde değişik sırma ile kabartmalı dal ve ya yaprak işlemeleri yer alan bindallı adı verilmekte olan bir kıyafet giyer ve başına kırmızı tülden boncuklu bir örtü örter. Geleneksel kınayı hazırlama ile kınayı yakma görevi genelde mutlu ve huzurlu bir evliliği olan kadına verilmektedir. Kına bakır tas içinde hazırlanır sonra mumlar ile süslenmiş kına tepsisinin de üzerine konur.

Kına gecesinde bekar kızlar ellerinde olan mumlar eşliğinde evlenecek olan gelinin etrafında döner türkü söyler bir aile büyüğü kına tepsisini taşır. Kına gecesinde gelin ağlatma adeti yapıldıktan sonra sağ ele kına yakılır ve mendil ya da tülbent ile sarılıp eldiven takılır. Kına gecesinde kına yakılmasından sonra şerbetle yiyecekler ikram edilir sonrasında gelin misafirler ile birlikte eğlenmeye başlar.

 

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