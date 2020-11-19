Kısıtlama öncesi güzellik salonlarında yoğunluk başladı

Türkiye’nin farklı illerinde 40’ın üzerinde güzellik merkezi şubesi bulunan Dilan Polat, “Yasakların açıklanmasıyla birçok müşterimiz şubelerimizi aramaya başladı. Özellikle yasağın ilk açıklandığı saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatler konusunda farklı bilgiler yer almıştı. Hatta güzellik salonlarının da kapatılacağına dair yanlış bilgiler yayıldı. O nedenle büyük bir talep oldu” dedi.

Pandemide ilgi arttı

Pandemide herkes evlerinde olduğu için kilo alımlarında büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Polat şunları söyledi: "Türkiye başta olmak üzere yurt dışında da güzellik ve bakım sektörlerine yöneliş oldukça arttı. Sadece kadınlarda değil, erkeklerinde bakımlara büyük ilgisi olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Sağlıklı bir görünüm için çeşitli ürünlerle sıkılaşma, selülit ve çatlak tedavileri, cilt bakımlarına ilgi oldukça revaçta. Bunun için çeşitli merkezlere yönelim, son dönemde oldukça yükselme trendleri arasında girdi."

‘Randevuyla çalışacağız’

Yasaklar başladıktan sonra randevu almakta zorlanacağını düşünen müşterilerin şimdiden randevularını oluşturduklarını belirten Polat, “10.00 ile 20.00 arasında açık olacağız. Hiçbir müşterimizi mağdur etmeden hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğunluğun önüne geçmek için şubelerimizde randevuyla çalışıyoruz. Ayrıca tüm koronavirüs önlemlerine de eksiksiz uyuyoruz” dedi.