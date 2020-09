Kişniş Otunun Faydaları Nelerdir? Kişniş Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kişniş otu halk arasında aş otu olarak da adlandırılmaktadır. Kişniş otunun pek çok ortopedik rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir. Bundan dolayı kişniş otu alternatif tedavilerde fazlaca kullanılan bir bitki türüdür.



Kişniş Otunun Faydaları Nelerdir?



- Kişniş otunun cilde oldukça iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Eğer cildinizde bir iltihaplanma veya sivilce yer alıyorsa kişniş otunun tüketilmesi ile birlikte cilt sağlığınıza olumlu etki edebilirsiniz. Kişniş otu anti romatizmal özelliği olan oldukça faydalı bir ottur. Vücudunuzda yer alan ve ciltte bulunan romatizmayı da kişniş otu sayesinde tedavi edebilmeniz mümkündür.

- Kişniş otu tüketilmesi durumunda vücuttaki kolesterolü de dengelemektedir. Bundan dolayı kişniş otunun tüketilmesi uzman doktorlar tarafından önerilmektedir. Kişniş otu kolesterol için son derecede önemlidir. Vücutta yer alan kötü kolesterol da kişniş otu ile birlikte düşürülür.

- Kişniş otu kan basıncına da oldukça iyi gelmektedir. Kan basıncı düzensiz olan kişilere kişniş otu tüketilmesi önerilir. Kişniş otu hipertansiyona iyi gelir ve vücutta artmış olan kan basıncını makul seviyeye indirir.

- Kişniş otu aynı zamanda kemik sağlığı için de oldukça iyidir. Kemik erimesi veya diğer kemik hastalıkları için kişniş otunun tüketilmesi önerilmektedir. Kişniş otu kemik sağlığı için son derecede önemlidir. Oldukça zengin bir kalsiyum miktarı bulunan kişniş otu büyümeye de yardımcı olur. Kemiklerde ki güçsüzlük de kişniş otu ile birlikte tedavi edilmektedir. Bundan dolayı kişniş otunun tüketilmesi kemik sağlığına olumlu etki eder.

- Kişniş otu ağız ülserine de son derecede iyi gelmekte ve bu tip ağız şikayetleri olan kişilerde tüketilmesi önerilmektedir. Ağız ülserine neden olan faktörleri ortadan kaldıran kişniş otu tam anlamı ile bir antiseptik maddedir. Kişniş otu bundan dolayı ağız ülseri şikayeti çeken kişilerde genellikle kullanılır ve tüketilmektedir.

- İştahı olmayan kişiler için de yine kişniş otu önerilmektedir. Kişniş otu iyi bir iştah açıcıdır.

- Kadınlarda adet düzensizliği için de yine kişniş otu tedavisi uygulanmaktadır. Adet düzensizliği kişniş otu bitkisi ile dengelenir.



Kişniş Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılmaktadır?



Çiçek Hastalığı: Kişniş otu geçmiş çağlarda çiçek hastalığının tedavisinde kullanılmaktaydı. Çiçek hastalığını tedavi eden kişniş otu en çok kullanılan ve en çok tercih edilen bitkisel tedavi seçenekleri arasında yer almaktaydı.



Et Yemekleri: Özellikle et yemeklerinde zeytinyağı ile birlikte karıştırılarak bu yemeklere servis edilir. Kişniş otu et yemeklerine ayrı bir tat verir ve bu şekilde tüketilir.



Şurup: Şurup ilaçlarında da kişniş otu bitkisinden faydalanılır. İçermiş olduğu besin değerleri ile birlikte şuruplara katılarak hastalıkların tedavisinde kişniş otu bitkisi kullanılmaktadır.