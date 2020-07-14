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14.07.2020 - 09:45 |

KKKA vakaları corona virüs yüzünden arttı! Kalabalık...

Corona virüs salgınının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) vakalarında da artış yaşandı. Bunun sebebini açıklayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ayhan Akbulut,"Corona virüs salgını nedeniyle 'Evlerde olun. Kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik. Ancak bu sefer köye gittiğimizde, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca kenelerin insanı tutmasından dolayı KKKA vakalarında artış oldu" dedi

KKKA vakaları corona virüs yüzünden arttı! Kalabalık...
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Keneler tarafından taşınarak insanlara yapışması sonucu ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle can kaybına sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, bu yıl artış gösterdi. Elazığ'da 2006 yılından beri toplam 120 hasta ile birlikte 2 ölüm gerçekleşirken sadece bu yıl 13 vaka görüldü, 1 kişi de yaşamı yitirdi. Hastalığın sık görülme nedenleri arasında anız yakma yasağı ve yaz aylarında kenelerin yoğun olmasının yanı sıra koronavirüs sürecinde vatandaşların köy ve kırsallara yerleşmesi de gösterildi. 

Corona virüs salgını KKKA vakalarını nasıl artırdı?

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Akbulut, 866 tür kenenin 30'unda KKKA virüsünün olduğunu söyledi. Akbulut, "Bu hastalık normalde yaz aylarında görülüyor. Yani kenenin rahatlıkla dışarıda dolaşabildiği aylar. Aynı zamanda insanların da dışarıda rahatlıkla bulunabildiği ortamlar olduğu için yaz aylarında vakalar çok görülüyor. Koronavirüs sırasında şu ana kadar 13 vakamız oldu. Birden bire bir artış oldu. Bu sadece Elazığ'da değil, Türkiye çapında bir artış oldu. Buna sebep olarak birçok neden sayılıyor. Anız yakma yasağı, yaylalara geri dönüşler, yaz aylarında kenelerin daha çok olması gibi... Corona virüs dolayısıyla 'Evlerde olun. Kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik. Ancak bu sefer köye gidip köyde kalınca, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca bu defa da kenelerin insanı tutması arttı. Dolayısıyla KKKA hastalığı arttı" dedi. 

KKKA vakaları corona virüs yüzünden arttı Kalabalık...

Kıyafetimizi çıkarırken de kene vücudumuza atlayabilir!

Keneden korunmanın birçok yöntemi olduğunu söyleyen Akbulut, piknikten döndükten sonra kıyafetlerin kontrol edilmesi gerektiğini aktırdı. Akbulut, "Piknik yerlerinde oturduğumuz zaman pantolonun paçaları çorabın içine koymak, uzun kollu kıyafet giymek, çiftçi isek ya da bağ bahçemiz varsa eldivenle birlikte gömleğin kolunu eldivenin içine koyarak korunabiliriz. Daha önemlisi kıyafetlerimizi çıkarırken kene var mı diye bir başkasına kontrol ettirip vücudunda varsa onların atılmasını sağlamamız lazım. Çünkü kıyafetimizi çıkarırken de kene vücudumuza atlayabilir. O nedenle bunlara dikkat etmemiz lazım. Keneyi mümkünse sağlık merkezlerine gidip oralarda baş kısmı tutulmuş şekilde çıkarılırsa virüsü bulundursa bile bulaştırmaz. Düzgün bir şekilde çıkarılması lazım" diye konuştu.

 

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