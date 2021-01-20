Klima Temizleme Nasıl Yapılır? Klima Temizlenmezse Ne Olur?

Sıcak ya da soğuk hava üfleyerek kapalı ortamların havasını değiştiren klimalar, doğru kullanıldıkları, bakım ve temizlikleri en iyi şekilde yapıldığı sürece yaşamlarımızı oldukça kolaylaştıran ve iş verimliliğini artıran makineler. Filtre ve ısı transfer yüzeyinde oluşan kirlenme ile türlü tahribatlar sebebiyle klimaların performansı düşer. Sağlık bakımından ise çeşitli riskler ortaya çıkar. Bakımı yapılmayan klimalar kapalı yerlerde kolaylıkla yayılabilen lejyoner hastalığından zatürreye kadar çok sayıda hastalığı beraberinde getirmektedir.



Klima Temizleme Nasıl Yapılır?



Klima temizliği ve bakımı hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye haiz olmayan kişiler, mutlaka yetkili servis ile görüşerek profesyonel bir klima bakımı ve bu bakım kapsamında klima temizleme için destek almalıdır. Klimasının bakımını kendisi yapmaya karar veren kişiler, klimalarına ait kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak incelemelidir. Klima temizlenirken çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar şöylece sıralanabilir:



1- Filtre Temizliği: Klima bakımında en önemli aşamalardan biri filtre temizliğidir. Uzun zaman değiştirilmeden kullanılan filtrelerde biriken partiküller solunan havanın kalitesini düşürerek çeşitli sağlık problemlerine yol açmaktadır. Filtre temizliği yapmak için klima bakım dönemleri beklenmemelidir. Filtre temizliği sırasında deterjan, sabun kullanımı tercih edilmemeli. Bu temizlik ürünlerinin yerine klima temizleyicisi sprey ya da soğuk su tercih edilmelidir. Yırtık ya da hasarlı filtreler ise vakit kaybetmeden mutlaka değiştirilmelidir.



2- Fan Pervanelerinin Temizliği: Filtre temizliğinin yapılması ya da yaptırılmasından sonra sıra klimanın iç temizliğine gelmektedir. Fan pervanelerini temizlemek için klima temizleyici spreylerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Temizlik esnasında yavaş ve yumuşak hareketlerle işlemin yapılmasına dikkat ve özen gösterilmelidir.



3- Elektronik Kartın Temizliği: Klima temizliğinde fan pervanelerinin temizlenmesinden sonra klimada bulunan elektronik kartın da tozlarının alınması önem arz eder. Bu işlemler yapılırken klima temizleyici spreyler kullanılmaktadır. Bu spreyler sayesinde klima içinde bulunan zararlı partiküllerin nem ile birleşerek bakteri oluşumuna yol açması etkili bir şekilde engellenmektedir.



3- Drenaj Tavası ve Hattının Temizliği: Drenaj hattı bir gidere bağlanmışsa klima bakımı sırasında giderde herhangi bir tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Drenaj suyu bir engelle karşılaşmaksızın akıyorsa bu durum drenaj tavasının temiz olduğunu göstermektedir. Aksi bir hal söz konusu ise gerekli temizlik gecikmeden yapılmalıdır.



3- Dış Ünite ve Kumanda Temizliği: Klima temizliğinde dış ünite ve kumanda temizliği, klima temizliği aşamalarında yumuşak bez ve normal su kullanımı ile ihmal edilmemesi ve özenli bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir temizliktir. Temizlik esnasında sıcak su ya da kuvvetli çözücülerin kullanımı önerilmez. Çünkü çamaşır suyu gibi kuvvetli çözücüler klima yüzeyine ve elektronik donanıma zarar verebilmektedir. Ayrıca temizlik yaparken küçük ve dairesel hareketleri ile işlemin gerçekleştirilmesi daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar.



Klima bakımında soğutucu gazın yüksek ve alçak basınç değerleri kontrol edilmeli, bu değerlerin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi olması sağlanmalıdır.



Klima Temizlenmezse Ne Olur?



Klima temizliği düzgün ve periyodik bir şekilde yapılmazsa hem ısıtma hem de soğutma olması gereken düzeyde gerçekleştirilemez. Buna bağlı olarak yüksek faturalar ödenerek verimsiz sonuçlar elde edilir.



Klimanın hava filtresinin düzenli olarak temizlenmesi ihmal edilirse serpantin ile drenaj tavasında kirlenme nedeni ile bakteri oluşmaktadır. Bu bakteriler istenmeyen kötü kokuların oluşmasına neden olur. Bu da beraberinde çeşitli sağlık problemlerinin yaşanmasına yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları, zatürre gibi rahatsızlıklar bu problemler arasında yer alır. Ayrıca solunan hava klima temizliğinin yapılmamasına bağlı olarak kalitesiz bir hale gelir.