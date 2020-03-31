Klor Nedir? Klor Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Uzun süren kusma, solunum sorunları, halsizlik, ishal ve yorgunluk gibi sorunlar yaşayan bir kişi kanda klor testi yaptırması gerekebilir. Klor nedir, ne işe yarar? Kandaki klor değeri ile ilgili her şeyi sizler için hazırladık.
Klor; vücudun PH dengesinin düzenlenmesi, vücut sıvılarının düzenlenmesi ve sinirsel sinyallerin iletimini sağlayan fazlası ile önemli olan elektrolitlerden biridir. Elektrolitler çok küçük olsalar da vücutta aldıkları görevler çok büyük olduğu için ve vücut içi dengenin de sağlanması için önem taşırlar.
Klor Nedir?
Vücutta sodyum, potasyum, bikarbonat gibi elektrolitler bulunur. Klor bu elektrolitler ile birlikte vücutta bulunan sıvı miktarındaki düzenlemeleri yapar ve vücudun asit baz dengesini düzenler. Klor vücuda sofra tuzu ile birlikte alınır. Mide bağırsak yolunda emilen klorun fazlası idrar ile atılır.
Klor Kaç Olmalı?
Erişkin bireylerin kanındaki klorun normal değeri 97 ila 107 mmol/ L arasındadır. Yeni doğan bebeklerin kanındaki normal klor değeri ise 96 ila 113 mmol/L arasındadır.
Kanda Klor Yüksekliği Nedir?
Kandaki klor seviyesinin normal değerden fazla olması durumuna klor yüksekliği denilmektedir. Klor kanda yükseldiğinde vücutta elektrolit dengesizlikleri oluşur.
Kanda Klor Yükselmesinin Nedenleri Nedir?
Addison hastalığı
Diyabet hastalığı
Fazla tuz tüketimi
Kanda sodyumun yüksek olması
Böbrek rahatsızlıkları ve yetmezliği
Uzun süren ishal, terleme ve kusma
Yeteri kadar sıvı alınmaması
Yoğun fiziksel aktivite, aşırı ısı altında kalmak
Klor Yüksekliği Belirtileri
Yüksek tansiyon
Yorgunluk
Aşırı susama hissi
Karıncalanma ve uyuşma
Kaslarda spazm ve güçsüzlük
Aritmi
Terleme, ishal ve kusma gibi sıvı kaybına sebep olan durumlar
Kafa karışıklığı, şaşkınlık yaşama, konsantrasyon problemleri
Klor yüksekliği için bu belirtilerle bir hekime başvurulduğunda belirtiler tek başına teşhis konulmasını sağlamaz. Mutlaka kan testi ile tanı konulur.
Kanda Klor Düşüklüğü Ne Anlama Gelmektedir?
Kanda klor seviyesinin normal değerlerin altına düşmesi klor düşüklüğü olarak adlandırılır. Metabolizmanın doğru çalışabilmesi için çok gerekli olan klorun kandaki seviyesinin kontrolü böbreklerdedir. Düşük klor elektrolit dengesizliğine neden olmaktadır.
Kanda Klor Düşmesinin Nedenleri Nedir?
Doğuştan kalp yetmezliği
Uzun süren kusma ve ishal
Amfizem gibi akciğer hastalıkları
Alkoloz (kandaki PH değerinin normalin üstünde olması durumu)
Bikarbonatlar, kortikosteroidler, diüretikler ve laksatifler gibi ilaç çeşitlerinin kullanılması
Addison hastalığı
Kanda Klor Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?
Vücutta sıvı kaybı oluşumu
Nefes almada güçlük
Halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik
Sıvı kaybı nedeni ile bulantı, kusma ve ishal
Klor düşüklüğü genel olarak çok düşük bir seviyeye gelene kadar belirti vermemektedir.