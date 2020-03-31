Klor Nedir? Klor Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Klor; vücudun PH dengesinin düzenlenmesi, vücut sıvılarının düzenlenmesi ve sinirsel sinyallerin iletimini sağlayan fazlası ile önemli olan elektrolitlerden biridir. Elektrolitler çok küçük olsalar da vücutta aldıkları görevler çok büyük olduğu için ve vücut içi dengenin de sağlanması için önem taşırlar.



Klor Nedir?



Vücutta sodyum, potasyum, bikarbonat gibi elektrolitler bulunur. Klor bu elektrolitler ile birlikte vücutta bulunan sıvı miktarındaki düzenlemeleri yapar ve vücudun asit baz dengesini düzenler. Klor vücuda sofra tuzu ile birlikte alınır. Mide bağırsak yolunda emilen klorun fazlası idrar ile atılır.



Klor Kaç Olmalı?



Erişkin bireylerin kanındaki klorun normal değeri 97 ila 107 mmol/ L arasındadır. Yeni doğan bebeklerin kanındaki normal klor değeri ise 96 ila 113 mmol/L arasındadır.



Kanda Klor Yüksekliği Nedir?



Kandaki klor seviyesinin normal değerden fazla olması durumuna klor yüksekliği denilmektedir. Klor kanda yükseldiğinde vücutta elektrolit dengesizlikleri oluşur.



Kanda Klor Yükselmesinin Nedenleri Nedir?



Addison hastalığı

Diyabet hastalığı

Fazla tuz tüketimi

Kanda sodyumun yüksek olması

Böbrek rahatsızlıkları ve yetmezliği

Uzun süren ishal, terleme ve kusma

Yeteri kadar sıvı alınmaması

Yoğun fiziksel aktivite, aşırı ısı altında kalmak



Klor Yüksekliği Belirtileri



Yüksek tansiyon

Yorgunluk

Aşırı susama hissi

Karıncalanma ve uyuşma

Kaslarda spazm ve güçsüzlük

Aritmi

Terleme, ishal ve kusma gibi sıvı kaybına sebep olan durumlar

Kafa karışıklığı, şaşkınlık yaşama, konsantrasyon problemleri

Klor yüksekliği için bu belirtilerle bir hekime başvurulduğunda belirtiler tek başına teşhis konulmasını sağlamaz. Mutlaka kan testi ile tanı konulur.



Kanda Klor Düşüklüğü Ne Anlama Gelmektedir?



Kanda klor seviyesinin normal değerlerin altına düşmesi klor düşüklüğü olarak adlandırılır. Metabolizmanın doğru çalışabilmesi için çok gerekli olan klorun kandaki seviyesinin kontrolü böbreklerdedir. Düşük klor elektrolit dengesizliğine neden olmaktadır.



Kanda Klor Düşmesinin Nedenleri Nedir?



Doğuştan kalp yetmezliği

Uzun süren kusma ve ishal

Amfizem gibi akciğer hastalıkları

Alkoloz (kandaki PH değerinin normalin üstünde olması durumu)

Bikarbonatlar, kortikosteroidler, diüretikler ve laksatifler gibi ilaç çeşitlerinin kullanılması

Addison hastalığı



Kanda Klor Düşüklüğünün Nedenleri Nelerdir?



Vücutta sıvı kaybı oluşumu

Nefes almada güçlük

Halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik

Sıvı kaybı nedeni ile bulantı, kusma ve ishal

Klor düşüklüğü genel olarak çok düşük bir seviyeye gelene kadar belirti vermemektedir.