Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?
16.02.2021 - 01:28 |

Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Kök hücre nedir? Kök hücre tedavisi nedir, nasıl yapılır? Siz de kök hücre ve tedavisine dair detayları merak ediyorsanız tüm detayları derledik.

Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Kök hücreler, diğer tüm kan hücrelerinin (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler) geliştiği ana hücrelerdir. Kemik iliği, kök hücre üreten fabrikadır. Pelvis gibi kemiklerin içini dolduran yumuşak, jelatinimsi bir dokudur. 

 Kök Hücre Nedir?

 Genellikle geleceğin tıbbının kutsal kasesi olarak anılan kök hücreler, büyük tıbbi gelişmeler vaat ediyor. Vücuttaki çeşitli hücre türlerine bölünerek farklılaşabilen bir hücredir. Eğer bir embriyodan geliyorsa, vücutta yaklaşık iki yüz farklı türde herhangi bir hücre oluşturabilir; yetişkin, zaten uzmanlaşmıştır. Örneğin kemik iliğinden alınan kök hücreler kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini, trombositleri bağışlar. Mezenkiminkiler kıkırdak hücreleri, kaslar veya yağ dokusu üretebilirler. 

 Bir kök hücre, kendi kendini yenileme, diğer hücre tiplerine farklılaşma ve kültürde çoğalma yeteneğine sahip, farklılaşmamış bir hücredir. Kök hücreleri ile ilgili ya da türetilen embriyo veya

 fetüs veya işleme tabi tutulmadan ya da yetişkin dokularında, aynı zamanda nükleer transferi ile elde edilebilir. Bu özellikler sayesinde, tahrip olmuş dokuları yenilemek veya yeniden oluşturmak için kullanılabilirler.

 Kök Hücre Tedavisi Nedir?

 Kök hücre nakli veya kemik iliği nakli olarak da adlandırılan hücre tedavisi, lösemi ve bazı Hodgkin olmayan lenfomaları tedavi etmek için kullanılır. Anormal beyaz kan hücreleri (kanser hücreleri) üreten kemik iliğini sağlıklı ilik ile değiştirmeyi içerir.

 Kök hücreler, diğer tüm hücrelerin ana hücreleridir. Kemik iliğinde bulunan bu kök hücrelerden, neredeyse tüm diğer kan hücreleri (kırmızı ve beyaz kan hücreleri ve trombositler) gelir. Bu yeni hücreler olgunlaştıklarında kan dolaşımına girerler. Bu, rollerini yerine getirdikleri yerdir.

 Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Kök hücreler ya doğrudan kemik iliğinden ya da kandan alınır. İkinci durumda, donöre önceden büyüme uyarıcısı adı verilen bir ilaç verilir. Bu ürün, kemik iliğinden kan dolaşımına giren kök hücrelerin üretimini geçici olarak artırır. Bu tedavi kemiklerde geçici ağrıya neden olabilir, ancak başka zararlı sonuçları yoktur. Daha sonra kök hücreler özel bir cihazla kandan alınır.

 Kök hücre toplama işlemi iki ila dört saat sürer ve bazı durumlarda yeterli kök hücre toplamak için arka arkaya birkaç gün tekrarlanmalıdır. Kök hücre nakline gitmeden önce hasta, olabildiğince çok kanser hücresini yok etmek için - ışınlama olsun ya da olmasın yoğun kemoterapiye tabi tutulur. Bu tedavi

 hastanın bağışıklık sistemini oldukça zayıflatır. Bu nedenle, özellikle antibiyotik alarak enfeksiyonları önlemeye yönelik önlemler gibi, yeterli ve son derece sıkı bakım gereklidir.

 Kök Hücre Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

 Bir kök hücre naklinin başlıca yan etkileri, enfeksiyon ve kanama (kanama, kontüzyon) riskinin artmasıdır. Bunlar, kök hücre naklinin kendisinin yan etkileri değil, nakilden önce hastanın kalan tüm kemik iliğinin gerekli imhasıdır. Bu tedavinin yan etkilerinin doğası ve şiddeti kişiden kişiye değişir.

 Diğer yan etkiler; bulantı, kusma, ishal (bu yan etkiler ilaçlarla hafifletilebilir), yutma sorunları, ağız ve boğazdaki mukoza zarının ağrılı tahrişi, bölgeyi iltihaplanmaya elverişli hale getirir, vajinal mukoza zarının tahrişi ve kuruluğu, ciltte kızarıklık, daha koyu cilt, yorgunluk ve ilgisizliktir. 

 Lösemi gibi bazı hastalıklar anormal kök hücre üretimine veya kemik iliği işlev bozukluğuna neden olur ve hasta için hayati tehlike oluşturur. Bazı durumlarda tedavi, işlevsiz kök hücreleri sağlıklı bir donörden alınanlarla kök hücre nakli yoluyla değiştirmek için kullanılır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Kozmetik ürünlerde kullanılan azelaik asit nedir, ne işe yarar?
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Cinsiyet hangi haftalarda, nasıl tespit edilir?
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluIşıl ışıl bir marka hikayesi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEros yayı dudak estetiği
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayBu kahve yağ yakıyor!
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBitki gübrelemesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDEHB ve Ergoterapi
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zayıflamak İçin İşe Yarayan Yöntemler Nelerdir? Ne Yenir, Kaç Litre Su İçilmelidir?

Zayıflamak İçin İşe Yarayan Yöntemler Nelerdir? Ne Yenir, Kaç Litre Su İçilmelidir?

Zencefil Bal Karışımı Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nasıl Yapılır, İşte Tarifi...

Zencefil Bal Karışımı Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nasıl Yapılır, İşte Tarifi...

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer, Nasıl Gider? Sivilce Lekesinin Evde Tedavisi Mümkün!

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer, Nasıl Gider? Sivilce Lekesinin Evde Tedavisi Mümkün!

Tansiyon Neden Yükselir? Küçük Ve Büyük Tansiyonun Yükselme Sebepleri Nelerdir?

Tansiyon Neden Yükselir? Küçük Ve Büyük Tansiyonun Yükselme Sebepleri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet