Kök Hücre Nedir? Kök Hücre Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Kök hücreler, diğer tüm kan hücrelerinin (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler) geliştiği ana hücrelerdir. Kemik iliği, kök hücre üreten fabrikadır. Pelvis gibi kemiklerin içini dolduran yumuşak, jelatinimsi bir dokudur.

Kök Hücre Nedir?

Genellikle geleceğin tıbbının kutsal kasesi olarak anılan kök hücreler, büyük tıbbi gelişmeler vaat ediyor. Vücuttaki çeşitli hücre türlerine bölünerek farklılaşabilen bir hücredir. Eğer bir embriyodan geliyorsa, vücutta yaklaşık iki yüz farklı türde herhangi bir hücre oluşturabilir; yetişkin, zaten uzmanlaşmıştır. Örneğin kemik iliğinden alınan kök hücreler kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini, trombositleri bağışlar. Mezenkiminkiler kıkırdak hücreleri, kaslar veya yağ dokusu üretebilirler.

Bir kök hücre, kendi kendini yenileme, diğer hücre tiplerine farklılaşma ve kültürde çoğalma yeteneğine sahip, farklılaşmamış bir hücredir. Kök hücreleri ile ilgili ya da türetilen embriyo veya

fetüs veya işleme tabi tutulmadan ya da yetişkin dokularında, aynı zamanda nükleer transferi ile elde edilebilir. Bu özellikler sayesinde, tahrip olmuş dokuları yenilemek veya yeniden oluşturmak için kullanılabilirler.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Kök hücre nakli veya kemik iliği nakli olarak da adlandırılan hücre tedavisi, lösemi ve bazı Hodgkin olmayan lenfomaları tedavi etmek için kullanılır. Anormal beyaz kan hücreleri (kanser hücreleri) üreten kemik iliğini sağlıklı ilik ile değiştirmeyi içerir.

Kök hücreler, diğer tüm hücrelerin ana hücreleridir. Kemik iliğinde bulunan bu kök hücrelerden, neredeyse tüm diğer kan hücreleri (kırmızı ve beyaz kan hücreleri ve trombositler) gelir. Bu yeni hücreler olgunlaştıklarında kan dolaşımına girerler. Bu, rollerini yerine getirdikleri yerdir.

Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücreler ya doğrudan kemik iliğinden ya da kandan alınır. İkinci durumda, donöre önceden büyüme uyarıcısı adı verilen bir ilaç verilir. Bu ürün, kemik iliğinden kan dolaşımına giren kök hücrelerin üretimini geçici olarak artırır. Bu tedavi kemiklerde geçici ağrıya neden olabilir, ancak başka zararlı sonuçları yoktur. Daha sonra kök hücreler özel bir cihazla kandan alınır.

Kök hücre toplama işlemi iki ila dört saat sürer ve bazı durumlarda yeterli kök hücre toplamak için arka arkaya birkaç gün tekrarlanmalıdır. Kök hücre nakline gitmeden önce hasta, olabildiğince çok kanser hücresini yok etmek için - ışınlama olsun ya da olmasın yoğun kemoterapiye tabi tutulur. Bu tedavi

hastanın bağışıklık sistemini oldukça zayıflatır. Bu nedenle, özellikle antibiyotik alarak enfeksiyonları önlemeye yönelik önlemler gibi, yeterli ve son derece sıkı bakım gereklidir.

Kök Hücre Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

Bir kök hücre naklinin başlıca yan etkileri, enfeksiyon ve kanama (kanama, kontüzyon) riskinin artmasıdır. Bunlar, kök hücre naklinin kendisinin yan etkileri değil, nakilden önce hastanın kalan tüm kemik iliğinin gerekli imhasıdır. Bu tedavinin yan etkilerinin doğası ve şiddeti kişiden kişiye değişir.

Diğer yan etkiler; bulantı, kusma, ishal (bu yan etkiler ilaçlarla hafifletilebilir), yutma sorunları, ağız ve boğazdaki mukoza zarının ağrılı tahrişi, bölgeyi iltihaplanmaya elverişli hale getirir, vajinal mukoza zarının tahrişi ve kuruluğu, ciltte kızarıklık, daha koyu cilt, yorgunluk ve ilgisizliktir.

Lösemi gibi bazı hastalıklar anormal kök hücre üretimine veya kemik iliği işlev bozukluğuna neden olur ve hasta için hayati tehlike oluşturur. Bazı durumlarda tedavi, işlevsiz kök hücreleri sağlıklı bir donörden alınanlarla kök hücre nakli yoluyla değiştirmek için kullanılır.