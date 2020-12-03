Kokina çiçeği nedir? - Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina çiçeği anlamı

Kokina çiçeği hakkında birçok efsane bulunuyor. Kimileri tarafından şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği kimileri tarafından da ev sahibi yaptığına inanılıyor. Kokina çiçeği yılbaşından evvel alındığında, eğer ki yılbaşına kadar renginde bir değişim oluşmuyorsa ev sahibi yaptığına inanılıyor.

Genel olarak roman aileler tarafından koparılıp satışa sunulan kokina çiçeği büyük emeklerle toplanıyor. Halk arasında tavşanmemesi olarak bilinen kokina çiçeği, Anadolu'nun bazı yörelerinde idrar söktürücü hatta böbrek taşı düşürücü etkisiyle alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Kokina çiçeği nedir?

Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşuyor. Yeşil dikenimsi yapraklara sahip olan kokina çiçeği, kırmızı meyveleriyle beraber cazibeli bir görüntüye kavuşuyor.

Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla karşımıza çıkan kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi sonucunda karşımıza çıkıyor.

Kokina çiçeği nerelerde yetişir?



Anavatanı güney Avrupa olan bu bitki İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye'de genellikle İstanbul'da ormanlarda yetişen kokina çiçeği, eskiden insanlar tarafından zambakgillerden sanılıyormuş. Ancak zamanla kokina çiçeğinin kuşkonmazgiller familyasından olduğu ortaya çıkmıştır.

Küçük çalılar şeklinde yetişen kokina çiçeğinin boyu 1 metreyi aşmaz. Kış soğukluğuna da oldukça dayanıklı olan bu bitki -20 dereceye kadar dayanmaktadır. Hatta ormanda bir yürüyüş sırasında karlar arasından kokina çiçeği görürseniz hiç şaşırmayın.

Kokina çiçeği nasıl bir ortamda yetişir?

Kokina çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bulunduğu ortamın az güneşli olmasına dikkat etmelisiniz. Ormanda yetişen kokina çiçeği doğal olarak, gölge ve serin mekanları sever.



Kokina çiçeğinin yılbaşı çiçeği olarak anlamlandırılmasının nedeni nedir?



Kokina kırmızı anlamına geliyor. Yeni yılın gelmesiyle çiçekçilerin tezgahlarını süsleyen bu bitki dikenli olduğundan toplanması oldukça zorlu bir çiçek.



Uzun süre bozulmadan kalması sebebiyle de yılbaşı çiçekleri arasında en çok tercih edilen ve yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan çiçek kokinadır.



Kokinanın diğer adı tavşanmemesidir. Kokina aslında insan eliyle oluşturulan bir kombinasyon. Yeşil yapraklı dalları ve kırmızı meyveleri ayrı ayrı toplanan kokinaların kırmızı meyveleri dikenli yeşil yapraklara elle dikiliyor.



Oldukça meşakatli bir iş olan kokina düzenlemeleri çiçekçilerin büyük emek harcaması ile hazırlanıyor.



Yani genellikle İstanbul'daki Roman aileler tarafından yapılan kokina düzenlemeleri yılbaşında evinizi süslemeden önce pek çok işlemden geçiyor.