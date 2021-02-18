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18.02.2021 - 16:38 |

Koklear İmplant (Biyonik Kulak) Nedir? Koklear İmplant Kimlerde Kullanılıyor?

Yıllar önceki “Altı Milyon Dolarlık Adam” dizisi o zamanlar herkesi etkilemişti. Bu dizideki “Biyonik Adam” herkese çok fantastik gelmekteydi. Artık o kadar da fantastik gelmemektedir. Özellikle işitme engelliler için tasarlanan protezler bunun olabilirliğini göstermektedir. Halk arasında “biyonik kulak” olarak bilinen cihaz buna en güzel örnektir. İşte biyonik kulakla ilgili merak edilen detayları derledik.

Koklear İmplant (Biyonik Kulak) Nedir? Koklear İmplant Kimlerde Kullanılıyor?
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Bazı işitme engelliler kullandığı işitme cihazları ile bu sorununu gidermekteydiler. Ancak pek çoğu hala duyma problemi konusunda umutla yeni teknolojilerin çıkmasını beklemekteydi. Son zamanlarda bu alanda yaşanan gelişmeler pek çok işitme engelliler için umut ışığı olmaktadır. Cerrahi müdahale ile yerleştirilen bir protezle bu sorunun çözümü mümkün olabilmektedir. Kamuoyunda “Biyonik Kulak” tabiriyle anılan bu protez yeni bir umut olarak ortaya çıkmaktadır. Tıbbi adı koklear implant olan bu protez işitme cihazının fayda etmediği engelliler için kullanılmaktadır.

Biyonik Kulak Nedir?

Biyonik kulak, iç kulağa cerrahi bir operasyonla yerleştirilen bir işitme protezidir. Bu işitme protezi iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısım; cerrahi operasyonla iç kulağa monte edilen protezin iç kısmıdır. Diğer kısım ise cerrahi uygulamadan sonra yerleştirilen dış kısımdır. Bu dış kısım iç kısım yerleştirildikten 4 ila 6 hafta arası bir süre geçtikten sonra takılmaktadır. Dıştaki parça bir mikrofon sayesinde sesi alarak onu elektrik enerjisine çevirmektedir. İç kısımdaki parçada bulunan elektrotlar bu elektrik enerjisi ile uyarılırlar. Bunlar da işitme sinirini ve beyni uyarır.

Biyonik Kulak Kimlerde Kullanılmaktadır

Biyonik kulak cerrahi operasyon ile takıldığı için ayrıcalıklı bir uygulamadır. Dolayısıyla İleri ya da çok ileri seviyedeki işitme engelleri için özellikle seçilen hastalarda kullanılmaktadır. Biyonik kulak, sesi yükselten bir uygulama değildir. Bu sistem mikrofonla alınan sesin elektriksel kodlamayla iç kulaktaki sinirlere aktarmayla çalışmaktadır. Dolayısıyla her işitme engelliye bu sistemin takılması doğru değildir. Çok uzun zamandır işitme sorunu olan kişilerde bu sistemin takılması çok enderdir. Diğer yandan konuşma konusunda gelişimi sorunlu olanlar için de bu uygun olmayabilmektedir.

Biyonik kulak protezinin takılabileceği işitme engellileri şu şekilde sıralamak mümkündür;

● İşitme kaybının doğuştan olduğu çocuklar
● Otoimmün kapsamında bir iç kulak rahatsızlığı yaşayan ve işitme cihazlarıyla kabul edilebilir düzeyde iyileşme sağlanamayanlar
● Hastalık, kaza ve operasyon gibi sonradan gelişen durumlarda işitme duyusu yok olan erişkinler
● Çok ileri düzeyde total işitme kaybedenler faydalanabilir.
Biyonik kulak konusunda bir doktora başvurarak bilgi alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca SGK uygulamaları da bu konuda değişebilmektedir. Bu konuda da yetkililere danışmakta fayda bulunmaktadır.

 

 

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