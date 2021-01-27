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27.01.2021 - 15:40 |

Kol Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kol Ağrısı Neden Olabilir?

Kolda yer alan kemiklerin ve kasların zarar görmesi ile ya da iltihap kapmasından ötürü, kol ağrıları ortaya çıkabilir. Kolların devamlı olarak çalışması, yapılan ağır egzersizler de kol ağrısının başka sebepleri içerisinde bulunmaktadır. Peki kol ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Sağ ve sol kol ağrısı neden olabilir? İşte tüm detaylar.

Kol Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kol Ağrısı Neden Olabilir?
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 Kol ağrısı ortaya çıktığında, yapılması gereken ilk durum, alanında uzman hekimlere başvurmaktır. Uzman hekimlerin belirlediği tedavi metotları uygulanarak, ağrıdan kurtulmak mümkün olabilir.

 Kol Ağrısına Ne İyi Gelir?

 Kola ağrısına iyi gelecek en önemli şey dinlenmedir. Kollarda meydana gelen ağrılar için, kolları bir süre dinlendirmek önemlidir. Bununla beraber kolların kalp seviyesinin üstünde tutulması, ağrının geçmesi adına uygulanacak başka uygulamalardan birisi olarak tabir edilir. Kolların yüksekte tutulması, ağrıyı hafifletecektir. Bunun yanı sıra kollardaki ağrı kısmının bandajla hafifçe sarılması, ağrının geçmesi için bir başka yöntemdir.

 Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

 Kol ağrısının geçmesi adına evde uygulanabilecek etkili yöntem, dinlenmektir. Bunun dışında pek çok uzman, kola ağrılarına en önemli tedavinin dinlenmeye ilişkin yapılan çalışmalar olduğunu belirtmektedir. Kol ağrısının geçmesi için türlü ağrı kesici kremler, kimi doğal yöntemler ağrının dinmesine yardımcı olabilir. Kol ağrısının giderilmesi istenirse, dinlenme esnasında kolların bandaj ile hafifçe sarılmasına ve kalbin üstünde tutulmasına dikkat etmek yeterli olacaktır.

 Sağ ve Sol Kol Ağrısı Neden Olabilir?

 Kol ağrısı; birçok duruma bağlı olarak gelişen hastalıklardan birisidir. Genel sebebi, zedelenme ya da yaralanma durumudur. Ağır işlerde çalışma, ağır yük kaldırma gibi durumlar kol ağrılarının bir başka sebebi olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra, kol ağrısına sebep olabilecek diğer durumlar;

 - Boyun fıtığının oluşması,

 - Ağırlık kaldırma ve tendonlarda yaşanmış iltihaplanmalar,

 - Ellerde, kollarda ve bileklerde meydana gelen kırıklar,

 - Sinirlerde ortaya çıkan sıkışmalar olarak sıralanabilir.

 Sağ kolda ortaya çıkan ağrılar genelde kaslarda sıkışma ve zedelenmeden ötürü meydana gelmektedir. Sağ kol kaslarında yaşanan zedelenme ve sıkışma problemleri genellikle ağırlık kaldırma, devamlı olarak kolların çalıştırılması, dinlenmenin tam olarak yapılmaması ve devamlı ertelenmesinden ötürü ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerin giderilmesi adına bütün tedavi metotlarına uymak oldukça önemlidir. Sağ kol ağrısı önemli bir probleme dönüşmeden, uzman bir hekime görünmek gerekir. Vakit kaybedilmeden hekime başvurulmasıyla beraber, türlü tedavi metotları uygulanabilir. Uzman hekimler; ilaç tedavisi, bandaj yapma gibi metotları uygulayabilirler.

 Sol kol ağrısı; hastaların daha fazla dikkate aldıkları bir durumdur. Kaslarda sıkışmalar ve eklem problemleri, sol kolun ağrısı sebeplerinin içerisinde bulunabilir. Bunun yanı sıra kolun devamlı çalışması, ağır kaldırma gibi durumlar, sol kol ağrısına sebep olabilir. Sol kol ağrısını önemli bir duruma getiren bir başka durum ise, kalp kaynaklı olmasıdır. Bu konu ihmal edilmemeli ve vakit kaybetmeden hekime gidilmelidir. Uzman doktorların verdiği tedavi, aksatılmadan yerine getirilmelidir.

 Kol Ağrıları ve Kalp Hastalıklarının İlişkisi

 Kol ağrısı; özellikle şiddetli bir duruma geldiğinde hastaların çok korktuğu vaziyetlerden birisi haline gelmektedir. Bu durumda ilk akıllara gelen kalp hastalıkları olmaktadır. Genel olarak kol ağrısı yaşayan kişiler Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi veya Fizik Tedavi gibi alanında uzman hekimlere görünmektedirler.

 Kalbe giden damarların yetmemesi ile ortaya çıkan anjina veya kalbi besleyen damarların tıkanması ile kalp hücrelerinde iskeminin gelişmesi neticesinde meydana gelen kalp krizlerine yansıyan kol ağrıları görülebilmektedir. Bu; genel olarak sol ağrısı ile görülmekle beraber kimi durumlarda sağ kol ağrısı da görülebilir. Ancak her kol ağrısının kalp krizine neden olduğu söylenemez. Kalp rahatsızlıklarında ilk önce ciddi göğüs ağrısı vardır. Ağrı çeneye, kollara ve sırta doğru yayılabilmektedir. Buna bağlı olarak; bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk terleme de eşlik eder. Bütün bu bulgular bulunuyorsa, alanında uzman bir doktora başvurmak çok önemlidir. Bu şekilde kol ağrısının neyden kaynaklandığı anlaşılabilir.

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