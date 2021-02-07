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07.02.2021 - 04:50 |

Kolajen Maskesi Tarifi: Kolajen Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Yaşlanmayla birlikte kaybedilen kolajen, cildin kırışmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kolajen içerikli besinlerin tüketilmesi ve cildin kolajen takviyesi alabilmesi oldukça önemlidir. Kolajen içerikli nemlendirici ürünler, cildin kolajen kaybını engelleyebilir. Fakat bu ürünlerin içerisinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Evde, bildiğiniz malzemelerle kendi kolajen maskenizi yapabilirsiniz. Uzmanların tavsiye ettiği maske tariflerini bir araya getirdik.

Kolajen Maskesi Tarifi: Kolajen Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
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Kolajen maskesi, düzenli uygulama sonrasında yaşlanma karşıtı bir maskedir. Cildin sıkılaşmasını sağlarken aynı zamanda bakımını da üslenir.

Cildin Kolajen İhtiyacını Karşılamak

Kolajen vücudumuzda bulunan eklemlerin, kemiklerin, bağların ve tüm tendonların hareket etmesini ve güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca vücudumuzdaki tüm proteinlerin %30'unu oluşturmaktadır. Amino asitler olarak bilinen kolajenin, azalması ise pek çok sebebe bağlıdır. Bunlar;

Yetersiz beslenme, yetersiz uyku, fazla şeker kullanımı, stres, yaralanmalar, fazla güneşe maruz kalma, sürekli oturmak, hareketsizlik, bağırsakların yeterince iyi çalışmaması, vücutta C vitamininin ve Çinkonun eksikliği gibi faktörlerdir. Bu faktörleri ortadan kaldırmak için yediğimiz besinlere dikkat etmeli, antioksidan içerikli besinler tüketmeli, egzersizleri aksatmamalı, vücudun ihtiyacı olan C vitamini ve Çinko takviyesi yapmalıyız.

Kolajen Maskesinin Faydaları

Günümüzde oldukça popüler bir hale gelen kolajen maskesi, pek çok kişinin derdine deva oluyor. Maske; cildin sıkılaşmasını, gerginliğini korumasını ve daha genç görünmesini sağlıyor. Ayrıca cildin esnekliğini arttırırken, cilt dokularını da yenilemektedir.

Kolajen Maskesi Tarifleri

Bir çay bardağı chia tohumu, aynı ölçüde keten tohumu e iki su bardağı demlenmiş yeşil çayı karıştırın. Bu karışımı elde etmek için yeşil çayı demleyin, daha sonra tohumları içerisine atın ve karıştırarak kaynatmaya devam edin. Malzemeler kaynarken, temiz bir bezi maske şeklinde kesin.

Kaynama tamamlandıktan sonra bir kabın içerisine süzün. Maske şeklinde kestiğiniz bezi karışıma bandırın ve yüzünüze yerleştirin. 30 dakika bekleyin ve maskeyi çıkarın. Yüzünüzü diret yıkamak yerine birkaç saat daha o şekilde beklemeniz yararlı olacaktır.

Cildinizin sıkı, genç ve parlak görünmesi için uygulayabileceğiniz ikinci tarif ise;

Bir yemek kaşığı kadar patates nişastasının içerisine, beş çay kaşığı kadar havuç suyu, bir çay kaşığı kadar bal, iki su bardağı ılık süt, bir çay kaşığı süt kaymağı ve son olarak bir yemek kaşığı sıvı moomyo ekleyin. Malzemeleri geniş bir kabın içerisinde karıştırın.

Kendinize temiz bir bezden maske şeklinde bir parça kesin. Bu parçayı kabın içerisinde bandırın. Yüzünüzü nemlendirici bazlı bir sabunla temizleyin ve kuruladıktan sonra maskenizi yüzünüze yapıştırın. 25 dakika kadar beklettikten sonra çıkarın ve ılık suyla yıkayın. Ardından nemlendirici bir kremle takviye edin.

 

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