Kolera Hastalığı Nedir? Koleraya Sebep Olan Bakterinin, Kolera Virüsünün Adı Nedir?

Kirli sular veya iyi yıkanmamış gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bu hastalığın tedavisi mümkündür.

Kolera Hastalığı Nedir?

‘’Vibrio Cholerae’’ isimli bakterinin sebep olduğu hastalığa kolera denmektedir. Bu bakterinin ürettiği toksin, ince bağırsağa tutunur. Bu durumun sonucunda ise ishal ve ishalle bağlantılı tuz ve sıvı kaybı oluşur. En kısa zamanda ishalin durdurulması gerekir. Kirli sular ve tam yıkanmamış yiyeceklerin tüketilmesi sonucu insanlara bulaşmaktadır. Bu hastalık insandan insana geçmez ama kolera hastası kişinin dışkısı ile temas edilirse, bulaşma riski oluşur.

Kolera Hastalığın Sebepleri:

Kolera nedir diye araştırıldığında, bir hastalık olduğu görülecektir. Kolera hastalığına sebep olan pek çok etken vardır. Bu sebeplerin ortak noktası ise hijyenik koşulların olmamasından kaynaklanmaktadır. Hastalığın nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Kirli sulardan içen hayvanların avlanması ve tüketilmesi

İnsan dışkılarının karıştığı sularda yetişen gıdaların tüketilmesi

İçilen su kaynaklarının kirli olması

Tuvalet kullanımının doğru olmaması

El yıkama alışkanlığının olmaması

Koleraya sebep olan bakterinin, kolera virüsünün adı nedir?

Kolera hastalığına sebep olan bakterinin adı “Vibrio Cholerae” olarak bilinir. Bu bakteri aracılığıyla üretilen Choleragen diye bilinen bir toksin vardır. Bu toksin ince bağırsakta yerleşerek koleraya neden olur. Bu toksinin ince bağırsağa yerleşmesi sonucu, belirtilerin ortaya çıkması ise 1-3 gün arasında değişir. Bazen hafif seyreden belirtiler, mikrobun yoğunluğu veya kişinin bünyesine göre şiddetli olabilmektedir. Hastalığı çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtilerden bazıları şunlardır;

İshal

Kalp atışında düzensizlik

Bulantı ve kusma

Böbrek yetmezliği sorunu

Gerginlik hissi

Kan basıncının düşmesi

Bacakta kramplar

Kolera Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Kolera hastalığının tedavi edilmesi gerekir. İshal ile birlikte oluşan dehidrasyon durumu kişinin ölümüne neden olabilir. Tedavinin başlangıcında hastanın kaybettiği sıvı oranının geri kazandırılması hedeflenir. Hastaya serum desteği verilir. Bunun dışında kullanılan çeşitli antibiyotikler vardır. Ayrıca hastalığın tedavisi sırasında bol su tüketilmesi gerekir.

Çiğ veya tam pişmemiş etleri tüketmekten kaçınmak gerekir. Riskli bölgelere seyahat edecek olan kişilerin kolera aşısı yaptırması tavsiye edilir. Kanalizasyon sisteminin yetersiz olduğu ve temizlik koşullarının yerine getirilmediği durumlarda yakalanma riski artmaktadır. İçme sularına kanalizasyon karışırsa, bölgede salgın durumu ortaya çıkabilmektedir.