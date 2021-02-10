Kolit (Bağırsak İltihabı) Nedir? Bağırsakta Kolit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kolit ömür boyu sürebilecek veya kısa sürede tedavi edilebilecek farklı türleri bulunan bir rahatsızlıktır.

Kolit Nedir?

Kolit rahatsızlığı genel olarak kalın bağırsak içerisinde bulunan zarın veya bağırsakların tümünün iltihap kapması sonucunda bağırsağın tamamen işlevsiz hale gelmesine neden olan bir rahatsızlık türüdür. Kolay bir şekilde fark edilebilecek olan bu rahatsızlığın, tedavi edilmemesi durumunda kişiler hayatını kaybedebilirler. En yaygın bilinen kolit türü ise ülseratif kolit ve crohn rahatsızlığıdır. Ülseratif kolit kalın bağırsağın bütün iç yüzeyini kaplamaktadır ve genel olarak en çok görülen rahatsızlıklardan biridir. Crohn hastalığı ise sindirim sistemi içerisinde bulunan ve ince bağırsak etrafından görülen bir hastalık çeşididir. Kolit çeşitleri ise şu şekildedir;

Enterit

Proktit

Crohn

Ülseratif Kolit

Psödomembranöz Kolit

Alerjik Kolit

İskemik Kolit

Mikroskobik Kolit

Bağırsakta Kolit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bağırsakta bulunan kolitin türüne göre farklı tedaviler uygulanmaktadır. Ülseratif kolit hastalığı için genel olarak ağızdan ilaç tedavisi uygulanır. Ancak aşırı kabızlığı bulunan kişiler için makattan lavman tedavisi uygulanmaktadır.

Tedavilerin yeterli olmaması durumunda damar yolundan ilaç verilebilir. Ayrıca ilaç tedavisi içerisinde kişilere bol miktarda sıvı verilir. Bu gibi rahatsızlıklarda son seçenek olarak, ameliyat tercih edilmektedir. Bazı durumlarda karın bağırsak veya bütün olarak bağırsakların tamamı alınabilmektedir.

Crohn hastalığı ise genel olarak bağışıklık sistemini eklemektedir. Bunun için kişiler azotiprin ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlar bazı durumlarda kişilere iyi gelmeyebilir. Bundan dolayı kişilerin tamamen doktorun verdiği doz üzerinden ilacı kullanması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin durumuna göre ek olarak antibiyotikte verilebilir. Bağırsak iltihabı belirtileri ise şu şekildedir;

Karın bölgesinde şiddetli ağrı.

Dışkı çıkışında kan veya aşırı kanlı ishal.

Dışkıda mukus bulunması.

Aşırı kilo kaybı.

B12 eksikliği ve vitamin eksikliği.

Aşırı ateş ve terleme.

Eklem ağrıları.

Şiddetli bulantı ve kusma.

Bağırsak iltihabı içerisinde farklı birçok durum yer almaktadır. Uygulanacak olan bütün tedaviler, kişinin durumuna göre belirlenmektedir. Özellikle bu rahatsızlığın çabuk geçmesi, kişinin durumuna bağlı olarak karar verilmektedir. Genel olarak tedavi sırasında tercih edilen yöntemler ise şu şekildedir;

Kişilerin doktora tavsiyesi üzerine diyet yapması, müdahale sonrasında yemek tüketmemesi ve bir süre perhiz yapması.

Maden suyu, su, mineralli su, çay ve bol bol sıvı tüketimi yapılması.

Komposto ve çorba gibi aşırı katı olmayan yiyeceklerin tüketilmesi.

Tuvaletin gelmesi durumunda, hızlı bir şekilde lavabo ihtiyacının giderilmesi.