Kolit (crohn) nedir? Kolit hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kolit (crohn) sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlıktır. Ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen bu hastalık ince bağırsağın bitimine yakın bir noktada meydana gelir.

Kolit (crohn) nedir?

Kolit hastalığı ağızdan anüse kadar gelen bir bölgede yerleşim gösterebilir. Kolit hastalığı genellikle ince bağırsak ve kalın bağırsağın birleşim yerinde ve ya çevresinde görülen iltihabi bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalık çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Özellikle 35- 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülen bu hastalığa çocukluk ve ergenlik döneminde de rastlanabilir. Bu hastalık tedavi edilmediği takdirde sindirim sisteminde kalınlaşma, iltihap ve yara oluşumuna neden olmaktadır.

Kolit hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kolit hastalığının belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu hastalığın en önemli belirtileri arasında ishal ve karın ağrısı yatmaktadır. Bazı durumlara göre kişide kabızlık ve şişkinlik de yaşanabilir. Özellikle mide bulantısı, kusma, ateş, dışkıda kan ve iltihap görüldüğü anda Kolit hastalığı ile ilgili bir uzman doktora gitmek gerekir.

Anüs çevresinde çatlak oluşumu da Kolit hastalığının en önemli belirtisi arasındadır. Kolit hastalığında genel olarak tam iyileşme sağlanmaz. Çeşitli ilaç tedavilerinin yanı sıra tıbbi beslenme ile birlikte bu hastalıkta tedavi yöntemleri uygulanabilir. Kolit hastalarının yüzde 70'i yaşamları boyunca en az bir kere cerrahi müdahale yaşarlar. Ayrıca ilaç tedavisine cevap vermeyen kişilerde cerrahi müdahaleler yapılır.

Kolit hastalığı nedenleri nelerdir?

Kolit hastalığının genel nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip kişilerin çocuklarında da bu hastalığın görülme olasılığı oldukça yüksektir. Kolit bulaşıcı bir hastalık olmadığı için kişiden kişiye bulaşmaz. Bu hastalık aynı zamanda vücudun savunma sistemini yakından ilgilendirmektedir. Virüs ve bakterilerin neden olduğu bu hastalık oluşumunda stresli bir yaşam da oldukça etkilidir.

Kolit hastalığı tanısı nasıl konulur?

Sindirim sistemi ile ilgili önemli hastalıklardan bir tanesi olan Kolit hastalığının belirtileri ortaya çıktıktan sonra bir doktora gitmek gerekir. Yapılan muayene ve testler sonucunda Kolit hastalığı tanısı konulabilir. Buna göre kan testleri yapılmalıdır. Ayrıca kişilerden alınan dışkı örneği de incelenir. Hastalık sahibinin sindirim sistemi filmleri de çekilir. Biyopsi alınmasının ardından endoskopi ve kolonoskopi çekilir.