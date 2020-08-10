Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Kolon kanserinde karaciğer metastazı riskine dikkat!
10.08.2020 - 11:24 |

Kolon kanserinde karaciğer metastazı riskine dikkat!

Akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türü kolon kanseri. Kolon kanserlerinde metastazın en sık görüldüğü yer ise karaciğer. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, "Kolon kanserlerinin en sık metastaz yeri karaciğerdir. Geç tanı konulmuş hastaların yarısında karaciğere metastaz gelişir. Kolon kanseri tarama yapılarak erken teşhisi konulabilen bir kanserdir" dedi.

Kolon kanserinde karaciğer metastazı riskine dikkat!
ABONE OL

Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada her yıl 2 milyona yakın kişinin yakalandığı kalın bağırsak kanserlerinin akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen ve tüm kanserlerin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirterek, "Karaciğer kanserleri ise sıralamada 6'ncı sırada yer alır ve tüm organ kanserlerinin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturur. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan kansere bağlı ölümler kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümleri takiben ikinci en sık ölüm nedenidir. Kansere bağlı ölümler açısından kolon ve rektum kanserleri akciğer kanserinden sonra dünyada 2'nci sırada yer alırken mide kanserinin ardından karaciğer kanserine bağlı ölümler ise 4'üncü sıradadır. Her yıl 800 bin civarı insan kolon bir o kadarı da karaciğer kanserinden hayatını kaybetmektedir" dedi.

Metastazın tekrarlama riski çok yüksek 

Kalın bağırsak kanserlerinin en sık metastaz yerinin karaciğer olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: "Bunun altında yatan neden karaciğerin vücudun en büyük ve en fazla kanlanan organ olması ve tüm bağırsaklardan kalbe kan geri dönüşünün karaciğer içinden sağlanmasıdır. İlk tanı konulduğunda hastaların yüzde 15-20 kadarında eşzamanlı karaciğer metastazı vardır. İlerleyen zamanlarda gelişenleri de topladığımızda kolon ve rektum kanserli hastaların yaklaşık olarak yüzde 50'sinde hayatın bir döneminde karaciğer metastazı gelişir. Bir kez metastaz gelişip ameliyat olan hastalarda metastazın tekrarlama riski de 2 yıl içinde yüzde 50'dir. Tekrarlamanın kimde olacağını tahmin etmek imkânsız olmakla birlikte karaciğerde çok sayıda metastaz gelişen, büyük metastazları olan, ilk kalın bağırsak ameliyatında lenf bezlerine kanser sıçramış olan, CEA düzeyi yüksek olan ve metastazların ilk 1 yılda çıktığı hastalarda tekrarlama riski daha yüksektir."

Kolon kanserinde erken teşhis çok önemli 

Prof. Dr. Yaprak, kalın bağırsak kanserlerinin kolonoskopi taraması ile tanı konulabilen kanserler olduğuna değinerek şu bilgileri verdi: "Erken dönemde saptandıkları zaman ortalama 5 yıllık yaşam süresi yüzde 90'a yaklaşmaktadır. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Ailesel risk faktörü olanlarda çok daha erken taramalara başlanmakla beraber en geç 50 yaşında tarama amaçlı kolonoskopi gereklidir. Kolon kanseri tanısı almış ve ameliyat olmuş hastalarda onkoloji kontrollerinin ve karaciğere yönelik düzenli taramaların yapılması metastazların erken saptanmasında hayati önem taşır. Karaciğer metastazlarında tedavi seçenekleri arasında cerrahi, girişimsel radyoloji ve kemoterapi gibi tedaviler vardır. Bu yüzden tedavi bu konuda deneyimli karaciğer cerrahları, girişimsel radyoloji uzmanları ve onkologların içinde bulunduğu bir ekip tarafından yönetilmelidir."

Güncel cerrahi yöntem ALPPS 

Prof. Dr. Yaprak, tedavi yöntemlerine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Her hastada gerekmemek ile birlikte eskiden çok büyük boyutta ya da sayıda kansere sahip ve ameliyat edilemeyen birçok hastayı 2 aşamalı cerrahi olarak özetleyebileceğimiz ALPPS yöntemi sayesinde ameliyat edilebilir hale getirdik. Bunun yanında girişimsel radyoloji tarafından kanserli bölgeye anjiyo ile damardan kemoterapi verilmesi ve kanserin kanlanmasının engellenmesi olan kemoembolizasyon veya nükleer kürecikler verilmesi olan radyoembolizasyon tedavilerinin uygulanması veya dışarıdan iğne ile yakma tedavisi olan mikrodalga ablasyon, cerrahi uygulanamayacak hastalarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Bazı hastalarda ise girişimsel radyoloji ile beraber ameliyata girip cerrahi ile ablasyonu kombine uygulamaktayız. Onkoloji yönünden ise yeni nesil kemoterapi ilaçları eskiye göre son derece daha iyi sonuçlar sergiliyor."

 

,

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYoğurtlu semizotu salatasıyla kırmızı erik dolması tarifi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEğri burun estetiği
Beste Sırapınar
Beste SırapınarAntibiyotik ile tanıştık
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzYoksulluk nafakası kalkar mı?
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikYeni normal film festivalleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerGüneş sonrası yosun maskeleri
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat Ulusoyİçeriye birşey almak?
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtPolimiyalji ve fibromiyalji
Koray Atik
Koray AtikGülüş tasarımında yaprak porselen mi yoksa bonding mi yaptırmalıyım?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPopo estetiği nasıl yapılır?
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalp damar hastaları sıcak havayla nasıl başa çıkmalı?

Kalp damar hastaları sıcak havayla nasıl başa çıkmalı?

Ölümsüzlük iksiri 'kombucha çayı' 15 gün bekletilerek hazırlanıyor!

Ölümsüzlük iksiri 'kombucha çayı' 15 gün bekletilerek hazırlanıyor!

Böyleyse dikkat! Kısırlığa neden olabiliyor

Böyleyse dikkat! Kısırlığa neden olabiliyor

Kahvaltı kalp sağlığı için çok önemli

Kahvaltı kalp sağlığı için çok önemli

Sıradaki Haber