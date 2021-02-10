Koltuk Altı Kararması Neden Olur? Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Koltuk altının kararması, siyahlaşması veya koyulaşması bazı sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık açısından tehlikeli olmasa da oldukça rahatsız edici bir durumdur.



Koltuk Altı Kararması Neden Olur?



Koltuk altının derisi oldukça hassas bir deridir. Bu nedenle herhangi bir hasarda cilt hasarları oluşabilmektedir. Özellikle koltuk altının kararması günümüzde pek çok kadında görülen bir durumdur. Bunun farklı pek çok nedeni olabilmektedir.



Koltuk altının karamasının bir nedeni sık kullanılan deodorantlardır. Bu ürünler koltuk altının yapısına zarar vermektedir. Diğer bir nedeni ise koltuk altının tıraş edilmesidir. Bu durum tahriş olmasına ve cilt hastalıklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kararmalar görülmektedir.



Tüm bu nedenle koltuk altının zarar görmesine ve zamanla koyulaşmasına yol açmaktadır. Fakat bu koyulaşmaları azaltmak ve yok etmek için uygulanabilecek yöntemler de bulunmaktadır.



Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer?



Koltuk altının kararmasına iyi gelebilecek ve uygulaması kolay birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Yaz aylarında sıfır kollu, askılı veya mayo ve bikini kıyafetlerin tercih edilmesi sebebiyle koltuk altının kararmasına hızlı bir çözüm aranır. Koltuk altının karmasını geçirebilmek için şunlar kullanılabilir:



- Limon

- Patates

- Portakal kabuğu

- Karbonat

- Lor peyniri

- Süt



Koltuk Altı Kararmasına Ne İyi Gelir?



Koltuk altında oluşan kararmaları önlemek için evlerde pek çok malzeme uygulanabilir. Şu yöntemler ile koltuk altında oluşan kararmaları engelleyebilirsiniz:



- Limon özellikle C vitamini sayesinde hem faydalı hem de içerdiği asit sayesinde temizleyici özelliğine sahiptir. Cildi temizleyen limon banyo yapmadan yarım saat önce ikiye bölerek koltuk altına sürülebilir.



- Patates gözaltı morluklarına iyi geldiği bilinen bir sebzedir. Ayrıca koltuk altındaki kararmaları da geçirdiği bilinmektedir. Patatesler dilimlenmeli ve koltuk altına konulmalıdır.



- Koltuk altındaki kararmalar için portakal kabuğu da uygulanabilir. Fakat bunun için ilk olarak portakal kabuğunun güneş ortamında kuruması gerekir. Kurumuş portakal kabukları toz haline getirilerek süt veya gül suyu ile karıştırılmalıdır. Bu şekilde krem haline getirilen karışım koltuk altına sürülmelidir. Koltuk altında yaklaşık 15 veya 20 dakika bekletilmelidir. Daha sonra ılık su ile temizlenebilir.