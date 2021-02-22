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22.02.2021 - 14:23 |

Koltuk Altı Terlemesi Neden Olur? Koltuk Altının Termesi Nasıl Engellenir?

Çok hareket ettiğimizde, spor yaptığımızda, sıcak yerlerde, heyecanlı, sinirli ve stresli olduğumuz zaman vücudumuz terleyerek reaksiyon verir. Terlemek ise, özellikle de koltuk altında kötü kokulu ve kötü bir görünüme neden olur. Bu seviyedeki terleme normal olarak görülür. Ama sosyal açıdan insanlara büyük zarar ve rahatsızlık verir. Koltuk altı terlemesi neden olur? Sizler için derledik.

Koltuk Altı Terlemesi Neden Olur? Koltuk Altının Termesi Nasıl Engellenir?
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 Koltuk altı terlemesi, hem görünüm hem de koku bakımından rahatsızlık verici bir durumdur. Ter bezlerinin salgıladığı sıvılar, genellikle kokusuzdur. Ama koltuk altı gibi cildin birbirine temas ettiği bölgelerde oluşan bakterilerle temas ettiği zaman kapalı cilt bölgelerinde rahatsız edici bir kokuya neden olabilir.

 Koltuk Altının Terlemesi Nasıl Engellenir?

 Terleme ve ter kokusunu azaltmak için kendi kendinize çeşitli önlemler alabilirsiniz. Her gün duş almak, koltuk altına kötü kokuyu ve kötü ter görüntüsünü azaltacak rol-onlar sürerek ter kokusunu ve terlemeyi azaltabilirsiniz. Aynı zamanda koltuk altını düzenli olarak tıraş etmek ve antibakteriyel temizlik malzemelerini tercih etmek terlemeyi azaltmaya yardımcı olur. Terlemeye neden olmayacak doğal kumaşlardan üretilmiş kıyafetleri tercih ederek terlemeyi en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda cildinizin nefes almasına yardımcı olacak pamuklu, ipek ve yün içeren kumaşlardan üretilmiş kıyafetleri tercih edebilirsiniz.

 Özellikle de egzersiz ve spor yaparken bu özel kıyafetleri giymek, terlemeyi önemli ölçüde dengeler. Stres ve endişeyi azaltmak için rahatlama egzersizlerinden faydalanabilirsiniz. Beslenmenizi terlemeye ve kötü kokuya neden olacak soğan, sarımsak gibi aromalı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durarak yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

 Ne Zaman Daha Fazla Terleriz?

 Her sağlıklı insan terler. Terlemek, doğal bir tepki olarak ortaya çıkar ve sağlıklıdır. Ama kimin ne zaman ne kadar terleyeceği tamamen kişiye göre değişir. Ama genellikle ağır egzersiz yapıldığı zaman, sinir, stres ve aşırı sıcağın hakim olduğu ortamlarda terleme oranı daha da artar. Duygusal bir tepki olarak ortaya çıkan terleme, genellikle koltuk altı, yüz, avuç içi ve ayaklarda sıkça ortaya çıkar. Terin kokma durumu ise, beslenme tarzımız, ruhsal durumumuz, hormonlarımız ve kullandığımız ilaçlara göre değişiklik gösterir. Koku en çok koltuk altından, ayakkabıyı çıkardıktan sonra oksijen ile temas eden ayaklardan ortaya yayılır.

 Ne Zaman Doktora Gitmeliyiz?

 Ani bir şekilde aşırı bir şekilde terliyorsanız ya da hiç terlemiyorsanız doktora gitmeniz gerekir. Aşırı terleme hayatınızı sürdürmenize engel oluyor ve sosyal yaşantınızı olumsuz yönde etkiliyorsa bu sorunun altında yatan sebepler araştırılmalı ve en kısa süre içinde tedavi edilmelidir.

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