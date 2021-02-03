Kompartman Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kompartman Sendromunun Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kompartman s. kaslardaki basıncın tehlikeli seviyelere ulaşması neticesinde ortaya çıkan bir klinik rahatsızlıktır. Kasta bulunan doku basıncı ve gerginlik artar, bunun sonucunda atar ve toplardamarlar tıkanır. Ayrıca bu durum çok ciddi acil müdahale isteyen ve acil müdahale yapılması gereken bir durumdur.

Kompartman Sendromu Nasıl Oluşur ve Neden Oluşur?

Bu basınç yani kompartman sendromu, genel olarak kasın içinde olan kanama ve ödem sonucu oluşur. Geçirilen yaralanmalardan sonra kas dokusunun ezilmesi, bacak ya da kol içerisinde oluşan kırıklar gibi nedenlere bağlı olarak kasın içinde aşırı kanama ve ödem olur. Bu nedenle facia içinde aşırı basınç olur. Facia dokusu esneklik yapısında olmadığından dolayı kompartman basıncının artması, kompartman içinden geçen sinir ve damarlara karşı aşırı basınç ve baskı oluşur. Sonuç olarak el ve ayaklara giden kan miktarı azalır ve bu durum ileriki seviyede kangren ile sonuçlanır. Kan akımı durduğu takdirde oksijen ve beslemeyi sağlayan mineraller canlı dokuya gitmez. Bunun sonucunda doku ölür ve bu durum sinir ve kaslarda kalıcı olarak doku hasarı meydana getirir.

Bu hastalığın sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Kasların ezilmesi, uzuv kaybı Aşırı sıkı bant ve alçı yapımından sonra Kırık sonrası Anabolik steroid bu hastalığın nedenleri arasındadır.

Kompartman Sendromu Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Belirtiler en yaygın olarak ağrı ve sızı şeklindedir. Uyuşma da buna eşlik eder. Diğer belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:

Özellikle kas dokularında hissedilen ağrı Gergin kas, el ve ayaklarda uyuşma hissi Bacakta gerginlik hissi Nabız kaybı Kaslarda şişme Hareket ettirme esnasında güçlük hissi olarak sıralanabilir.

Bu hastalığın tedavisi ise akut kompartman s. kesin çözüm ameliyattır. Ameliyat dışında bir tedavi yöntemi yoktur. Gerilen dokular ve kaslar ameliyat ile açılır. Bu işlem faciatomi adını alır. Ameliyat sonrası dokular hemen kapatılmaz. Doku basıncı azaldığında kapatılır. Tedavisi ve tam anlamıyla hayata dönüş birkaç ay alabilir. Ameliyat sonrasında egzersiz önerilir. Kronik kompartman s. ise medikal tedavi uygulanır. Ancak tedavi yanıt vermezse bunun da çözümü ameliyattır.