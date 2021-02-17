17.02.2021 - 19:30 |
Kontakt Lens Kullanımı Nasıl Olmalıdır? İlk Defa Lens Kullananların Bilmesi Gerekenler...
Lens kullanımı son zamanlarda oldukça fazla artmıştır. Özellikle de gözlük kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu artık lens kullanmayı tercih etmektedir. Kontakt lens kullanımı hakkında siz de bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Kontakt lens kullanımı nasıl olmalıdır? İlk defa lens kullananların bilmesi gerekenler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Kontakt lens kullanımı hem göz de bulunan kusurları gidermek için hem de göz rengini değiştirmek için kullanılmakta olan bir lenstir. Kornea da bulunan çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ise kontakt lens kullanımının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Üstelik her geçen gün kontakt lens tercih eden kişilerin sayısı artmaktadır.
Kontakt Lens Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
- Kontakt lens kullanımı birçok kişi tarafından tedavi amaçlı tercih edilmekte olan bir yöntemdir.
- Lens seçimi her kişinin göz yapısına göre farklılık gösterebileceği için göz doktoru gözetiminde seçilmesi gerekmektedir.
- Kontakt lensler, korneanın üzerinde duracak biçimde tasarlanmış bir yapıya sahiptir.
- Kullanmış olduğunuz lensin gözünüzü tam ortalaması gerekmektedir.
- Lens göze takıldıktan sonra net bir şekilde görmenizi sağlamalıdır. Aynı zamanda da rahat olmalıdır.
- Gözünüzü kırptığınızda görüntü netliğinizde bir değişme söz konusu olmamalıdır.
- Kullandığınız lenslerin kenarında bulunan şeritlerin göze baskı yapmayan bir yapıda olması gerekmektedir.
- Gözünüze takılan lensi ise hissetmemeniz gerekmektedir.
- Kontakt lens herkesin göz yapısına göre farklılık gösterebileceği için lenslerinizi başkaları ile paylaşmamanız gerekmektedir.
İlk Defa Lens Kullananların Bilmesi Gerekenler Nelerdir?
- İlk defa lens kullanan kişilerin bilmesi gereken en önemli detay temizliğine son derece dikkat edilmesi gerektiğidir.
- Lensi gözünüzden çıkarırken elleriniz temiz ve kuru olmalıdır. Lensi mümkün olduğunca gözünüze zarar vermeden çıkardığınızdan emin olmalısınız.
- Lensinizin özel solisyonlu kutusunda bulunması gerekmektedir.
- Lens takma işlemi sırasında elinizin temiz ve kuru olduğundan emin olduktan sonra işaret parmağınız ile aldığınız lensi gözünüzü ortalayarak takabilirsiniz.
- Lensinizi makyaj yapmadan önce takmanız gerekmektedir.
- Kullandığınız lenslerin son kullanma tarihlerine oldukça özen göstermeniz gerekmektedir.
- Lensleri gece gözünüzde bulundurmamanız gerekmektedir. Aynı zamanda uyuyacağınız zaman da lensleri gözünüzden çıkarmanız gerekmektedir.
- Duş alacağınız zaman da gözünüzde bulunan lensleri çıkarmanız gerekecektir. Aynı şekilde havuza veya denize gireceğiniz zamanda lensleri çıkarmanız tavsiye edilir. Aksi takdir de gözünüzde enfeksiyon oluşma ihtimali oldukça yüksektir.
- Lens kullanan kişilerin kesinlikle lens solüsyonu da kullanması gerekmektedir. Lens solüsyonu ile lenslerin dezenfekte edilmesi göz sağlığı için son derece önemlidir.
- Lensinizi hiç kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir.
- Gözünüzde yanma ve batma hissederseniz, lensi çıkararak doktorunuzu bilgilendiriniz.