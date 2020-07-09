Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri
09.07.2020 - 17:44 |

Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri

Evlerde en sık beslenen hayvanların başında kedi ve köpekler geliyor. Kedi ve köpek cinsleri ise yetiştirildikleri topraklara ve fiziksel özelliklerine göre onlarca farklı seçeneğe ayrılmaktadır. Her bir köpek cinsinin kendine özgü bakımı, beslenme alışkanlıkları ve ortalama yaşam süresi bulunuyor. Yine aynı şekilde kediler de cinslerine göre belli başlı fiziksel özelliklere sahip olabilmektedir. İşte, bilinmesi gerekenler.

Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri
ABONE OL

Günümüzde en çok beslenen köpek cinslerinin başında Golden geliyor. Kedilerse ise tekir ve İran kedisi, en çok sahiplenilen ve bakımı en kolay olan cinsler arasında yer almaktadır.

Köpek Cinsleri ve İsimleri Nelerdir?

1- Golden: Adını tüylerini altın renginde nalan Golden cinsi köpekler, insanlarla en rahat iletişim ve yakınlık kurabilen köpek türlerinin başında geliyor. Bakımları son derece kolaydır. İyi bakıldıkları takdirde 20 yıl kadar yaşayabilirler. Hareketli bir yapıları olsa da genellikle uslu ve itaatkar olan Golden cinsi köpeklerin krem ve koyu sarı olan çeşitleri de mevcuttur.

2- Anadolu Çoban Köpeği: Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde, genellikle köylerde sıklıkla bakılan köpek cinsidir. Son derece zekidir ve kolay öğrenir. Toplamda en az 200'den fazla kelimeyi aklında tutup anlayabilir. Sahiplerine karşı çok sıkı bağlar geliştiren bu köpekler genelde sakin tabiatlarıyla biliniyor. Ancak tehlikeyi sezdiklerinde ve sahiplerini korumak için son derece gözü pek de olabilirler.

3- Labrador: Özellikle avcılık ile yakından ilgilenen kişilerin beslediği köpek cinslerinin başında Labrador geliyor. Orta boylu bir köpek olmasına rağmen son derece atletik ve hızlıdır. Ortalama yaşam süreleri 10 ile 15 yaş arasında değişir. Av köpeği olmasına rağmen en az Golden köpekleri kadar cana yakın ve insan dostudur.

4- Bulldog: İngiltere'de ortaya çıkmış bir köpek türüdür. İtaatten uzak ve başına buyruk olmasıyla bilinir. 18. ve 19. yüzyılda boğa dövüşleri için kullanılmış olsa da günümüzde daha çok evcil hayvan olarak beslenir.

Kedilerin Türleri ve Özellikleri

1- İran Kedisi: Kedi türleri arasında en bol tüylü olanlar arasında yer almaktadır. Sakin bir tabiata sahip olan bu kediler günün yarısından çoğunu uyuyarak geçirirler. Hassas bir yapıya sahip oldukları için sık sık hastalanma riski taşırlar. Bu nedenle bakımı son derece güçtür.

2- Van Kedisi: Son derece nadir bir kedi cinsi olan Van kedileri, adından da anlaşılacağı üzere sadece Türkiye'de yetiştirilmektedir. En önemli özelliği bir göz renginin diğerinden farklı olmasıdır. Uysal tabiatlıdır ve bakımı son derece kolaydır.

Diğer kedi türlerine örnek olarak Scottish Fold, British ve Siyam kedileri gösterilebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili huzursuzluk yaşayacağınız bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Fikir düzeyinde tartışmalara girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlarda kadın arkadaşlarınızın konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir.  Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kadın yöneticilerinizle ilgili konulara yönlenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle fikirsel düzeyde tartışma içinde olabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlar imaj değişikliği için uygun olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alacağınız bir gündesiniz. Öğrenmek ve yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Parasal konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kadın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle hareketli zamanlarda heyecanlı iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde imaj değişikliği için uygun zamanlar var. Kadın arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızda fikirsel düzeyde tartışmalar yaşanabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak için hevesli olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız konularda risk alabilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için alternatif planlar yapmak faydalı olabilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailede geçmiş ait konular gündeme gelebilir. Evle ilgili konularla iletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündem içindesiniz. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın bol olduğu zamanlar var. Fikir düzeyinde aksiyon almak isteyebilirsiniz. Bu durum tartışmalara yol açabilir. Aldığınız kararları yazılı hale getirmeyi unutmayın. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar var. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sürtüşmelere dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönlenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza ve bedene ait konulara dikkat etmenizde fayda var. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konularda tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkÇocukların dişleri beyazlatılabilir mi? Kaç yaşında bu işlem güvenlidir?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanCovid-19 sürecinde hamilelik ve doğum
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluHaklı olmak mı, mutlu olmak mı?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerOksijen basıncıyla güneşsiz bronzluk
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluKaygı (anksiyete) yaşayan bir yakınınıza nasıl yaklaşabilirsiniz?
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirDermaroller işe yarıyor mu?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğan"Aç değilim ama yine de yemek yiyorum."
Betül Yergök
Betül YergökTest: Ne kadar ikna edicisin?
Merve Girgin
Merve GirginGüzellik rutinimiz değişti mi?
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKVaris yarası
En Çok İzlenen Videolar
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri

Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri

Hamileyken hangi aşılar yapılmalı, hangileri yapılmamalı?

Hamileyken hangi aşılar yapılmalı, hangileri yapılmamalı?

Çürük diş kalbe zarar verir mi? - Çürük diş tedavi edilmezse ne olur?

Çürük diş kalbe zarar verir mi? - Çürük diş tedavi edilmezse ne olur?

Dünyanın her yerinden sipariş yağıyor! Paket paket satılıyor

Dünyanın her yerinden sipariş yağıyor! Paket paket satılıyor

Sıradaki Haber