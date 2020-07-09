Köpek Cinsleri Ve İsimleri Nelerdir? Kedilerin Türleri İle Özellikleri

Günümüzde en çok beslenen köpek cinslerinin başında Golden geliyor. Kedilerse ise tekir ve İran kedisi, en çok sahiplenilen ve bakımı en kolay olan cinsler arasında yer almaktadır.



Köpek Cinsleri ve İsimleri Nelerdir?



1- Golden: Adını tüylerini altın renginde nalan Golden cinsi köpekler, insanlarla en rahat iletişim ve yakınlık kurabilen köpek türlerinin başında geliyor. Bakımları son derece kolaydır. İyi bakıldıkları takdirde 20 yıl kadar yaşayabilirler. Hareketli bir yapıları olsa da genellikle uslu ve itaatkar olan Golden cinsi köpeklerin krem ve koyu sarı olan çeşitleri de mevcuttur.



2- Anadolu Çoban Köpeği: Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde, genellikle köylerde sıklıkla bakılan köpek cinsidir. Son derece zekidir ve kolay öğrenir. Toplamda en az 200'den fazla kelimeyi aklında tutup anlayabilir. Sahiplerine karşı çok sıkı bağlar geliştiren bu köpekler genelde sakin tabiatlarıyla biliniyor. Ancak tehlikeyi sezdiklerinde ve sahiplerini korumak için son derece gözü pek de olabilirler.



3- Labrador: Özellikle avcılık ile yakından ilgilenen kişilerin beslediği köpek cinslerinin başında Labrador geliyor. Orta boylu bir köpek olmasına rağmen son derece atletik ve hızlıdır. Ortalama yaşam süreleri 10 ile 15 yaş arasında değişir. Av köpeği olmasına rağmen en az Golden köpekleri kadar cana yakın ve insan dostudur.



4- Bulldog: İngiltere'de ortaya çıkmış bir köpek türüdür. İtaatten uzak ve başına buyruk olmasıyla bilinir. 18. ve 19. yüzyılda boğa dövüşleri için kullanılmış olsa da günümüzde daha çok evcil hayvan olarak beslenir.



Kedilerin Türleri ve Özellikleri



1- İran Kedisi: Kedi türleri arasında en bol tüylü olanlar arasında yer almaktadır. Sakin bir tabiata sahip olan bu kediler günün yarısından çoğunu uyuyarak geçirirler. Hassas bir yapıya sahip oldukları için sık sık hastalanma riski taşırlar. Bu nedenle bakımı son derece güçtür.



2- Van Kedisi: Son derece nadir bir kedi cinsi olan Van kedileri, adından da anlaşılacağı üzere sadece Türkiye'de yetiştirilmektedir. En önemli özelliği bir göz renginin diğerinden farklı olmasıdır. Uysal tabiatlıdır ve bakımı son derece kolaydır.



Diğer kedi türlerine örnek olarak Scottish Fold, British ve Siyam kedileri gösterilebilir.