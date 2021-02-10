Köpek Kulubesi Yapımı Ve Malzemeleri: Köpek Kulubesi Yapmanın Maliyeti Nedir?



Köpek kulübesi için kişiler ahşap, kontrplak veya osb gibi malzemeler tercih edebilirler.



Köpek Kulübesi Yapımı ve Malzemeleri



Kişilerin öncelikle bu işe başlamadan önce hangi malzemeyi iyi kullanacağını bilmesi gerekmektedir. Tercih edebileceğiniz ürünler ise şu şekildedir;

● Ahşap

● Kontrplak

● Osb

Genel olarak sağlıklı bir yapı için kişilerin ahşap malzeme seçmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca lambriden daha sağlıklı bir kulübe elde edebilirsiniz. Ahşap malzemeler kendi içerilerinde sınıfa ayrılmaktadır onlar ise şu şekildedir;

● İyi kalitede, fırınlı ağaçlar.

● Ucuz fiyatlı ikinci kalite çam ağacı.

● Lambri ise kalitesi çok yüksek olmayan ancak güzel olan ürünlerden biridir.



Lambri özellikle bütçe dostu bir üründür. Kişiler bu ürünü yan iki taraf için tercih edebilirler.

Zemin alanını yapmak için ise kişiler Osb ve plaka gibi tahtaları tercih edebilirler. Osb ürünlerde zemin daha rahat yapılmaktadır. Ancak ahşap ürünler suya, rutubete veya deforme oluşturabilecek durumlara daha dayanıklıdır. Ayrıca ahşaptan elde edilen ürünler, kış dönemlerinde hayvanları daha sık korumaktadır. Kişiler ikinci sınıf bir ahşap parçadan alt bölümü daha rahat bir şekilde oluşturabilir. Çatıyı da aynı şekilde bu ürünlerden tercih edebilirsiniz. Çatı için tercih edebileceğiniz ürünler ise şu şekildedir;



1-Arduzalı

2-Membran

3-Şıngıl



Şıngıl genel olarak kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Yapacağınız kulübe çeşidine göre şıngılın boyutunu tercih edebilirsiniz. Ayrıca kişilerin iskelet için ortalama beş çarpı beş olan karkas alması gerekmektedir. Bu ürünler ile kişiler uygun fiyatlı bir şekilde kulübe yapabilirler.



Köpek Kulübesi Nasıl Yapılır?



Kişiler köpek kulübesi için düz çatı, üçgen çatı veya teras şeklinde çatı tercih edebilirler. Bununla beraber dilerlerse çift kulübede yapabilirler. Köpek kulübesi ise şu şekilde yapılmaktadır;

Kişilerin öncelikle zemin alanını belirlenmesi gerekmektedir.

Beş çarpı beş kargasalar üzerine tahta parçasını ölçerek konulmaya hazır bir hale getiriniz.



Kulübenin yan duvar bölümlerini önceden belirlediğiniz ölçülerde kesiniz sonrasında ise çıtaya çakarak bir panel haline getiriniz.



1-Kulübe ortalama dört panelde oluşacaktır bunlar iki yan iki de ön paneldir.

2-On panelin arka panel yapısına göre on santim daha yüksek olması gerekmektedir.

3-Ön panel bölümüne köpeğin genişliği kadar bir geçiş alanı yapınız.

4-Sonrasında ise ya panelleri keserek üst kısmı eğimli bir hale getiriniz.

5-Dört yan duvardan sonra ise arka ve yan panel zemin kısmını oturttunuz.

6-İki yan paneli birbirine değecek şekilde birleştirin sonrada ek olarak köşe apartları ile bağlayın.

7-Diğer yan panelleri de köşebant ile bağlayın.

8-Yan ve arka panellerin işlemi bittikten sonra ön paneli de yan taraflara bağlayın ve böylece bütün zemin ve duvarları elde etmiş olacaksınız.

9-Kulübenin çatı kısmını ön tarafta on santim ve yan tarafta da beş santim olacak şekilde ayarlayın.

10-Çıtaların tam oturması için alt tarafa beş, altı adet çita çakabilirsiniz.

11-Çatı hazır olduktan sonra üzerini şıngıl ile kapatarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.