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28.10.2020 - 16:32 |

Korona virüse karÅŸÄ± gözleri nasÄ±l korumalÄ±yÄ±z?

Pandemi dÃ¶neminde gÃ¶z kuruluÄŸunun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÃ§. Dr. Aylin KÄ±lÄ±Ã§, "GÃ¶zlÃ¼k kullananlarda cerrahi maskelerin Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden nefesimiz havaya kÄ±sÄ±tlÄ± da olsa geÃ§erken gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze Ã§arpmasÄ±yla camda buÄŸulanma ve gÃ¶zde kuruluk yapabilir. Lens kullananlar olabildiÄŸince gÃ¶zlÃ¼ÄŸe geÃ§meli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem daha hijyenik hem de kÄ±smen de olsa dÄ±ÅŸ ortamdan ayÄ±ran bir bariyer gÃ¶revi gÃ¶rmektedir" dedi. Â Â

Korona virüse karÅŸÄ± gözleri nasÄ±l korumalÄ±yÄ±z?
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GÃ¶z HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Aylin KÄ±lÄ±Ã§, korona virÃ¼sten korunmanÄ±n ana unsuru olan maskenin yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶z hastalÄ±klarÄ±na davetiye Ã§Ä±karabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. DoÃ§. Dr. KÄ±lÄ±Ã§, ArtÄ±k sÃ¼rekli maske taktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bugÃ¼nlerde Ã¶zellikle gÃ¶zlÃ¼k kullananlarÄ±n gÃ¶zlÃ¼k camÄ±ndaki buÄŸulanmayÄ± biraz azaltmak iÃ§in devamlÄ± eliyle burnunu aÃ§Ä±p nefesini dÄ±ÅŸ ortama vermesi daha bÃ¼yÃ¼k risk taÅŸÄ±yor. Belki kirli elleriyle farkÄ±nda olmadan defalarca gÃ¶zÃ¼ne, burnuna ve maskesine dokunuyor ve belki de burnunu aÃ§arak virÃ¼sÃ¼n baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor ya da saÄŸlÄ±klÄ±ysa da maskesine sÄ±k sÄ±k dokunduÄŸu ve aÃ§Ä±p kapadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisini tam olarak koruyamÄ±yor dedi.Â 

GÃ¶z kuruluÄŸunu artÄ±rabilirÂ Â 

Ã–zellikle gÃ¶zlÃ¼k kullananlarÄ±n maske takarken daha Ã§aresiz ancak daha dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸini belirten DoÃ§. Dr. KÄ±lÄ±Ã§, GÃ¶zlÃ¼klerindeki buharÄ± engellemek iÃ§in burunlarÄ±nÄ± aÃ§mamalarÄ± bir taraftan hayati derecede Ã¶nemliyken, diÄŸer taraftan da buÄŸulu camlar ile gÃ¶rmeleri kÄ±sÄ±tlanÄ±yor. Cerrahi maskelerin Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden nefesimiz havaya kÄ±sÄ±tlÄ± da olsa geÃ§erken gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze Ã§arpmasÄ±yla buÄŸulanma yaptÄ±ÄŸÄ± gibi aynÄ± zamanda da gÃ¶zde kuruluk nedeni olabilir. Bu yÃ¼zden kuru gÃ¶z hastalarÄ± belki biraz daha rahatsÄ±z olabilirler, sÄ±k sÄ±k damlalarÄ±nÄ± damlatmalarÄ± faydalÄ± olabilir ifadelerini kullandÄ±.Â 

Maskeyi yÃ¼ze bantla yapÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã§Ã¶zÃ¼m olabilirÂ 

DoÃ§. Dr. KÄ±lÄ±Ã§, gÃ¶zlÃ¼kle maske kullanÄ±mÄ±nÄ±n bu kadar zorken Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n kontakt lens olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±: Pandemi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde ilk duyurular kontakt lens kullanÄ±cÄ±larÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Amerika Akademi Oftalmoloji DerneÄŸi Aman dikkat gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze, lensinize dokunmayÄ±n, lenslerinizi iyi dezenfekte edin, mÃ¼mkÃ¼nse kontakt lense ara verin ve gÃ¶zlÃ¼ÄŸe geÃ§in diye duyurmuÅŸtu. KÄ±saca herkesin dikkatli olmasÄ± lazÄ±m. GÃ¶zlÃ¼k takanlar maskelerini burunlarÄ±na bant ile yapÄ±ÅŸtÄ±rarak nefeslerinin gÃ¶zlÃ¼klerini buÄŸulandÄ±rmasÄ±nÄ± engelleyebilir. Biz cerrahlar, bunu rutinde maske ile ameliyatta mikroskop buÄŸulanmasÄ±n diye yapÄ±yoruz, iÅŸe yarÄ±yor. LÃ¼tfen maskenizi aÃ§Ä±p kapamayÄ±n, burnunuz aÃ§Ä±kta gezmeyin, maskenize dokunmayÄ±n, gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ Ã§Ä±karÄ±p takmayÄ±n, ellerinizi her dokunmadan Ã¶nce mutlaka yÄ±kayÄ±n. Â 

VirÃ¼s gÃ¶zden bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zlÃ¼kle koruyabilirsinizÂ 

Kontakt lens kullananlara da tavsiyelerde bulunan DoÃ§. Dr. KÄ±lÄ±Ã§, Lens kullananlar olabildiÄŸince gÃ¶zlÃ¼ÄŸe geÃ§meli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem daha hijyenik hem de kÄ±smen de olsa dÄ±ÅŸ ortamdan ayÄ±ran bir bariyer gÃ¶revi gÃ¶rmektedir. GÃ¶zlÃ¼ÄŸe geÃ§emiyorsanÄ±z, biliyorsunuz ki virÃ¼s gÃ¶zden bulaÅŸÄ±yor, kontakt lensinizin bulaÅŸÄ± iÃ§in aracÄ± olabileceÄŸini unutmayÄ±n. Elimizi her defasÄ±nda iyice yÄ±kayarak kontakt lensimize dokunalÄ±m. Kuru gÃ¶z hastalarÄ±, nefesiniz maskenin Ã¼zerindeki boÅŸluktan gÃ¶zÃ¼nÃ¼ze doÄŸru geldiÄŸi iÃ§in ÅŸikayetleriniz artabilir, damlalarÄ±nÄ±zÄ± sÄ±k sÄ±k damlatÄ±n, lÃ¼tfen ellerinizle direkt gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ ovalamayÄ±n, kaÅŸÄ±mayÄ±n dedi.Â 

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