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07.01.2021 - 10:42 |

Koronavirüsün İlk Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Sonrasında Neler Yapmalı?

Koronavirüs son bir yıl içeresinde dünyayı etkileyen ve dünya çapında tehlikeli bir salgına sebep olmuştur. Dünya sağlık örgütü verilerine göre son derece tehlikeli ve dünyanın her yerinde olduğu belirtilmiştir. Koronavirüsün tehlikeli olması nedeni ile insanların aklına birçok soru gelmektedir. Koronavirüsün ilk belirtileri nelerdir? İlk belirti sonrasında neler yapmalı? İşte, tüm detaylar.

Koronavirüsün İlk Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Sonrasında Neler Yapmalı?
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Koronavirüs SARS virüs ailesinden olan ve öldürücülük özelliği yüksek olan bir virüstür. Virüslerin ne canlı ne cansız olması nedeniyle aşısının tedavisi oldukça çeşitlidir.

Koronavirüsün Nedir?

Koronavirüs bir tür yarı anlı ve hastalık yapan varlıktır. Özellikle kendi kendine çoğalabilen bu virüsün yaşamını etkileyen bazı faktörler vardır. Örneğin çoğu virüs ailesinde ortak olarak bu virüs de temizlik maddeleri karşısında çalışmaları durmaktadır. Ayrıca çok sıcak ve aşırı soğuk havalarda virüsün etkinliği azalır.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kolonya ve sabun gibi maddelerin virüsü %99 a kadar azalttığı bulunmuştur. Koronavirüsün en belirgin özelliği ve belirtisi arasında yüksek ateş bulunmaktadır. Bu durumun temel nedeni vücuda giren yabancı maddeyi yenmek isteyen bünye vücut derecesini yükselterek virüsün yaşamasını engeller.

Ateşin çok yükselmesi sonucunda bireylerin havale geçirmesi mümkündür. Koronavirüs hastalığına yakalanmamak için kesinlikle el hijyenine dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdir de hastalığa yakalanılması kaçınılmaz olacaktır.

Koronavirüsün İlk Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüs’nün belirtileri arasında ilk olarak yüksek ateş vardır. Devamında eğer Koronavirüs evreleri ilerlemiş ise vücutta ve göğüste bazı anormal durumlar gözlenir. Bu durumlar daha çok nefes darlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. En ağır vakalarda Koronavirüs zatürre benzeri akciğer hastalıklarına çevirdiği bilinmektedir.

Dünyada ki bütün virüs türlerinin ortak özelliği sürekli evrim içerisinde olmasıdır. Bu nedenle Koronavirüs içinde belirtilerin değiştiği gözlemlenmektedir. Özellikle bazı genç bireylerde Koronavirüs belirtisi göstermeden atlatmaktadır. Fakat bu durum diğer yanı ilerlemiş ve sağlık sistemi sağlam bireylerin hayatını tehlikeye atar.

Yani Koronavirüs olduğunu bilmeyen birey davranışlarına dikkat etmeyebilir. Bu nedenle el sağlık bilgisine ve sosyal mesafeye uyulmasında fayda vardır. Toplu taşıma ve toplu kullanılan alanlarda dikkatli olunup maske takılması son derece önemlidir. Metal yüzeylerde kalıcılığı çok yüksek olduğu için ulaşımlarda kolonya benzeri dezenfektan taşıma işlemine dikkat edilmesi birçok kişinin hayatını kurtarabilir.

İlk Belirti Sonrasında Neler Yapmalı?


İlk belirtilerden sonra yapılması gereken işlem olduğu yerde veya evinde kimseye sosyal mesafeden fazla yaklaşılmamalıdır. Eğer maske takılmıyor ise ilk olarak maskenin edinilmesinde şarttır. Devamında bulunduğunuz evde kendinizi karantinaya alarak sağlık görevlileri ile iletişime geçilmesi gerekir.

Toplu taşıma veya hastaneye gidilmesi anında virüsün yayılması muhtemeldir. Eğer Koronavirüs hastalığına yakalanıldığı kesinleşmiş ise yapılması gereken karantina boyunca dışarı çıkılmamasıdır. Özellikle karantina döneminde tat ve koku kaybının yaşanması normaldir. Bireylerin dışarı ile iletişiminden ziyade çöp dahi atılırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer evde başak aile üyeleri varsa ortak kullanım alanlarına çıkmadan önce korunmak şarttır. Özellikle kıyafetlerin yıkanması esnasında ilk olarak sirkeli suya atılmasında fayda vardır. Eğer diğer ev üyeleri ile birlikte çamaşır atılma işlemi var ise daha dikkatli olunmasında fayda vardır.

Koronavirüsün Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dünyada pek çok ülke tarafından aşı çalışmaları yürütülmektedir. Ene uygun aşı bulan ülkeler arasında Almanya, Çin ve Rusya bulunmaktadır. Bu aşıların güvenilirlik aşamasını atlatmasının ardından bireylere uygulanacaktır.

Hastalığı yaşamış ve atlatmış bireylerin Koronavirüs aşısı olması gerekmez. Bugüne kadar yapılan tedavi yöntemleri arsında doğal antibiyotik tedavisi yer almaktadır. Bu sayede bireyin vücut yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır.

 

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