Koroner Arter Hastalığı Nedir? Koroner Arter Hastalık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Koroner arter hastalığı, işlevi kalbe kan (koroner arterler) sağlamak olan arterleri etkileyen bir hastalıktır.

Koroner Arter Hastalığı Nedir?

Genellikle, atardamarların iç yüzeyinde bir plak birikmesi olan aterosklerozdan kaynaklanır. Bu birikim yavaş yavaş arterlerin iç kısmını daraltır ve kan akışını yavaşlatır. Koroner kalp hastalığı için birkaç risk faktörü vardır; bazıları düzenlenebilir değildir, ancak diğerleri düzenlenir. Koroner arter hastalığı yıllar içinde yavaş yavaş gelişir ve sonunda göğüs ağrısı gibi semptomlarla kendini gösterir. Teşhis, elektrokardiyogram veya stres testi gibi çeşitli testlerle yapılır.

Koroner kalp hastalığı, en sık görülen kardiyovasküler hastalıklardan biridir. Bu, kalbin bazı kısımlarının yeterince veya yeterli kan almaması için koroner arterlerin daralması veya tıkanması anlamına gelir. Bu anjin, miyokard enfarktüsü ve hatta kalp durmasına neden olabilir.

Koroner Arter Hastalık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavi, yaşam tarzı değişikliklerini, ilaçları ve bazen tıbbi veya cerrahi prosedürleri içerebilir. Koroner arter hastalığı, bazen tıbbi veya cerrahi prosedürlerle birlikte yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla tedavi edilir. En iyi tedavi kombinasyonu, her vakanın özel koşullarına bağlıdır.

Bazen tıkanıklıkların nerede olduğunu ve ilaçların hastalığı tedavi etmek için yeterli olup olmadığını veya bir anjiyoplasti (tıkalı arteri temizlemek için bir balon kullanarak) gerekli olup olmadığını görmek için bir anjiyogram yapılması gerekir. Tedavi sonrası yaşam tarzında değişiklik yapmak da gerekir.

Koroner Arter Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Koroner arter hastalığı semptomlarının ortaya çıkması genellikle birkaç yıl alır. Hastalık ilerlemeye devam eder ve sonunda anjin veya kalp krizi olarak kendini gösterir.

Göğüste ağrı veya ağırlık hissi, kol, boyun veya çenede ağrı, nefes darlığı, ter, mide bulantısı, çarpıntı (hızlı veya düzensiz kalp atışı), bilinç kaybı belirtiler arasındadır. Enerji seviyesinde birkaç gün sonra azalmayan önemli ve olağandışı düşüş. Hastaların% 70'i tarafından bildirilen olağandışı yorgunluk, en sık görülen uzun süreli semptomdur. Genellikle uykuyu engelleyen rahatsızlık veya ağrı nedeniyle uykuya dalma veya geceleri daha sık uyanma güçlüğü görülür.

Erkekler sıklıkla göğüste baskı veya bıçak gibi bir ağrı bildirirken, birçok kadın göğüste baskı ve gerginlik hissi veya göğüste veya sırtta kalıcı ağrı ortaya çıkar.

Diğer tüm organlar gibi, kalbin de çalışması için sürekli oksijenli kana ihtiyacı vardır. Arterler aortta başlar ve onu oksijenlendirmek için kalbin yüzeyine gider.