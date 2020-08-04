Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!
04.08.2020 - 14:42 |

Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!

Bugün saat 18.58’de 11 derece Kova Burcu’nda bir dolunay meydana geliyor. Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, etkisi en az 14 gün sürecek olan bu dolunaydan 12 burcun nasıl etkileneceğini yorumladı.

Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!
ABONE OL

Yükselen Burcunuza göre:

KOÇ BURÇLARI

Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden destek bekliyorsunuz. Sizin onlara yardımcı olduğunuz kadar onların size yardımcı olmadığını düşünüyorsunuz. Oysa sizler farklı fikirlere öncülük etme özelliğine sahipsiniz. Bu anlamda kendinize güvenmeli ve artık kendi başınıza hamleler yapacak iradede olduğunuzu düşünmelisiniz. Aşk ilişkilerinizde de genellikle partneriniz tarafından şikayetçi ya da ihmalkarsın gibi söylemler duyuyor olabilirsiniz. Daha çok arkadaşlarınıza gösterdiğiniz ilginin çeyreğini de ilişkinize gösterseniz hayıflanmaları duyabilirsiniz. Hakimiyetin sizin elinizde olduğu ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz ve yönetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Dolunayın etkileri sizin sosyal çevrenizi düzene sokmanızda fayda sağlayacak.

BOĞA BURÇLARI

Özel hayatınızda liderlik vasıflarınızı sergileyebiliyorken, iş yaşantınızda herkese yardımcı olmanın liderliği getireceğini düşünüyorsunuz. Bu dolunay ile durumu fark edip biraz daha ama aşırıya kaçmadan benmerkezci bir tutum tavır takılmalısınız. Başarıya giden yol bazen yalnız kalmaktan geçiyor. Sizin liderliğinizde başlayan bir işe ekip oluşturmak ve onları yönetmek sizi başarıya sürükleyebilir. Bakış açınızı bu dolunayla netleştiriyorsunuz.

İKİZLER BURÇLARI

Sizler bu dönem farklı kültürleri deneyimlemeli ve bu konularda deneyimler kazanmalısınız. Neye karşı peki kendi konuşma tarzınız ve hitabetiniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akraba ve komşularınıza karşı deneyimler elde edeceksiniz bu dolunayda. Yurt dışı ve akademik konularla ilgili de yeni girişim deneyimleri elde edebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi önemsemeye başlamalısınız. Yeni fikir ve deneyimlere de açık olmalısınız. Bilgi anlamında sınırlarınızı genişletmek size fayda sağlayacak. Aniden şekillenen durumlarla da karşı karşıya gelebilirsiniz. O nedenle de bir şeyleri keşfederken biraz daha kendi düşüncelerinizi önemsemelisiniz. İnsanlarla bir arada olmaya önem ve özen göstermelisiniz.

YENGEÇ BURÇLARI

Bu dolunay sizin artık başkaları yerine kendi düşünce ve deneyim alanlarınıza daha fazla önem ve özen göstermelisiniz. Maddi kazanç sağlarken diğer yanda da ortak kazançlarla ilgili de deneyimler yaşayabilirsiniz. Kendi maddiyatınıza güvenmelisiniz. Değer verdiğiniz ve elinizde olan maddi varlıklara da güvenmelisiniz. Yani altın bilezik diye adlandırdığımız sertifikalarınız, yeteneklerinize güvenerek başkalarıyla iş ve girişimler yapabilme potansiyeli gelecek bu dolunayla birlikte sizlere.

Kendinizi bir işe adarken ve sadece onunla ilgilenirken maddi kazanç sağlayabilirsiniz. Fakat kendinizi de ihmal etmemelisiniz. Yarım kalan tüm finansal işlerinize zaman ayırmalısınız bu dönem.

ASLAN BURÇLARI

Sizler bu dolunayın etkisi ile daha önce düşündüğünüz ve varsa evliliğinizde, varsa otaklık ilişkileriniz için planlar ve programlar yaptığınızı fark edebilirsiniz. Bu durumun kendiniz için değil de başkalarını düşünerek tasarlanmış olduğunu fark edebilirsiniz. Bu fark ediş sizin anı kaçırdığınızı ve artık şu an kendiniz için yatırım yaparak ve kendi manevi değerinizle ilgilenmelisiniz.Sorumluluk alanlarınızda kendinizden ödün vermemeyi deneyimlemelisiniz . Kendinizi hırpaladığınız alanları keşfedin bu dolunayda.

BAŞAK BURÇLARI

Uzun zamandır birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, hizmetlileriniz, rutin işlerinizde ve sağlık problemlerinizle çok fazla meşguldünüz. Arkadan dönen işlerin farkında olmanıza rağmen onlara odaklanmak istemediğiniz bir dönemden geçtiniz. Şimdi bu dolunay ile de o konulara da eğilim göstermelisiniz. Aslında sizi yoranın arka planda bıraktıklarınız olduğunuzu hatırlamanızı sağlayacak bu dolunay. Sorumluluk alanlarınızı değişime uğratmalısınız bu dolunayla birlikte. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Sorumluluk verdiğiniz insanlarla ilgili de değişimler söz konusu olabilir. Günlük rutinlerinizle ilgili de belirli tamamlanmaları yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURÇLARI

Bu dolunayın etkisi ile sizler aşk hayatınızda, çocuklarınızla ve hobilerinizle daha çok ilgiliydiniz. Sizler için mahrem alanlarınız önceliğinizdi. Fakat artık sosyalleşmelisiniz. Edindiğiniz tüm bu tecrübeleri sosyal aktiviteler içerisinde bulunarak veyahut ta organizasyon yapıp yaratıklıklarını sergilemeleri için sosyal paylaşım alanları yaratabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler hususunda da daha iyi stratejiler belirleyebildiğiniz müddetçe daha iyi potansiyel ilişkiler yakalayabilmeniz söz konusu olabilir.

AKREP BURÇLARI

Mahrem alanlarınızla meşgul olduğunuz bu dönem sadece aileniz, ailenizin istekleri ve hatta taşınma işleri ile meşguldünüz. Yani o da olsun bu da olsun her şeyim tam olsunlarla meşguldünüz. İşlerinizi ihmal ettiğiniz bu süreçte artık maddi güvencelerinizle meşgul olabilirsiniz. İş yerinizde otoritenizi koymalı ve artık iş yerinizde de maaşınız yetmiyorsa dile getirmelisiniz. Yeni oluşumları artık topluma açıldığınız alanlarda sergilemelisiniz. Hedeflerinize ne şekilde ulaşacağınıza odaklanmalısınız.

YAY BURÇLARI

Yaşantınıza ters olsa da yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizin işleriyle meşguldünüz. Onları ihmal ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem onlara daha fazla eğilim göstermiş olabilirsiniz. Kendiniz için de gerekli araştırmaları yapmayı ihmal etmek istemeyebilirsiniz. Eğitiminiz için ya da tatil programı yapmak için doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte tatil programınızı ya da eğitiminiz için gerekli başlangıçları yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme tarzınızla da meşgul olabilirsiniz bu dönem.

OĞLAK BURÇLARI

Uzun zamandır kendi şahsi kaynaklarınızı kullanıyordunuz. Yenilenmek için bekleyen arabanızı ihmal ediyordunuz. Verdiğiniz borçlar, aldığınız eğitimlerin sertifikaları gibi konulardaki ihmalkarlığınızı bir kenara bırakmalısınız. Bu dolunay ile birlikte yarım kalan tüm işlerinizi tamamlıyorsunuz. Kısacası artık yaş aldığınızda dahi garanti altında olmak isteyebilirsiniz. Eşinizin maddi kaynaklarını kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Uzun zamandır bekleyen miras işleriniz ile artık ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde yüzleşmeler söz konusu olabilir.

KOVA BURÇLARI

Bu dönem mahrem alanlarınızla birlikte, sizi motive eden tüm marjinalliklerle ilgiliydiniz. Farklı olan ne etkinlik varsa sosyal mesafe bilincinde tüm etkinliklere katıldınız. Önceliğinizi güdüleriniz belirledi. Oysa diğer tarafta sizden ilgi bekleyen varsa bir eş, bir ortaklığınız vardı. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızla ilgilenmekten onların isteklerini karşılayamadınız. Bu dolunay sayesinde herkesin gönlünü almayı deneyimleyeceksiniz. Ev güvenlik sistemlerinizi de kontrol altına almanız gerektiği ile de uyarılarda bulunabiliriz bu 14-15 günlük serüvende.

BALIK BURÇLARI

Sizler farklı duygu durumlarınızı tasarlamak için hep geceyi beklediniz. Bildiğiniz ve aşina olduğunuz kendi içinizde yaşadığınız ama kimsenin farkında olmadığı zayıflıklarınızı geceleri dengelemeyi deneyimlediniz. Geceden statejinizi belirlediniz ve sabaha daha emin adımlarla çıktınız. Bu dolunay sizlere artık, ön plana çıkmanız gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor olabilir. Rutin işleriniz, iş yeriniz, çalışma arkadaşlarınız ve belki de evcil hayvanınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Dolunayla birlikte cesaretinizi topluyor ve yenileniyorsunuz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani çıkışlarınız tartışmalara yol açabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Kendinizi özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde sakin olmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimdeki aksaklıklar keyfinizi kaçırabilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınızı kullanacağınız birden fazla işe yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluğunuz artabilir. Bazı konuları daha iyi hale getirmek için düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı davranmanız gereken zamanlardasınız. Sakin tavrınızla sorunları çözebileceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde eksiklikleri tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabah saatlerinde daha çatışmaya açık koşullar söz konusu. Kendinizi daha iyi ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Akşam saatlerinde planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışacaksınız. Detaylar içinde çalışmak sizi yorabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Alternatif planlar çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Güzel şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Akşam daha farklı konular dikkatinizi çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi zorlayacak konulardan uzak durmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yoğunluk meydana gelebilir. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı sorunları fazla büyütmemenizde fayda var. Kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Akşam saatlerinde kararsız kaldığınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Bazı işleri organize etmek size süre kazandırabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Riskli konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylara daha fazla önem vermelisiniz. Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Harcama yapmak için çok uygun bir günde değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar meydana gelebilir. Bilemediğiniz konuların sizi hapsettiğini hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Kabullenme içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaEndolift lazer ağı ile hızlı ve acısız güzellik
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYasemin ve basmati
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşÇocuklarla bahçe keyfi
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzUyuşturucunun velayete etkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa3 Ağustos Kova Dolunayı: Burçlara etkileri
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSürprizli Kova Dolunayı
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluDişsiz'in köklü tedavisi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSarsıcı bir dolunay geliyor
Bükre İkizer
Bükre İkizerBayramlıklar hazır mı?
Psikolog Dr. Duygu Kuzu
Psikolog Dr. Duygu KuzuKoronavirüs zamanı okula dönmek
En Çok İzlenen Videolar
Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!

Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!

Kahvenin zarardan çok, faydası var!

Kahvenin zarardan çok, faydası var!

Brooks Brothers 2020 Yaz Koleksiyonu

Brooks Brothers 2020 Yaz Koleksiyonu

Böbreklere geçip öldürebiliyor! İdrar yaparken bunu hissederseniz...

Böbreklere geçip öldürebiliyor! İdrar yaparken bunu hissederseniz...

Sıradaki Haber