Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor!

Yükselen Burcunuza göre:



KOÇ BURÇLARI

Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden destek bekliyorsunuz. Sizin onlara yardımcı olduğunuz kadar onların size yardımcı olmadığını düşünüyorsunuz. Oysa sizler farklı fikirlere öncülük etme özelliğine sahipsiniz. Bu anlamda kendinize güvenmeli ve artık kendi başınıza hamleler yapacak iradede olduğunuzu düşünmelisiniz. Aşk ilişkilerinizde de genellikle partneriniz tarafından şikayetçi ya da ihmalkarsın gibi söylemler duyuyor olabilirsiniz. Daha çok arkadaşlarınıza gösterdiğiniz ilginin çeyreğini de ilişkinize gösterseniz hayıflanmaları duyabilirsiniz. Hakimiyetin sizin elinizde olduğu ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz ve yönetilmekten hoşlanmıyorsunuz. Dolunayın etkileri sizin sosyal çevrenizi düzene sokmanızda fayda sağlayacak.



BOĞA BURÇLARI

Özel hayatınızda liderlik vasıflarınızı sergileyebiliyorken, iş yaşantınızda herkese yardımcı olmanın liderliği getireceğini düşünüyorsunuz. Bu dolunay ile durumu fark edip biraz daha ama aşırıya kaçmadan benmerkezci bir tutum tavır takılmalısınız. Başarıya giden yol bazen yalnız kalmaktan geçiyor. Sizin liderliğinizde başlayan bir işe ekip oluşturmak ve onları yönetmek sizi başarıya sürükleyebilir. Bakış açınızı bu dolunayla netleştiriyorsunuz.



İKİZLER BURÇLARI

Sizler bu dönem farklı kültürleri deneyimlemeli ve bu konularda deneyimler kazanmalısınız. Neye karşı peki kendi konuşma tarzınız ve hitabetiniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akraba ve komşularınıza karşı deneyimler elde edeceksiniz bu dolunayda. Yurt dışı ve akademik konularla ilgili de yeni girişim deneyimleri elde edebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi önemsemeye başlamalısınız. Yeni fikir ve deneyimlere de açık olmalısınız. Bilgi anlamında sınırlarınızı genişletmek size fayda sağlayacak. Aniden şekillenen durumlarla da karşı karşıya gelebilirsiniz. O nedenle de bir şeyleri keşfederken biraz daha kendi düşüncelerinizi önemsemelisiniz. İnsanlarla bir arada olmaya önem ve özen göstermelisiniz.



YENGEÇ BURÇLARI

Bu dolunay sizin artık başkaları yerine kendi düşünce ve deneyim alanlarınıza daha fazla önem ve özen göstermelisiniz. Maddi kazanç sağlarken diğer yanda da ortak kazançlarla ilgili de deneyimler yaşayabilirsiniz. Kendi maddiyatınıza güvenmelisiniz. Değer verdiğiniz ve elinizde olan maddi varlıklara da güvenmelisiniz. Yani altın bilezik diye adlandırdığımız sertifikalarınız, yeteneklerinize güvenerek başkalarıyla iş ve girişimler yapabilme potansiyeli gelecek bu dolunayla birlikte sizlere.

Kendinizi bir işe adarken ve sadece onunla ilgilenirken maddi kazanç sağlayabilirsiniz. Fakat kendinizi de ihmal etmemelisiniz. Yarım kalan tüm finansal işlerinize zaman ayırmalısınız bu dönem.



ASLAN BURÇLARI

Sizler bu dolunayın etkisi ile daha önce düşündüğünüz ve varsa evliliğinizde, varsa otaklık ilişkileriniz için planlar ve programlar yaptığınızı fark edebilirsiniz. Bu durumun kendiniz için değil de başkalarını düşünerek tasarlanmış olduğunu fark edebilirsiniz. Bu fark ediş sizin anı kaçırdığınızı ve artık şu an kendiniz için yatırım yaparak ve kendi manevi değerinizle ilgilenmelisiniz.Sorumluluk alanlarınızda kendinizden ödün vermemeyi deneyimlemelisiniz . Kendinizi hırpaladığınız alanları keşfedin bu dolunayda.



BAŞAK BURÇLARI

Uzun zamandır birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, hizmetlileriniz, rutin işlerinizde ve sağlık problemlerinizle çok fazla meşguldünüz. Arkadan dönen işlerin farkında olmanıza rağmen onlara odaklanmak istemediğiniz bir dönemden geçtiniz. Şimdi bu dolunay ile de o konulara da eğilim göstermelisiniz. Aslında sizi yoranın arka planda bıraktıklarınız olduğunuzu hatırlamanızı sağlayacak bu dolunay. Sorumluluk alanlarınızı değişime uğratmalısınız bu dolunayla birlikte. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Sorumluluk verdiğiniz insanlarla ilgili de değişimler söz konusu olabilir. Günlük rutinlerinizle ilgili de belirli tamamlanmaları yaşayabilirsiniz.



TERAZİ BURÇLARI

Bu dolunayın etkisi ile sizler aşk hayatınızda, çocuklarınızla ve hobilerinizle daha çok ilgiliydiniz. Sizler için mahrem alanlarınız önceliğinizdi. Fakat artık sosyalleşmelisiniz. Edindiğiniz tüm bu tecrübeleri sosyal aktiviteler içerisinde bulunarak veyahut ta organizasyon yapıp yaratıklıklarını sergilemeleri için sosyal paylaşım alanları yaratabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler hususunda da daha iyi stratejiler belirleyebildiğiniz müddetçe daha iyi potansiyel ilişkiler yakalayabilmeniz söz konusu olabilir.



AKREP BURÇLARI

Mahrem alanlarınızla meşgul olduğunuz bu dönem sadece aileniz, ailenizin istekleri ve hatta taşınma işleri ile meşguldünüz. Yani o da olsun bu da olsun her şeyim tam olsunlarla meşguldünüz. İşlerinizi ihmal ettiğiniz bu süreçte artık maddi güvencelerinizle meşgul olabilirsiniz. İş yerinizde otoritenizi koymalı ve artık iş yerinizde de maaşınız yetmiyorsa dile getirmelisiniz. Yeni oluşumları artık topluma açıldığınız alanlarda sergilemelisiniz. Hedeflerinize ne şekilde ulaşacağınıza odaklanmalısınız.



YAY BURÇLARI

Yaşantınıza ters olsa da yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizin işleriyle meşguldünüz. Onları ihmal ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu dönem onlara daha fazla eğilim göstermiş olabilirsiniz. Kendiniz için de gerekli araştırmaları yapmayı ihmal etmek istemeyebilirsiniz. Eğitiminiz için ya da tatil programı yapmak için doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte tatil programınızı ya da eğitiminiz için gerekli başlangıçları yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme tarzınızla da meşgul olabilirsiniz bu dönem.



OĞLAK BURÇLARI

Uzun zamandır kendi şahsi kaynaklarınızı kullanıyordunuz. Yenilenmek için bekleyen arabanızı ihmal ediyordunuz. Verdiğiniz borçlar, aldığınız eğitimlerin sertifikaları gibi konulardaki ihmalkarlığınızı bir kenara bırakmalısınız. Bu dolunay ile birlikte yarım kalan tüm işlerinizi tamamlıyorsunuz. Kısacası artık yaş aldığınızda dahi garanti altında olmak isteyebilirsiniz. Eşinizin maddi kaynaklarını kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Uzun zamandır bekleyen miras işleriniz ile artık ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde yüzleşmeler söz konusu olabilir.



KOVA BURÇLARI

Bu dönem mahrem alanlarınızla birlikte, sizi motive eden tüm marjinalliklerle ilgiliydiniz. Farklı olan ne etkinlik varsa sosyal mesafe bilincinde tüm etkinliklere katıldınız. Önceliğinizi güdüleriniz belirledi. Oysa diğer tarafta sizden ilgi bekleyen varsa bir eş, bir ortaklığınız vardı. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızla ilgilenmekten onların isteklerini karşılayamadınız. Bu dolunay sayesinde herkesin gönlünü almayı deneyimleyeceksiniz. Ev güvenlik sistemlerinizi de kontrol altına almanız gerektiği ile de uyarılarda bulunabiliriz bu 14-15 günlük serüvende.



BALIK BURÇLARI

Sizler farklı duygu durumlarınızı tasarlamak için hep geceyi beklediniz. Bildiğiniz ve aşina olduğunuz kendi içinizde yaşadığınız ama kimsenin farkında olmadığı zayıflıklarınızı geceleri dengelemeyi deneyimlediniz. Geceden statejinizi belirlediniz ve sabaha daha emin adımlarla çıktınız. Bu dolunay sizlere artık, ön plana çıkmanız gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor olabilir. Rutin işleriniz, iş yeriniz, çalışma arkadaşlarınız ve belki de evcil hayvanınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Dolunayla birlikte cesaretinizi topluyor ve yenileniyorsunuz.