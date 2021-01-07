Kramp nasıl geçer? Kramp neden olur, kramp ağrılarına ne iyi gelir?

Yetişkinlerde yaklaşık %60 oranlarında sıkma, bükülme ya da ağrılı spazmlar şeklinde kramp oluşumları gözlemlenmektedir. Yapılmakta olan araştırmalara göre, genellikle kramplar yaz aylarında yani sıcak havalarda daha sık gözlemlenmektedir. Kısa süreli gerçekleşen bu kramplar, genel olarak geceleri oluşmaktadır ve çoğunlukla rahatsız edici bir durumdur.



Kramp nasıl geçer?

Krampların gerçekleşmiş olduğu kaslara, gece uyumadan önce sıcak su uygulaması yapmak, krampların oluşumlarını azaltmaktadır. Sıcak uygulamalar için şu araçlar kullanılabilmektedir: ıslak sıcak havlu, termofor, sıcak taşlar, sıcak su şişeleri. Uygulama yaparken, malzemelerin sıcaklığına dikkat etmeyi unutmamalısınız.

Sıcak uygulamaların yanı sıra soğuk kompresler de kramplar üzerinde oldukça etkilidir. Bu uygulamayı yaparken, buz torbası ve cildiniz arasında bir bez bulundurmayı unutmayın.

Günlük su içme seviyesine özen gösterilmeli ve aksatılmamalıdır. Vücut asla susuz bırakılmamalıdır. Özellikle magnezyum ve kalsiyum bakımından zengin olan doğal sular tüketilmesi oldukça önemlidir.

Gece uyumadan önce kas gevşetici hareketler yapılarak bacakların gevşemesi sağlanabilmektedir. Bu hareketleri yaparken ovma ve masaj hareketlerinden faydalanabilirsiniz.

Potasyum ve magnezyum elementlerinin takviyesi kramp oluşumlarının azalmasını sağlayacaktır.

B1 vitamini takviyesi krampların azalmasını sağlayacaktır.

Üzüm çekirdeklerinden elde edilen ekstrelerin ayaklarda meydana gelen kramplara iyi geldiği bilinmektedir.

Vitamin E takviyesinin de bacak kramplarına iyi geldiği bilinmektedir.

Kramp neden olur, kramp ağrılarına ne iyi gelir?



Vücutta bir ya da birkaç kasın fazla şekilde kullanımı, kas gerilmesi, uzun bir müddet aynı pozisyonda oturulması ve dehidrasyon kramp oluşumuna sebep olabilmektedir. Bazı durumlarda ise krampların sebebi bilinmemektedir. Çoğu durumda kramp oluşumları zararsız olsa da bazı tıbbi sorunlarla da ilgili olabilmektedir. Bu sorunlar:

Yetersiz kan akışı: Bacaklara kan iletimini sağlayan damarların daralması sebebi ile egzersiz sırasında bacaklarda ya da ayaklarda kramp ve kramp benzeri ağrılar oluşabilmektedir. Bu tarz kramplar genel olarak egzersizin bırakıldığı andan sonra geçmektedir.

Sinir sıkışması: Omurgadaki sinirlerin sıkışması ile bacaklarda krampa benzeyen ağrı spazmları oluşabilmektedir. Oluşan ağrıların şiddeti genelde yürürken artış gösterir. Hafif bir şekilde bükülmüş olarak yürümek semptomların başlangıcını geciktirebilir ya da iyileştirebilir.



Mineral eksikliği: Özellikle diyet yapan kişilerde kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi elementlerin eksik kalması bacaklarda kramp oluşumuna sebep olabilmektedir. Genellikle yüksek tansiyon hastaları için verilen ilaçlar (diüretik) bu söylenen minerallerin azalmasına sebep olabilmektedir.

Kramp riskini artırabilecek faktörler

Yaş: İleri yaştaki insanların vücutlarındaki kas kütlesinde azalış meydana gelir. Bu sebeple kalan kaslar daha kolay bir şekilde aşınabilmektedir.

Dehidrasyon: Özellikle yaz aylarında spor yapan sporcular susuz ve yorgun hale gelirler. Bu sebeple vücutlarındaki kaslarda kramplar meydana gelir.

Gebelik: Hamile olan kadınlar, çok fazla hareket kabiliyetlerine sahip olamadıklarından dolayı kas kasılmaları yaşayabilmektedir. Bu sebeple düzenli olarak masaj yapmaları ve ağrılar şiddetli düzeyde ise doktorlarına başvurmalarında fayda vardır.

Tıbbi sebepler: Sinir, diyabet, tiroit ve karaciğerler ile ilgili hastalığa sahip olan kişilerde kramp riskleri yüksektir.