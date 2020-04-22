Krep Kumaş Nedir? Krep Kumaş Özellikleri Nelerdir? Özellikleri

Krep kumaş gündelik yaşam içerisinde kullanılan değişik giysiler için yoğun olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yaz aylarında hafif olması ve rahatlık sunması ile uzun süre keyifli kullanım imkanı tanıyor. Tabii daha sağladığı birçok özellik nedeniyle tekstil dünyasının vazgeçilmez kumaşları arasında yer almaktadır.



Krep Kumaş Nedir?



İpek ya da yün ve viskoz gibi farklı türlerden üretimi gerçekleştirilen, polyester ve pamuk karışımlı kumaşa krep kumaş denmektedir. İsteğe bağlı olarak 0 yün krep ya da 0 pamuk krep seçenekleri arasında tercih yapılabilmektedir. Hava geçirgenliği olması ve rahat kullanımı nedeniyle günümüzde tesettür giyimleri için büyük öneme sahiptir.



Krep Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Krep kumaşın pek çok farklı özelliğinden bahsetmek mümkündür. Bu ayrıcalıkları ile beraber ortak şekilde giyim çeşitleri için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



- Bütün farklı vücut tipine uyar.

- Vücuda yapışmaz.

- İpek, viskoz ve pamuk ile üretilir.

- Hafif ve rahattır.

- Terleme yaratmaz.

- Dökümlü ve salaş bir kumaş türüne sahiptir.

- Gösterişli ve şık bir görünüm sağlar.

- Kolay kolay buruşmaz.



Bu ve benzeri özellikleri ile tekstil dünyasında yoğun değerlendirilen kumaş türleri arasında bulunuyor.