Kristal terapinin faydalarÄ± ve kristal taÅŸlarÄ± doÄŸru kullanmanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±

Duygu Bay - PembeNar Ã–zel RÃ¶portajÄ±

Ã–zellikle iÃ§inde bulunduÄŸumuz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼reÃ§te ise kristal terapiye daha Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Peki kristal terapi nasÄ±l yapÄ±lÄ±yor, faydalarÄ± nelerdir? Kristal taÅŸlarÄ±n Ã¶zellikleri nelerdir, hangi kristal taÅŸlarÄ± nasÄ±l kullanmalÄ±yÄ±z? Bioeneji ve kristal terapiye dair merak edilenleri Holistik Åžifa Terapisti Banu Roze GÃ¼l ile konuÅŸtuk.

Kristal terapi nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Kristal terapi, bedenin enerji alanÄ±, enerji merkezleri ve enerji yollarÄ± ile koordineli olarak taÅŸlar (kristaller ve deÄŸerli taÅŸlar) Ã¼zerine yerleÅŸtirme sanatÄ±dÄ±r. VÃ¼cudun enerji alanÄ±nÄ±n bu yÃ¶nleri aynÄ± zamanda aura, Ã§akralar ve meridyenler olarak da bilinir. Kristallerin vÃ¼cuda doÄŸru yerleÅŸtirilmesi duygusal ve zihinsel uyumu teÅŸvik edecektir. Bu durumda vÃ¼cut, doÄŸal olarak iyileÅŸmek iÃ§in mÃ¼kemmel koÅŸullarÄ± yaÅŸar.

Kristal terapi uygulamasÄ±nda, danÄ±ÅŸanlar giyinik bir ÅŸekilde rahat bir pozisyonda uzanÄ±rlar. Ã‡akra dengesi tespiti yapÄ±lÄ±r ve akabinde aura temizliÄŸi iÅŸlemi yapÄ±lÄ±r. Ã‡akra bÃ¶lgeleri dediÄŸimiz de, tepe Ã§akra (baÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼), Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¶z Ã§akrasÄ±, boÄŸaz, kalp, mide (solar pleksus), gÃ¶bek (sakral) ve kÃ¶k Ã§akradan bahsediyoruz. Bu bÃ¶lgelere Ã¶rneÄŸin, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¶z iÃ§in danÄ±ÅŸanÄ±n alnÄ±na, boÄŸazÄ±na ve kalbine olacak ÅŸekilde kristal taÅŸlar hizalanÄ±r. Bu hizalama danÄ±ÅŸanÄ±n derin meditasyona geÃ§mesi iÃ§in kolaylÄ±k saÄŸlar. (Bir kristal terapisi seansÄ± sÄ±rasÄ±nda, neye ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸuna baÄŸlÄ± olarak ellerinize kristaller de yerleÅŸtirebilir.) BirÃ§ok yÃ¶nden kristal terapi seansÄ±, reikiye benzer. YattÄ±ktan sonra, derin nefes alarak rehberli bir meditasyona yÃ¶nlendirilir ve ayrÄ±ca 'okumak' ve 'yeniden yÃ¶nlendirmek' iÃ§in ellerimizi danÄ±ÅŸanÄ±n bedeninin Ã§eÅŸitli noktalarÄ± Ã¼zerine veya Ã¼stÃ¼ne yerleÅŸtirirken, danÄ±ÅŸandan parlak bir Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rselleÅŸtirmesi yapmasÄ±nÄ± isteyebiliriz.

Kristal terapinin faydalarÄ± nelerdir?

Kristal terapi sÄ±rasÄ±nda herkes farklÄ± bir ÅŸey yaÅŸar. VÃ¼cutta sÄ±cak veya soÄŸuk hareket olabilir. Bunun nedeni, kiÅŸilerin Ã§akranÄ±n bÃ¶lgelerine kristallerin yerleÅŸtirilmesi ve Ã§akradaki girdabÄ±n enerjisi yoluyla kendilerini yeniden hizalayan Ã§akralardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±r. BazÄ± insanlar, kristal bir iyileÅŸme seansÄ± sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda artan bir sakinlik veya duygusal netlik hissi yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bildirirler. DiÄŸerleri hiÃ§bir etki hissetmez. Kristal terapi, herhangi bir ilacÄ±n veya tedavinin yerine kesinlikle tavsiye edilmese de, meditasyona benzer ÅŸekilde rahatlamaya yardÄ±mcÄ± olabilir.

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Her kristal taÅŸ bu yÃ¶ntemde kullanÄ±lÄ±yor mu?

TaÅŸlarÄ±n Ã¶zelliklerine gÃ¶re kullanabiliyoruz.

En ÃœnlÃ¼ 10 Kristal TaÅŸ ve Ã–zellikleri

Amestist

Uykusuzluk sorunu olanlara, kronik olarak kÃ¢bus gÃ¶ren kiÅŸilere yardÄ±mcÄ± bir taÅŸtÄ±r. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±k sistemine dolaylÄ± yollardan gÃ¼Ã§ verir ve kanÄ±n temizlenmesini saÄŸlar. Depresyon hastalarÄ±na ya da depresyona yatkÄ±n olan kiÅŸilerde kullanÄ±lmasÄ± Ã¶nerilir.

Ametist Kristali Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip insanlar iÃ§in harika olabilir: BalÄ±k, BaÅŸak, Kova ve OÄŸlak.

Rose Kuvars

Rose Quartz ayrÄ±ca kalbinizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan ve acÄ±dan iyileÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olabilir.Â GÃ¼l Kuvars Kristali, Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip kiÅŸiler iÃ§in harika olabilir: Terazi ve BoÄŸaÂ Demir PiritÂ KarÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸiniz herhangi bir negatif enerjiyi veya herhangi bir fiziksel tehlikeyi caydÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±labilir. Bu aynÄ± zamanda aklÄ±nÄ±zÄ± ve hafÄ±zanÄ±zÄ± daha da fazla harekete geÃ§irmenize yardÄ±mcÄ± olabilir. Â Demir Pirit Kristali Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip insanlar iÃ§in harika olabilir: AslanÂ Kaplan GÃ¶zÃ¼Â Bu kristal zenginliÄŸi korumak ve bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in kullanÄ±labilir. Kaplan GÃ¶zÃ¼nÃ¼n aynÄ± zamanda anlayÄ±ÅŸ ve farkÄ±ndalÄ±k yaratmaya yardÄ±mcÄ± olduÄŸu biliniyor, ayrÄ±ca stresli hissettiÄŸinizde sizi sakinleÅŸtirmek iÃ§in kullanmak iÃ§in harika bir taÅŸ olabilir.Â Kaplan GÃ¶zÃ¼ Kristali, Ã¶zellikle aÅŸaÄŸÄ±daki burÃ§lara sahip kiÅŸiler iÃ§in harika olabilir: OÄŸlakÂ HematitÂ Bu Ã¶zel kristal genellikle sizi yaÅŸamÄ±nÄ±zda topraklamak ve dengelemek iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. Stres altÄ±ndaysanÄ±z ve sakin ve merkezlenmiÅŸ hissetmeniz gerekiyorsa sahip olmak iÃ§in mÃ¼kemmel bir taÅŸ olabilir. Bu kristal ayrÄ±ca stres veya anksiyeteden kaynaklanan olumsuz duygularÄ± gidermeye yardÄ±mcÄ± olabilir.Â Hematit Kristali Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip kiÅŸiler iÃ§in harika olabilir: KoÃ§ ve Kova.Â Ham ZÃ¼mrÃ¼tÂ

Ham zÃ¼mrÃ¼t, sevgiye yardÄ±mcÄ± olabilecek baÅŸka bir taÅŸ. Bu kristale genellikle "baÅŸarÄ±lÄ± aÅŸk" iÃ§in taÅŸ denir. Bu kristal odaklanmayÄ±, aÃ§Ä±k olumsuzluÄŸu azaltÄ±p, sadakati ve duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik edebilir.

Ham ZÃ¼mrÃ¼t Kristali, Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip insanlar iÃ§in harika olabilir: BoÄŸa, Ä°kizler ve KoÃ§

Sitrin

Sitrin kristali, aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sÄ±cak, iyimser enerjisinden dolayÄ± sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lÄ±r ve ayrÄ±ca temizlenmek veya ÅŸarj edilmek zorunda kalmama gibi ek bir faydaya sahiptir. Bu kristal ayrÄ±ca yolunuza Ã§Ä±kan negatif enerjiyi savuÅŸturmanÄ±za da yardÄ±mcÄ± olur.

Sitrin Kristali Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip insanlar iÃ§in harika olabilir: Ä°kizler, KoÃ§, Terazi ve Aslan.

KuvarsÂ Kuvars kristali, saf ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir enerji kaynaÄŸÄ±na sahip bir taÅŸtÄ±r. Bu Kristal sizi daha bilinÃ§li hissettirebilir, aynÄ± zamanda beyninizi canlandÄ±rabilir ve kendinizi daha aktif / uyanÄ±k hissetmenizi saÄŸlayabilir. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorgun hissediyorsanÄ±z, bu kristal kullanmak iÃ§in harika bir taÅŸ olabilir.Â Kuvars kristali Ã¶zellikle tÃ¼m burÃ§lar iÃ§in harika olabilir.Â Ã‡Ã¶l GÃ¼lÃ¼Â Bu kristal, geÃ§miÅŸ ve gelecek yaÅŸamlara eriÅŸim iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendiÄŸi iÃ§in bazen meditasyon sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lÄ±r. Kristalin sahibine zihinsel netlik, iÃ§gÃ¶rÃ¼ ve farkÄ±ndalÄ±k getirebilir.Â Ã‡Ã¶l GÃ¼lÃ¼ Kristali, Ã¶zellikle ÅŸu burÃ§lara sahip insanlar iÃ§in harika olabilir: BoÄŸa

KiÅŸilere uygun kristalleri neye gÃ¶re belirliyorsunuz?

Kristaller doÄŸaldÄ±r, ihtiÅŸamlÄ±dÄ±r ve hem gÃ¶ze hem de ruha hitap eder. DÃ¼nyanÄ±n derinliklerindeki minerallerden yaratÄ±lÄ±rlar. Her kristalin, oluÅŸtuÄŸu minerallerden tÃ¼retilen benzersiz bir iyileÅŸtirici Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r. Kristallerin hareketi ince olarak tanÄ±mlanabilir; yine de kristaller, farklÄ± seviyelerde ÅŸifa enerjisini bÃ¼yÃ¼tme, odaklanma, yÃ¶nlendirme, soÄŸurma, yayma ve iletme yeteneÄŸine sahiptir.

Kristallerin Åžekillerine GÃ¶re KullanÄ±mlarÄ±

Kristal KÃ¼re Formu

KÃ¼resel kristallerin enerjiyi her yÃ¶ne transfer ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. Bu nedenle, enerjiyi her yÃ¶ne iletmek iÃ§in enerji araÃ§larÄ± olarak kullanÄ±lÄ±rlar. KÄ±rmÄ±zÄ±, sarÄ± ve turuncu renkli kristallerin enerji Ã¼rettiÄŸi sÃ¶yleniyor. KÃ¼reler ayrÄ±ca masaj aracÄ± olarak da kullanÄ±lÄ±r. Yorgun ve aÄŸrÄ±lÄ± kaslara etki ettikleri ve onlarÄ± gevÅŸettikleri kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. HalÄ±nÄ±n Ã¼zerine bir kÃ¼re koyarak bacaÄŸÄ±nÄ±za masaj yapÄ±n ve ayaklarÄ±nÄ±zÄ± kÃ¼re Ã¼zerinde yuvarlayÄ±n. Ayaktaki baskÄ± noktalarÄ± kÃ¼re tarafÄ±ndan hafifÃ§e masaj yapÄ±lÄ±r ve aÄŸrÄ± ve acÄ±yÄ± iyileÅŸtirir ve temizler.

Kristalin DÃ¶ÅŸenmesi

Kristal taÅŸ dÃ¶ÅŸemesi olarak da bilinen bu kullanÄ±m, ÅŸifa iÃ§in kristallerin en Ã¶nemli kullanÄ±m alanlarÄ±ndan biridir. Bu, bir insan vÃ¼cudundaki negatif enerjiyi ve engelleri temizlemek iÃ§in bir kristalin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihi Ã§ok eskilere dayanan bir uygulamadÄ±r. TaÅŸ dÃ¶ÅŸeme, veto etme enerjisini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lan kiÅŸilerin Ã¼zerine veya etrafÄ±na kristal yerleÅŸtirmeyi iÃ§erir.

Kristal Izgara

Ruhsal olarak Ä±zgara, taÅŸlarÄ±n "YaÅŸam Ã‡iÃ§eÄŸi" adÄ± verilen kutsal Ã§iÃ§eÄŸe benzer bir modelde dÃ¼zenlendiÄŸi bir modeldir. Daha sonra taÅŸlarÄ±n Ã§evrede bir enerji alanÄ± yaymasÄ± iÃ§in beyaz Ä±ÅŸÄ±kla baÄŸlanarak etkinleÅŸtirildiÄŸi sÃ¶ylenir. Enerji deÄŸiÅŸimine duyarlÄ± olanlar, ÅŸebekenin kurulduÄŸu her yerde odada bir frekans deÄŸiÅŸikliÄŸi hissedebilecekler. KaymanÄ±n yoÄŸunluÄŸu kullanÄ±lan taÅŸlara baÄŸlÄ±dÄ±r. Vardiya, nazik veya oldukÃ§a aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±cÄ± olabilir. Kristal Ä±zgaralarÄ± kristal terapistinin kurmasÄ± ve taÅŸlarÄ± kodlamasÄ± taÅŸlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±r.

TakÄ± veya dekorasyon amaÃ§lÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kristallerin temizliÄŸi nasÄ±l ve hangi aralÄ±klarla yapÄ±lmalÄ±?

Kristallerin her bireyi benzersiz bir ÅŸekilde etkilediÄŸi bilinmektedir. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n kristallerini kullanmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n ve kimsenin sizinkine dokunmasÄ±na izin vermeyin. Depolanan enerjiden kurtulmak iÃ§in her kullanÄ±mdan Ã¶nce iyice temizlemek ve kristalleri yÃ¼klemek iyi bir uygulamadÄ±r.

Kristalleri temizlemek iÃ§in bazen tuzlu suda 1 gece bekletmek, ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bekletmek veya topraÄŸa gÃ¶merek topraklamak iyi yÃ¶ntemlerdendir. Ancak suda eriyebilen kristallerin suda bekletilmesi uygun olmayabilir. Hangi kristalin uygun temizleme yÃ¶ntemi iÃ§in uzman bir kristal terapistine baÅŸvurulmasÄ± Ã¶nerilir.

Bioenerji ve kristaller arasÄ±nda nasÄ±l bir ortak Ã¶zellik var?

Ã–nce bioenerji nedir? Ã–ncelikle kÄ±saca ona bakmak gerekebilir.

Bioenerji terapisi nedir?



Bioenerji terapisi, fiziksel, duygusal ve zihinsel engellerin ve hastalÄ±klarÄ±n tedavisi iÃ§in bÃ¼tÃ¼nsel bir enerji terapi tekniÄŸidir. Daha modern bir enerji terapi yÃ¶ntemidir ve vÃ¼cudun kendi manyetik alanÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.



DiÄŸer birÃ§ok terapide olduÄŸu gibi, bioenerji terapisi herhangi iki terapistten Ã§ok farklÄ± bir ÅŸekilde alÄ±nabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸin Ã§oÄŸu 'sezgisel olarak' yapÄ±lÄ±r, birÃ§ok terapistin kendi yÃ¶ntemleri vardÄ±r ama genel olarak terapist aurik alan ve orada bulduÄŸu enerjiyi basitÃ§e fÄ±rÃ§alar veya yeniden dÃ¼zenler. Yine birÃ§ok terapistte olduÄŸu gibi bazÄ± insanlar bu konuda son derece ve doÄŸal olarak iyidirler ve kiÅŸisel enerji alanÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ biri olarak Ã§oÄŸu insan iÃ§in ve Ã§oÄŸu sorun iÃ§in Ã¶nemli bir fark yaratacaÄŸÄ±mdan eminim.

Bioenerji ve kristaller arasÄ±nda ortak Ã¶zellikler nelerdir?



Åžu anda bu yÃ¶ntem hakkÄ±nda okunacak Ã§ok fazla ÅŸey olmasÄ±na raÄŸmen enerji bloklarÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in bu Ã§ok basit ve gÃ¼zel akan yÃ¶ntemi kristal terapi ile birleÅŸtirmek Ã§ok daha faydalÄ± olabilir. Ortak yÃ¶nleri aÃ§Ä±sÄ±ndan da oldukÃ§a zengin terapi yÃ¶ntemleri olan kristal ve bioenerji terapileri beraber uygulandÄ±ÄŸÄ±nda sonuÃ§lar daha hÄ±zlÄ± alÄ±nÄ±r.



Her iki terapide de aurik beden ve kadim bilgelikten yararlanÄ±lÄ±r. Bioenerji terapisinde terapistin duru gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek olmasÄ± terapinin daha baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesine ve daniÅŸanÄ±n baÅŸvurduÄŸu konu ile ilgili blokajlarÄ±n daha Ã§abuk Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yardÄ±mcÄ± olur.



Â Kristal terapide de, kristal taÅŸlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kadim bilgiyi aktive edince, terapistin duru gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve bilgelik ile beraber, danÄ±ÅŸan daha terapi esnasÄ±nda bile hissedilir ÅŸekilde, bÃ¼yÃ¼k ferahlama ve iÃ§ huzura kavuÅŸur. Bilgi, kiÅŸilerin DNAâ€™sÄ±na kadar akar ve kiÅŸiler bunu hissedebilir.

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Kristallerden tam anlamÄ±yla faydalanmak iÃ§in evimizde nasÄ±l kullanmalÄ±yÄ±z?

Kristalleri enerjik olarak temizledikten sonra evlerde, Ã¶zellikle enerjinin yoÄŸun ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturma odasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± ve yatak odasÄ±nda kullanÄ±labilir. Kristallerin Ã§eÅŸitlerine ve kullanÄ±m amacÄ±na gÃ¶re, kÃ¼re kristal, kristal dÃ¶ÅŸemesi, kristal Ä±zgara ve kristalli iÃ§me suyu seklinde gÃ¼nlÃ¼k hayatta da kolayca kullanÄ±labilir. Kristaller, evin iÃ§inde odalarÄ±n Ã¶zellikle kÃ¶ÅŸelerine yerleÅŸtirildiÄŸinde olumsuz enerjiyi kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilinir. Evin Ã§eÅŸitli odalarÄ±na kristal Ä±zgara kurulduÄŸunda ise olumsuz olan yoÄŸun enerji kÄ±rÄ±lÄ±r ve istenmeyen bu enerjiler rahatÃ§a dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir.



KÃ¼re ÅŸeklinde veya kristal parÃ§a taÅŸlar burÃ§lara gÃ¶re seÃ§ildiÄŸinde kiÅŸiye daha pozitif enerji verebilir ve Ã¶zellikle kiÅŸilerin soru sorup cevap almak istediklerinde rahatÃ§a kullanacaklarÄ± kiÅŸisel bir araÃ§ olarak kullanÄ±labilir.



Kristalli su hazÄ±rlamak ve iÃ§mek de kiÅŸilere bilgelik ve enerji aktarÄ±r. Ancak hangi kristalin, kristalli su hazÄ±rlama iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± oldukÃ§a derin ve kiÅŸisel ihtiyaca yÃ¶nelik bir konudur. Bu yÃ¼zden kristalli su hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in kristal terapistine baÅŸvurulmasÄ±nÄ± Ã¶neririm. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± kristal taslar bilinmeden kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, yarardan Ã§ok zarar getirebilir.

Kristal terapi ne sÄ±klÄ±kla yaptÄ±rÄ±lmalÄ±?

Kristal terapi holistik terapi yÃ¶ntemleri arasÄ±nda olduÄŸu iÃ§in herhangi bir tedavi sÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Ancak nedenine baÄŸlÄ± olarak kristal terapiyi haftada 1 kez almak kiÅŸilerin enerjik bedenini besler. KiÅŸiler kendi kiÅŸisel kristalleri ile gÃ¼nlÃ¼k olarak Ã§alÄ±ÅŸabilirler bu onlarla daha Ã§ok baÄŸ kurmalarÄ±na ve daha Ã§abuk cevap almalarÄ±na sebebiyet verir ki bu Ã§ok iyi bir ÅŸeydir. Ancak kristallerin bu durumda sÄ±kÃ§a temizlenmesi gerekebilir. Kristal terapinin herhangi bir zararÄ± ve yan etkisi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan paragrafÄ±n baÅŸÄ±nda da bahsetmiÅŸtik, dolayÄ±sÄ±yla fazla terapi almak gibi bir etki sÃ¶z konusu deÄŸildir.

Holistik Åžifa Terapisti Banu Roze GÃ¼l