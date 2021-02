Kronik Hastalık Nedir? Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?

Bir kronik hastalığı hayatlarının yoksa hayatının en büyük bir bölümünde, kalıcı bir hastayı etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalıklar hem erkekleri hem de kadınları etkiler ve her yaşta ortaya çıkabilir.

Kronik Hastalık Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, zamanla gelişen uzun süreli bir durum söz konusu olduğunda kronik hastalıktan söz ediyoruz. Kronik hastalığı olan bir kişiyi tanımak her zaman kolay değildir. Yine de, bu tür hastalıklar her yıl dünya çapında 17 milyon ölümden sorumludur.

Kronik bir hastalığı tanımlamak çok zordur. Uygun tedavi bulunduğunda nispeten iyi huylu olabilir ve yalnızca günlük izleme ve azaltılmış sonuçları gerektirir. Ancak hem hasta hem de sevdikleri için günlük yaşamı da engelleyebilir ve ciddi mali sonuçları olabilir.

Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?

Kardiyovasküler hastalıklar, en büyük ölüm nedenlerinden biridir. Kardiyovasküler sistem etkilenmeleri (felç, kalp krizi vb.) Genellikle yüksek tansiyon veya arterlerde ateromatöz plakların oluşumundan kaynaklanır. Diyabet kanda aşırı glikoz ile karakterizedir, dünya çapında milyonlarca insanı etkilemektedir. Terapötik gelişmelerle kanserler kronik hastalıklar haline geldi. Depresyon gibi psikiyatrik durumlar da kronik hastalıklardır.

Kronik Hastalıkların Özellikleri Nelerdir?

Halk Sağlığı Yüksek Kurulu'na göre kronik bir hastalık, fiziksel, psikolojik veya bilişsel nitelikte patolojik bir durumdur.

Birkaç aylık kıdeme göre tanımlanır ve bu nedenle uzun süreli bir kıdemdir.

İlerleyici; kronik bir hastalık, en azından birkaç ay veya daha az hızlı bir şekilde ilerler.

6 ay veya daha uzun süreli bakım (düzenli izleme, terapötik tedavi, ilaç bağımlılığı,

Diyet, tıbbi teknoloji, ekipman, kişisel yardım) gerektirir

Hastanın günlük yaşamı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir: kronik bir hastalık

Genellikle az ya da çok sakatlayıcı semptomlar, fonksiyonel kısıtlama, sosyal hayata katılımın kısıtlanması, engellilik ve komplikasyon tehdidi ile ilişkilidir.

Organik, psikolojik veya bilişsel bir nedenin varlığı ile tanımlanır.

Kronik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Kronik bir hastalık, örneğin hareket etmede zorluk, görme bozukluğu, şiddetli yorgunluk ve ağrı gibi görünür semptomlar ve sakatlıklar yoluyla kendini gösterebilir. Belirtiler, hastalığa bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Örneğin multipl skleroz, motor problemler, sertlik, spazmlar, ani istemsiz hareketler ve denge bozuklukları ile ilişkilidir.

Kronik bronşit, aralıklı yağlı öksürük, balgam ve hatta kusma, göğüs ağrısı ile karakterizedir. Semptomlar her zaman mevcut olabilir veya farklı uzunluktaki remisyon dönemleri arasındaki ataklarda tekrarlama şeklinde ortaya çıkabilir. Tersine, birçok kronik hastalık çıplak gözle görülemez ve sessizdir. Örneğin, bazı iyi yönetilen hemofili gibi birçok böbrek hastalığında durum böyledir.

Kronik Hastalıklara Örnekler Nelerdir?

Morbid obezite ve kas-iskelet sistemi bozuklukları (MSD) da kronik koşullardır. Hepatit C veya AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar da olabilirler. Astım, kronik sinüzit ve uyku apnesi gibi KBB ile ilgili solunum hastalıkları veya hastalıkları da vardır.

Göz hastalıkları, retina dekolmanı ve katarakt, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi kronik hastalıklar olarak kabul edilir. Bunlar nörolojik ve kas hastalıklarıdır. Tıptaki gelişmeler sayesinde kanserler, kronik hastalıklar olarak da sınıflandırılmaktadır. Aynısı kronik böbrek hastalığı gibi böbrek hastalıkları için de geçerlidir.

Miyopatiler, kistik fibroz ve orak hücre hastalığı gibi nadir hastalıklar veya öksüz hastalıklardan da söz edilebilir. Depresyon, bulimia gibi psikolojik veya psikiyatrik hastalıklardan da bahsedebiliriz.

Bu liste kapsamlı değildir, çok çeşitli hastalıklar kronik hastalıklar olarak sınıflandırılır. Size sadece bu birkaç bilinen hastalık örnek olarak verilmiştir.