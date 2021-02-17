Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kronik Hastalık Nedir? Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?
17.02.2021 - 19:09 |

Kronik Hastalık Nedir? Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?

Kronik hastalık nedir? Hangi hastalıklar kronik olabilir? Kronik hastalıkların sebepleri nelerdir, kronik hastalık ne demek, ne gibi sorunlara yol açar. Nelere dikkat etmek gerekir ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

Kronik Hastalık Nedir? Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?
ABONE OL

Bir kronik hastalığı hayatlarının yoksa hayatının en büyük bir bölümünde, kalıcı bir hastayı etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalıklar hem erkekleri hem de kadınları etkiler ve her yaşta ortaya çıkabilir.

Kronik Hastalık Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, zamanla gelişen uzun süreli bir durum söz konusu olduğunda kronik hastalıktan söz ediyoruz. Kronik hastalığı olan bir kişiyi tanımak her zaman kolay değildir. Yine de, bu tür hastalıklar her yıl dünya çapında 17 milyon ölümden sorumludur.

Kronik bir hastalığı tanımlamak çok zordur. Uygun tedavi bulunduğunda nispeten iyi huylu olabilir ve yalnızca günlük izleme ve azaltılmış sonuçları gerektirir. Ancak hem hasta hem de sevdikleri için günlük yaşamı da engelleyebilir ve ciddi mali sonuçları olabilir.

Hangi Hastalıklar Kronik Olabilir?

Kardiyovasküler hastalıklar, en büyük ölüm nedenlerinden biridir. Kardiyovasküler sistem etkilenmeleri (felç, kalp krizi vb.) Genellikle yüksek tansiyon veya arterlerde ateromatöz plakların oluşumundan kaynaklanır. Diyabet kanda aşırı glikoz ile karakterizedir, dünya çapında milyonlarca insanı etkilemektedir. Terapötik gelişmelerle kanserler kronik hastalıklar haline geldi. Depresyon gibi psikiyatrik durumlar da kronik hastalıklardır.

Kronik Hastalıkların Özellikleri Nelerdir?

Halk Sağlığı Yüksek Kurulu'na göre kronik bir hastalık, fiziksel, psikolojik veya bilişsel nitelikte patolojik bir durumdur.

Birkaç aylık kıdeme göre tanımlanır ve bu nedenle uzun süreli bir kıdemdir. 

İlerleyici; kronik bir hastalık, en azından birkaç ay veya daha az hızlı bir şekilde ilerler.

6 ay veya daha uzun süreli bakım (düzenli izleme, terapötik tedavi, ilaç bağımlılığı,

Diyet, tıbbi teknoloji, ekipman, kişisel yardım) gerektirir

Hastanın günlük yaşamı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir: kronik bir hastalık

Genellikle az ya da çok sakatlayıcı semptomlar, fonksiyonel kısıtlama, sosyal hayata katılımın kısıtlanması, engellilik ve komplikasyon tehdidi ile ilişkilidir.

Organik, psikolojik veya bilişsel bir nedenin varlığı ile tanımlanır.

Kronik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Kronik bir hastalık, örneğin hareket etmede zorluk, görme bozukluğu, şiddetli yorgunluk ve ağrı gibi görünür semptomlar ve sakatlıklar yoluyla kendini gösterebilir. Belirtiler, hastalığa bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Örneğin multipl skleroz, motor problemler, sertlik, spazmlar, ani istemsiz hareketler ve denge bozuklukları ile ilişkilidir. 

Kronik bronşit, aralıklı yağlı öksürük, balgam ve hatta kusma, göğüs ağrısı ile karakterizedir. Semptomlar her zaman mevcut olabilir veya farklı uzunluktaki remisyon dönemleri arasındaki ataklarda tekrarlama şeklinde ortaya çıkabilir. Tersine, birçok kronik hastalık çıplak gözle görülemez ve sessizdir. Örneğin, bazı iyi yönetilen hemofili gibi birçok böbrek hastalığında durum böyledir. 

Kronik Hastalıklara Örnekler Nelerdir?

Morbid obezite ve kas-iskelet sistemi bozuklukları (MSD) da kronik koşullardır. Hepatit C veya AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar da olabilirler. Astım, kronik sinüzit ve uyku apnesi gibi KBB ile ilgili solunum hastalıkları veya hastalıkları da vardır. 

Göz hastalıkları, retina dekolmanı ve katarakt, Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi kronik hastalıklar olarak kabul edilir. Bunlar nörolojik ve kas hastalıklarıdır. Tıptaki gelişmeler sayesinde kanserler, kronik hastalıklar olarak da sınıflandırılmaktadır. Aynısı kronik böbrek hastalığı gibi böbrek hastalıkları için de geçerlidir.

Miyopatiler, kistik fibroz ve orak hücre hastalığı gibi nadir hastalıklar veya öksüz hastalıklardan da söz edilebilir. Depresyon, bulimia gibi psikolojik veya psikiyatrik hastalıklardan da bahsedebiliriz. 

Bu liste kapsamlı değildir, çok çeşitli hastalıklar kronik hastalıklar olarak sınıflandırılır. Size sadece bu birkaç bilinen hastalık örnek olarak verilmiştir. 



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

Morbid Obezite Nedir? Kimlere Morbid Obez Denir, Normal Obezden Farkı Ne?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet